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27.06.2020  09:00   

У малого и среднего бизнеса свой праздник: события 27 июня

Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.


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Эти предприятия, в которых, как правило, задействовано не более 250 человек, являются основой экономики большинства стран.

По данным Международного агентства по малым предприятиям, к категории микро-, малых и средних предприятий относятся порядка 90% всех предприятий, в которых заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, и на их долю приходится 50% мирового ВВП.

Поэтому цель Дня – подчеркнуть важную роль микро-, малых и средних предприятий в экономике и развитии любой страны. Признавая данный факт и важность принципов ответственного предпринимательства, ООН предлагает государствам поощрять «выход из тени» и официальное оформление таких предприятий, обеспечивать им доступ к инвестициям и льготному кредитованию, развивать международное сотрудничество между микро-, малыми и средними предприятиями разных стран.

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Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства.

Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В последние годы среди участников рыбных соревнований можно все чаще увидеть женщин. Несомненно, все больше и больше людей понимают, что рыбная ловля – прекрасное средство укрепления духовных и физических сил.

К слову, во второе воскресенье июля в Украине отмечается День рыбака.

Также в этот день...

В 1615 году чай был впервые импортирован на Запад.

1693 – в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин «The Ladies Mercury (Дамский Меркурий)».

1905 – начало восстания на броненосце «Потемкин».

1929 – в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения.

1931 – в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

1931 – родился Анатолий Ильин, советский футболист, Чемпион Европы и Олимпийских игр.

1940 – родился Борис Хмельницкий, актер, певец («Стрелы Робин Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»).

1954 – в подмосковном Обнинске заработала первая в мире АЭС мощностью 5 МВт.

1955 – родилась Изабель Аджани, французская актриса театра и кино.

1964 – в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 – в Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. «Денежный ящик» изобрел шотландец Джон Шепард Баррон, работавший по заказу известной компании De La Rue – британского производителя бумаги для денежных знаков. Первым человеком, который получил наличные деньги из электронной «дырки в стене» стал актер Рег Варни, снявший десять банкнот номиналом один фунт стерлингов каждая. Пластиковых карточек сорок лет назад не существовало, и для снятия денег использовались специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.

1975 – родился Тоби Магуайр, американский актер, наиболее известный по серии фильмов о Человеке-пауке.

1983 – родилась Алсу (настоящее имя Алсу Ралифовна Сафина (Тенишева)), эстрадная поп-певица.

2010 – в Исландии вступил в силу закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила тогдашняя глава правительства этой страны, 67-летняя премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир.

2012 – центр Харькова заполонили «оранжевые волны» болельщиков: город встречал Евро-2012.

2017 – в Киеве в результате теракта погиб командир 10-го отдельного отряда спецназначения Главного управления разведки Минобороны Украины, полковник Максим Шаповал. Также пострадала женщина, которая проходила мимо.

Именины отмечают: Владимир, Георгий, Елисей, Мефодий, Мстислав.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, традиции
 
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