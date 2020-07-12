12.07.2020 09:00

Петры-Павлы: что можно и чего нельзя делать в этот день

12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».



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В православном церковном календаре этот день посвящается памяти сразу двух апостолов - Петра и Павла. Другие названия – Петры-Павлы, Петрово говение, Петрок, Мирская свеча.



Петр и Павел считаются величайшими проповедниками учения Христа и даже основателями самой христианской религии.



По христианским воззрениям именно у апостола Петра находятся ключи от рая: он привратник у райских ворот. Его иногда так и называют: Петр-ключник, или Петр «золотые ключи».



Несмотря на то, что 12 июля – это день Петра и Павла, 12 июля на Руси обычно почитали лишь память апостола Петра. Святому же Павлу молитвы возносились на следующий день, «чтобы не обижался».



12 июля в День святых апостолов Петра и Павла православные завершают Петров пост.



Люди устраивали обетные угощения – накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить. На пиршества приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников.



На Петра обязательно пекли творожные мандрики. В разных регионах они имели разные варианты, но основной формой этого печенья были пончики из пшеничной муки и творога. По легенде, именно мандрики были главной пищей Петра и Павла, когда они ездили по миру. Отсюда и происходит название данного лакомства.



В некоторых местах была традиция тещам приносить для зятьев сыр, а зятьям – принародно угощать тещ лакомствами. Крестные же дарили своим крестникам пшеничные пироги.



Молодежь на Петров день устраивала «шухарилки» или «городушки» – различные шалости. В частности, крепили над дверью ведро воды, перегораживали дороги, привязывали камушек к веревочке и стучали в окно и так далее.



А еще в это день надо было покататься на качелях. Если в этот момент засмеяться, то непременно счастливым будешь. А если заплачешь, жизнь сократишь.



Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла. Рыбаки молились ему об удаче, просили дать подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети. Петров праздник был также днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую «петровскую дань». Практически во всех крупных городах и селах проходили петровские торги.



В Петров день было принято умываться водой из трех ключей (это гарантировало защиту Петра в течение года). Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на холмах, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петра Павла солнце «играет» в небе: то заблестит разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.



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Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.



Считается, что эта профессия возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, – стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.



Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины – чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек – это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени.



В наши дни вес бортпроводника не столь важен. Зато при подборе персонала часто используется принцип «трех О»: это образ внешний (речь, мимика, макияж, внешняя привлекательность); образ внутренний (наличие необходимых черт характера); образ профессиональный (профессиональные знания и навыки).

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В разгар лета, во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник – День рыбака.



В Украине День рыбака отмечался в эту «скользящую» дату с 1988 года, а в 1995-м его «подтвердил» указ президента, учреждающий праздник для поддержки инициативной деятельности работников рыбного хозяйства.



Рыбное хозяйство Украины — важный сектор экономики, современный индустриальный комплекс, который дает стране свыше 100 наименований ценных продуктов питания из океанической и пресноводной рыбы и других даров моря.



В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой.



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А еще сегодня отмечается День фотографа. Точнее, не совсем так: День святой Вероники, покровительницы фотографов. По преданию, св. Вероника в числе прочих людей следовала за Иисусом Христом на Голгофу. Когда изнеможенный Спаситель упал, святая Вероника поднесла ему свой платок, отереть пот с лица. На ткани запечатлелся лик Спасителя. Когда была изобретена фотография папским декретом св. Вероника была объявлена покровительницей фотографии и фотографов.



Также в этот день...



В 1880 году родился Чарлз Альберт Броунинг-младший, более известный как Тод Броунинг, американский кинорежиссер, актер и сценарист, один из основоположников жанра фильмов ужасов.



1900 – родился Павло Кононенко, украинский писатель («Острая могила», «Шум в чаще»).



1904 – родился Пабло Неруда (настоящее имя Рикардо Элизер Нефтали Рейес Басуальто), чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии 1971 года «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента» («Испания в сердце», «Песни любви Сталинграду», «Мемориал Черного острова»).



1931 – во Франции открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.



1938 – родился Эмиль Кио, иллюзионист.



1943 – произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В ходе Курской битвы в районе Прохоровки сошлись 1.5 тысячи танков и самоходных орудий с обеих сторон.



1946 – родилась Валентина Толкунова, певица, народная артистка России.



1949 – родился Павел Лунгин, советский и российский сценарист и кинорежиссер («Такси-блюз», «Луна-парк», «Остров»).



1958 – родился Валерий Кипелов, солист ансамбля «Лейся песня», групп «Ария» и «Кипелов».



1962 – состоялся первый концерт «Rolling Stones» в Лондоне. На сцену Марки-клуба вышли Мик Джаггер, Кейт Ричардс, Брайан Джонс, Дик Тейлор (бас-гитара) и Мик Эйвори (ударные).



1963 – родился Александр Домогаров, российский актер театра и кино («Графиня де Монсоро», «Oгнем и мечом», «Марш Турецкого»).



1970 – родился Влад Ряшин, кино- и телевизионный продюсер.



1978 – родилась Мишель Родригес, американская актриса («Форсаж», «S.W.A.T.», «Обитель зла», «Аватар», «Мачете») и продюсер.



1988 – в СССР запущена Автоматическая межпланетная станция «Фобос-2».



1998 – футбольная сборная Франции впервые стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Бразилии со счетом 3:0.



2011 – Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.



Именины отмечают: Григорий, Павел, Петр.