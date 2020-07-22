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22.07.2020  06:00   

Всемирный день мозга и бокса – праздники 22 июля

В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.


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Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечается Международный день бокса.

Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои впервые были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс также вошёл в список олимпийских видов спорта – с 1920 года. Причём в некоторых странах существуют собственные разновидности бокса – французский бокс во Франции, летхвей в Мьянме, Муай Тай в Таиланде.

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Ежегодно, 22 июля во многих странах проходят мероприятия посвященные Всемирному дню мозга. Праздник введен Всемирной федерацией неврологии с целью распространение в обществе информации о болезнях мозга.

Каждый год мероприятия посвящены конкретной теме. В 2019 году – это борьба с головной болью, в частности, мигренями.

Мигрень поражает каждого седьмого человека и, вместе с другими расстройствами головной боли, является одной из основных причин инвалидности во всем мире.

Изматывающие продолжительные головные боли нарушают нормальное чередование сна и отдыха, подрывают жизненный тонус и заметно снижают качество жизни. Страдающие головными болями пациенты несут значительные финансовые потери, которые складываются из расходов непосредственно на лечение, а также недополученной прибыли из-за вынужденных отгулов, которые в большинстве не оплачиваются.

Мигрень оказывает негативное воздействие на общественную активность, разрывает социальные связи, вредит семейной жизни, что не может не сказаться на общей угнетенности пациента.

По статистике у людей, страдающих мигренью, депрессия диагностируется в три раза чаще, чем у здоровых. Этого более чем достаточно, чтобы относиться к болезни серьезно и не пренебрегать лечением.

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В европейском формате дат этот день записывается как 22/7. Значение такой дроби является приближенным значением числа Пи.

В математике число π – это константа, значение которой равно отношению длины окружности к ее диаметру. То есть если принять диаметр окружности за единицу, то длина окружности и есть число π. В цифровом выражении π начинается как 3,141592 и имеет бесконечную математическую продолжительность.

Открывателями числа π можно считать людей доисторического времени, которые при плетении корзин заметили, что для того, чтобы получить корзину нужного диаметра, необходимо брать прутья в 3 раза длиннее его. Найдены таблички из обожженной глины в Месопотамии, на которых зафиксирован данный факт.

Также в этот день...

В 1099 году крестоносцами создано Иерусалимское королевство, первым главой государства («защитником Гроба Господня») избран герцог Бульонский.

1713 – родился Жак Жермен Суфло, французский архитектор, один из ведущих представителей классицизма, построивший церковь Сент-Женевьев в Париже, ставшую затем Пантеоном – усыпальницей выдающихся людей Франции.

1821 – родилась Надежда Рыкалова, актриса, для которой А. Островский создал роль Кабанихи в драме «Гроза».

1894 – в Париже стартовали первые в мире автомобильные гонки.

1895 – родился  Павел Сухой, выдающийся советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су.

1921 – в газете «Селянська правда» появился первый фельетон украинского писателя Остапа Вишни.

1927 – в Италии создан футбольный клуб «Рома».

1944 – на Бреттон-Вудской конференции был основан Международный валютный фонд (МВФ), который сейчас объединяет 188 стран-членов.

1946 – родилась Мирей Матье, французская певица.

1947 – родился Дэнни Гловер, американский киноактер.

1955 – родился Уильям Дефо, американский киноактер («Взвод», «Последнее искушение Христа», «Рожденный четвертого июля», «Английский пациент», «Авиатор»).

1967 – сингл группы «The Beatles» «Аll You Need Is Love» занял первое место в мировых чартах.

1974 – родилась Франка Потенте, немецкая актриса, она же бегущая Лола и подруга суперагента Джейсона Борна.

1979 – компания Sony начала продажу первых бытовых устройств «Walkman».

1983 – американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете.

1992 – родилась американская киноактриса и певица Селена Гомес.

1996 – вышла компьютерная игра Quake.

2000 – вышла культовая компьютерная игра Deus Ex.

2002 – узбекские ученые создали искусственный видящий глаз.

2009 – состоялось самое долгое за два века солнечное затмение.

2014 – город Северодонецк освобожден от террористов ЛНР.

Именины отмечают:  Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, Федор.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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