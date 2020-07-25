25.07.2020 09:00

Великие росы: что можно и чего нельзя делать в этот день

25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.



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В этот день обычно выпадает большая роса. В старину роса воспринималась не просто как утренние капельки воды. Её ночное появление представлялось как результат дружбы двух стихий — земли и воды. В русских легендах роса иногда являлась в виде полуптицы-полудевы, которая приникает к земле в тоске по своей прежней жизни в человеческом облике. Воспринималась роса и как слёзы луга. Говорили: «Утренняя роса — добрая слеза: ею луг умывается, с ночкой прощается».

В некоторых местностях полагали, что росу по ночам «сеют» звёзды или русалки, иные считали, что она не что иное, как пот или выдох земли. С приходом христианства капельки воды на траве стали называть слезами Богородицы, «слезами умиления, сострадания и чистоты». Люди говорили так: «Божья роса Божью землю кропит». А святой Прокл получил ещё одно имя — Плакальщик. В отголосок языческим суевериям росу, как часть стихии воды, отдали в распоряжение святого Ильи-пророка, который вобрал в себя черты могущественного небесного распорядителя Перуна.



На Руси существовал такой обычай: рано утром люди выходили в поле, расстилали поверх росы льняное полотно, а потом, когда оно полностью наберется влаги, отжимали росу в глиняные сосуды. Такую росу хранили. Считалось, что она поможет излечиться от многих глазных болезней, от бессонницы, а также от сглаза и порчи, если таковые были наложены на человека.



Знахари советовали 25 июля всем без исключения умываться росой и протирать ею глаза. Наши предки верили, что этот ритуал даст лицу и телу красоту и силу, глазам – здоровье, а уму придаст ясности и спокойствия. Такими же свойствами, по мнению знахарей, обладала и дождевая вода на Прокла, поэтому если с утра шел дождь, то обряд собирания влаги проводился точь в точь, как и с росой.



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1934 – родился Клод Зиди, французский кинорежиссер («Откройте, полиция!», «Крылышко или ножка», «Чудовище», «Астерикс и Обеликс против Цезаря»).



1947 – в Праге открылся I Всемирный фестиваль молодежи.



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Именины отмечают: Арсений, Вероника, Гавриил (Гаврила), Иван, Мария, Михаил, Семен, Федор.