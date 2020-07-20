20.07.2020 06:00

День тортика: события 20 июля

Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».



// Facebook

20 июля отмечается Международный День Торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами.

У истоков этого сладкого праздника лета стоял «Миланский Клуб» Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. И именно этот творческий союз в 2009 году начал традицию создания совместных музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и другими странами.



Впервые в международном масштабе День Торта отмечался 20 июля 2011 года. Страны же, принявшие активное участие в этом первом праздновании, и стали основоположниками международного праздника – это Украина, Россия, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США.



В этот день был испечен первый в мире коллективный «многонациональный» миротворческий торт – в его приготовлении приняли участие многие люди из этих стран, которые присылали фотографии испеченных ими тортов на сайт праздника.



Затем параметры всех тортов были суммированы, и границы первого в мире коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток. И с тех пор День Торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран все увеличивается.



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Ежегодно 20 июля мир отмечает Международный день шахмат.



Праздник проводится по решению ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году.



Кстати, название игры происходит из персидского языка: шах мат – властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в 9 (или 10) веке.



Шахматы – это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры (по 16 фигур белого и черного цвета). Играют 2 партнера. Цель игры заключается в том, чтобы поставить мат королю противника. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 105 странах мира.



Также в этот день...



В 1304 году родился Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса.



1534 – в Кембридже было зарегистрировано первое в мире издательство.



1836 – родился Томас Олбут, английский врач, изобретатель медицинского термометра.



1876 – в Харькове открылось первое городское почтовое отделение с приемом частных денежных и ценных пакетов и заказной корреспонденции, а также «знаков оплаты почтовой корреспонденции». Других почтовых операций в отделении в то время не производилось.



1917 – зарегистрирована торговая марка BMW.



1924 – родилась Татьяна Лиознова, российский режиссер («Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал»).



1930 – родился Олег Анофриев, актер, Народный артист России, голосом которого говорят практически все персонажи мультфильма «Бременские музыканты».



1938 – родилась Натали Вуд (настоящее имя – Наталья Захаренко), американская киноактриса русского происхождения («Вестсайдская история», «Большие гонки»).



1940 – родился Давид Тухманов, российский композитор-песенник («День Победы», «Эти глаза напротив», «Кони в яблоках», «Чистые пруды»), пианист и дирижер.



1940 – американский музыкальный журнал «Billboard» опубликовал первый список самых популярных песен. Ранее в журнале уже публиковались подобные списки, но представленные в них данные давались компаниями-производителями и отражали популярность пластинок, производимых только ими. Теперь вся информация была сведена воедино и представляла объективную картину продаж грампластинок того или иного исполнителя. Первой возглавила чарт песня «Я больше никогда не улыбнусь» («I’ll Never Smile Again»), записанная оркестром Томми Дорси с Фрэнком Синатрой и вокальной группой «The Pied Pipers».



1941 – родилась Людмила Чурсина, актриса театра и кино, народная артистка СССР («Щит и меч», «Угрюм-река»).



1947 – родился Карлос Сантана, американский гитарист мексиканского происхождения.



1969 – американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну.



1969 – родился Джош Ли Холлоуэй, американский актер, наиболее известный ролью Сойера в сериале «Lost».



1976 – посадочный отсек космического корабля «Викинг-1» (США) совершил мягкую посадку на поверхность Марса.



1987 – Пол Маккартни приступил к записи нового альбома, который был выпущен только в Советском Союзе.



2012 – 14 человек убиты и около 50 ранены в результате стрельбы на премьере нового фильма о Бэтмене в городе Аврора в окрестностях Денвера.



Именины отмечают: Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Павел, Сергей, Фома.