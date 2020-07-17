17.07.2020 06:00

День эмоджи: события 17 июля

17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.



// Facebook

Дата 17 июля была выбрана неслучайно: именно эта дата отображалась на пиктограмме красно-черного календаря Apple с момента его запуска в 2002 году. День эмоджи празднуют ежегодно и, согласно области распространения этих знаков, преимущественно в Интернете.

«Эмоджи» – это японское выражение, которое можно перевести как «слово в картинке». Он был разработан в 1990 году сотрудником коммуникационной компании NTT Docomo Шигетакой Куритой для пейджеров. Со временем эмоджи перекочевали в мобильные телефоны и стали неотъемлемой частью смс-переписки.

Желтые колобки с разными выражениями лица – самый простой способ оживить сообщение. Ими мы подмигиваем, смеемся до слез, шлем воздушный поцелуй. А еще можно виртуально заплакать, показать язык, задуматься, уснуть, расстроиться, удивиться…

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День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой Дня этнографов. Знаменитый ученый изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи. Этот берег в русскоязычной литературе называют Берег Маклая.

Впервые профессиональнй праздник этнографов отметили в конце 1970-х годов по инициативе первого заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Рудольфа Итса.



Удачно выбранное время, середина лета, добавила популярности этому дню. Ведь именно лето является традиционным временем для проведения этнографических практик. Поэтому праздник быстро завоевал себе популярность, а количество отмечающих его специалистов растет с каждым годом.



К настоящему времени какой-либо общей традиции празднования Дня этнографа не сложилось. В каждом организации или экспедиционном отряде существуют свои неписаные правила. Так, этнографические или краеведческие музеи устраивают специальные выставки или бесплатное посещение своих экспозиций. В экспедициях же праздник включает торжественное застолье с непременным произнесением тостов в честь Миклухо-Маклая и Итса. Помимо этого, в День этнографа обыкновенно проходят свое «посвящение» неофиты — люди, впервые участвующие в этнографической экспедиции.

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17 июля отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия. Праздник установлен в честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута – договора, который лёг в основу создания Международного уголовного суда (МУС).

Также в этот день...

В 709 году до н. э. состоялось первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу Фу.



1505 – после потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и постригся в монахи августинского монастыря в Эрфурте.



1754 – Нью-Йорке открылся Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было десять студентов и один профессор. Через тридцать лет колледж сменил свое имя на Колумбийский, а потом стал университетом. Ныне это один из крупнейших и престижнейших вузов Америки.



1775 – в США открыт первый в мире военный госпиталь.



1849 – родилась Олена Пчилка (настоящее имя Ольга Петровна Косач), украинская писательница, редактор журнала «Родной край», мать Леси Украинки.



1889 – родился Эрл Стэнли Гарднер, американский писатель, автор детективов про Пери Мейсона.



1918 – в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.



1934 – родился Дональд Сазерленд, канадский актер и продюсер («MASH. Военно-полевой госпиталь», «Казанова Феллини», «Холодная гора»).



1938 – в Харькове начинаются полигонные испытания новых танков А-20, производства 183-го завода (ХПЗ). Позже эти танки будут называться Т-34.



1945 – родился Алексей Рыбников, композитор, написавший музыку к рок-опере «Юнона» и «Авось», фильмам «Вам и не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен», «Звезда», «Приключения Буратино» и многим другим.



1955 – в Анахайме, к югу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), американский мультипликатор Уолт Дисней провел пышную церемонию открытия первого «Диснейленда», грандиозного развлекательного парка для детей и их родителей.



1957 – родилась Мария Арбатова (настоящая фамилия Гаврилина), российская писательница и феминистка.



1958 – совет Министров Украины принял решение о сокращении восьми из сорока монастырей в республике.



1975 – в 19 часов 12 минут осуществлена стыковка советского космического корабля «Союз-19» и американского корабля «Аполлон».



1986 – во время телемоста Ленинград-Бостон прозвучала фраза: «У нас в СССР секса нет... »



1990 – в США запатентован первый в мире микрокомпьютер. (Микрокомпьютер – распространенное в конце 1970-80-х гг. XX века название компьютеров (в частности, бытовых (домашних) компьютеров), основанных на микропроцессорах.)



1997 – Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

2014 – вблизи города Торез Донецкой области был сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines (рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур), все 298 пассажиров и членов экипажа погибли.



Именины отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.