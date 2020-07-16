День бухгалтера и аудитора: события 16 июля

Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
Дата Дня бухгалтера выбрана не случайно – в этот день в 1999 году был принят Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
До 2004 года праздник отмечался федерацией аудиторов и бухгалтеров Украины неофициально, что позволило поднять престиж профессии, заставило представителей государственной власти по-новому взглянуть на специалистов, осознать, что бухгалтерской учет – это не только налоговая отчетность, но и основа для принятия управленческих решений.
Указом Президента Украины от 18 июня 2004 года День бухгалтера был официально учрежден, и дата его празднования установлена на 16 июля. А Указом Президента от 20 апреля 2018 года о внесении изменений в данный документ праздник стал именоваться — День бухгалтера и аудитора.
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16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской СCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая предшествовала Акту провозглашения независимости Украины.
Во время голосования в Раде свои голоса «за» исторический документ отдали 355 депутатов от разных сил парламента.
В Декларации определялись государственные границы, которые нельзя было изменить без согласия республики, возможность самостоятельного решения своей государственной жизни и провозглашалась экономическая самостоятельность.
Одновременно в этим Верховный Совет Украинской ССР принял постановление «О Дне провозглашения независимости Украины». В нем говорится: «Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».
Также в этот день...
В 1054 году произошел раскол Христианской Церкви, в результате которого окончательно обособились: римско-католическая церковь на Западе и православная, с центром в Константинополе, – на Востоке.
1748 – Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи.
1819 – началась кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный» под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена.
1841 – родился Владимир Крылов, русский патологоанатом, основатель антропометрии, профессор патологической анатомии Харьковского университета.
1928 – родился Роальд Амундсен, норвежский полярный исследователь.
1945 – в Аламогордо, штат Нью-Мексико, американцами проведено испытание первой атомной бомбы.
1951 – опубликована повесть Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
1953 – родился Павел Глоба, русский астролог.
1965 – торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом.
1966 – Эрик Клэптон, Джек Брюс и Джинджер Бейкер сформировали первую супергруппу «Cream». Именно этот блюз-роковый коллектив ввел длинные гитарные и барабанные соло в усложненной музыкальной фактуре композиций, пришедших на смену незатейливым песенкам. Музыкальное направление, сформированное «Cream», стало доминирующим в последующие десять лет.
1968 – родился Леонид Агутин, эстрадный певец.
1972 – Олег Блохин дебютировал в сборной СССР (товарищеский матч с Финляндией).
1990 – открыт последний спутник Сатурна – Пан, также известный как Сатурн XVIII.
1990 – принята Декларация о государственном суверенитете Украины.
2002 – в центре Вашингтона открылся уникальный музей, посвященный истории международного шпионажа.
2010 – в Одессе открыли Первый Одесский международный кинофестиваль.
Именины отмечают: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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