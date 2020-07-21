День, когда ищут камаху

Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
Наши предки верили, что в этот день на полях появляется камаха (так называли червеца, насекомое-вредителя). Говорили, что она свивается в клубок, который катается по земле. Если такой клубок попадется человеку под ноги — это предвещает ему благополучие на целый год.
Поэтому многие специально выходили в поле — поискать камаху...
Также в этот день...
В 356 году до н. э. родился Александр Македонский, великий древнегреческий военачальник.
365 – землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света – Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году.
1579 – чудесное явление иконы Божией Матери в Казани.
1816 – родился Пауль Юлиус Ройтер, английский журналист, основатель крупнейшего английского информационного агентства «Рейтер».
1899 – родился Эрнест Хемингуэй, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.
1923 – родился Глеб Стриженов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР («Неуловимые мстители», «Гараж»).
1929 – родилась Вия Артмане (настоящее имя Алида), советская латышская актриса («Никто не хотел умирать», «Стрелы Робин Гуда»).
1929 – родился Петр Щербаков, советский актер театра и кино («Служебный роман», «Гараж», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх»).
1933 – родился Джон Гарднер, американский писатель. Наиболее известен своим романом «Грендель» – пересказом мифа о Беовульфе.
1938 – родилась Нани Брегвадзе, грузинская певица, экс-солистка ВИА «Орэра».
1951 – родился Робин Уильямс, американский актер («Джуманджи», «Капитан Крюк»).
1969 – Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11», стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны.
1971 – родился Дмитрий Коляденко, украинский ведущий, хореограф, певец и просто «шоуман».
1978 – родился Джош Хартнетт, американский киноактер («Перл Харбор», «Черная орхидея»).
1983 – на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.
1999 – в Ингушетии мужчинам разрешено иметь четырех жен.
2011 – завершился последний полет шаттла «Атлантис». Официально закрыта космическая программа «Спейс шаттл».
Именины отмечают: Виктор, Даниил, Прокопий.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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