16.07.2020 06:00

День бухгалтера и аудитора: события 16 июля

Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.



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Дата Дня бухгалтера выбрана не случайно – в этот день в 1999 году был принят Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

До 2004 года праздник отмечался федерацией аудиторов и бухгалтеров Украины неофициально, что позволило поднять престиж профессии, заставило представителей государственной власти по-новому взглянуть на специалистов, осознать, что бухгалтерской учет – это не только налоговая отчетность, но и основа для принятия управленческих решений.



Указом Президента Украины от 18 июня 2004 года День бухгалтера был официально учрежден, и дата его празднования установлена на 16 июля. А Указом Президента от 20 апреля 2018 года о внесении изменений в данный документ праздник стал именоваться — День бухгалтера и аудитора.



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16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской СCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая предшествовала Акту провозглашения независимости Украины.



Во время голосования в Раде свои голоса «за» исторический документ отдали 355 депутатов от разных сил парламента.



В Декларации определялись государственные границы, которые нельзя было изменить без согласия республики, возможность самостоятельного решения своей государственной жизни и провозглашалась экономическая самостоятельность.



Одновременно в этим Верховный Совет Украинской ССР принял постановление «О Дне провозглашения независимости Украины». В нем говорится: «Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».



Также в этот день...



В 1054 году произошел раскол Христианской Церкви, в результате которого окончательно обособились: римско-католическая церковь на Западе и православная, с центром в Константинополе, – на Востоке.



1748 – Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи.



1819 – началась кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный» под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена.



1841 – родился Владимир Крылов, русский патологоанатом, основатель антропометрии, профессор патологической анатомии Харьковского университета.



1928 – родился Роальд Амундсен, норвежский полярный исследователь.



1945 – в Аламогордо, штат Нью-Мексико, американцами проведено испытание первой атомной бомбы.



1951 – опубликована повесть Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».



1953 – родился Павел Глоба, русский астролог.



1965 – торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом.



1966 – Эрик Клэптон, Джек Брюс и Джинджер Бейкер сформировали первую супергруппу «Cream». Именно этот блюз-роковый коллектив ввел длинные гитарные и барабанные соло в усложненной музыкальной фактуре композиций, пришедших на смену незатейливым песенкам. Музыкальное направление, сформированное «Cream», стало доминирующим в последующие десять лет.



1968 – родился Леонид Агутин, эстрадный певец.



1972 – Олег Блохин дебютировал в сборной СССР (товарищеский матч с Финляндией).



1990 – открыт последний спутник Сатурна – Пан, также известный как Сатурн XVIII.



1990 – принята Декларация о государственном суверенитете Украины.



2002 – в центре Вашингтона открылся уникальный музей, посвященный истории международного шпионажа.



2010 – в Одессе открыли Первый Одесский международный кинофестиваль.



Именины отмечают: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.