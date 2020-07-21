21.07.2020 06:00

День, когда ищут камаху

Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.



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Наши предки верили, что в этот день на полях появляется камаха (так называли червеца, насекомое-вредителя). Говорили, что она свивается в клубок, который катается по земле. Если такой клубок попадется человеку под ноги — это предвещает ему благополучие на целый год.

Поэтому многие специально выходили в поле — поискать камаху...

Также в этот день...



В 356 году до н. э. родился Александр Македонский, великий древнегреческий военачальник.



365 – землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света – Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году.



1579 – чудесное явление иконы Божией Матери в Казани.



1816 – родился Пауль Юлиус Ройтер, английский журналист, основатель крупнейшего английского информационного агентства «Рейтер».



1899 – родился Эрнест Хемингуэй, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.



1923 – родился Глеб Стриженов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР («Неуловимые мстители», «Гараж»).



1929 – родилась Вия Артмане (настоящее имя Алида), советская латышская актриса («Никто не хотел умирать», «Стрелы Робин Гуда»).



1929 – родился Петр Щербаков, советский актер театра и кино («Служебный роман», «Гараж», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх»).



1933 – родился Джон Гарднер, американский писатель. Наиболее известен своим романом «Грендель» – пересказом мифа о Беовульфе.



1938 – родилась Нани Брегвадзе, грузинская певица, экс-солистка ВИА «Орэра».



1951 – родился Робин Уильямс, американский актер («Джуманджи», «Капитан Крюк»).



1969 – Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11», стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны.



1971 – родился Дмитрий Коляденко, украинский ведущий, хореограф, певец и просто «шоуман».



1978 – родился Джош Хартнетт, американский киноактер («Перл Харбор», «Черная орхидея»).



1983 – на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.



1999 – в Ингушетии мужчинам разрешено иметь четырех жен.



2011 – завершился последний полет шаттла «Атлантис». Официально закрыта космическая программа «Спейс шаттл».



Именины отмечают: Виктор, Даниил, Прокопий.