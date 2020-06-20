20.06.2020 09:00

День беженцев: события 20 июня

Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.



// file.liga.net

На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня.

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию — выражение солидарности с Африкой, в которой находится большое число беженцев, и которая традиционно проявляет к ним свое великодушие. Согласно данной резолюции Генеральная Ассамблея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев — 20 июня.



Сегодняшняя дата — это констатация факта: войны на земле не прекращаются. Также это и констатация международных соглашений, на которых основываются защита беженцев и проявление уважения к стойкости духа и мужеству беженцев во всем мире.



Каждый год Всемирный день беженцев посвящен определенной теме. Кампания 2020 года: каждое действие имеет значение



Пандемия COVID-19 и недавние антирасистские протесты продемонстрировали необходимость борьбы за инклюзивный и равноправный мир: мир, в котором никто не останется позади. Никогда еще не было так ясно, что все мы должны играть свою роль в обеспечении перемен. Каждый может изменить ситуацию к лучшему. Данный девиз лежит в основе кампании УВКБ ООН по празднованию Всемирного дня беженцев. В этом году мы стремимся напомнить миру о том, что каждый человек, включая беженцев, может внести свой вклад в развитие общества, и каждое действие имеет значение для создания более справедливого, инклюзивного и равноправного мира.



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Всемирный день защиты слонов в зоопарках – международный день, призванный обратить внимание мировой общественности на права слонов, содержащихся в зоопарках, и ставящий перед собой конечной целью освободить всех этих величественных животных из неволи. Отмечать ежегодно, 20 июня, Всемирный день защиты слонов в зоопарках было предложено защитниками прав животных из организации «В защиту животных». В настоящее время День является неофициальным, но организаторы очень надеются, что это в скором времени произойдет, и Организация Объединенных Наций придаст ему официальный статус.



Также в этот день...



В 1578 году английский исследователь Мартин Фробишер объявил Гренландию владением короны, назвав ее «Западной Англией».



1793 – американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.



1815 – появился на свет Жак Оффенбах, французский композитор.



1861 – родился Фредерик Хопкинс, английский биохимик, открывший витамины А и D.



1907 – у входа в Университетский сад Харькова был открыт памятник памятник основателю Харьковского Императорского университета, ученому, просветителю, инженеру и общественному деятелю Василию Каразину.



1926 – в Москве появились первые советские такси. 15 итальянских «фиатов» и французских «рено» можно было легко узнать по непременной ярко-желтой полосе на кузове машины и фирменной одежде водителей: кожаным куртке и шлему... Упраздненные после революции как «буржуазное явление», таксомоторы вернулись на столичные улицы по воле Моссовета. «Для возобновления института платных перевозок» – так объяснили свое решение власти...



1927 – родился Вячеслав Котеночкин, советский режиссер-мультипликатор, автор знаменитых мультфильмов: «Ну, погоди!», «Лягушка-путешественница», «Баня», «Старая пластинка» и других.



1932 – родился Роберт Рождественский, советский поэт.



1934 – родился Юрий Визбор, бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист.



1940 – родился Владимир Коренев, актер театра и кино, тот самый Ихтиандр из «Человека-амфибии».



1945 – в Москву было доставлено Знамя Победы, водруженное в Берлине над зданием германского парламента (рейхстага) незадолго до капитуляции гитлеровской Германии.



1949 – американская теннисистка Гаси Моран на Уимблдонском турнире стала причиной громкого скандала. Именно представительница США стала первой женщиной на теннисном корте, позволившей себе одеть настолько короткую юбку, что из-под нее зрители на секунду заметили коротенькие штанишки. Фото Моран в скандальном наряде обошло газеты и журналы по всему миру.



1950 – родился Лайонел Ричи, американский поп-исполнитель.



1963 – создана «горячая линия» между СССР и США.



1967 – родилась Николь Кидман, австралийско-американская актриса.



1968 – родился Роберт Родригес, американский кинорежиссер мексиканского происхождения («От заката до рассвета»).



1991 – парламент Германии принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.



1993 – совершен первый пробный железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем.



Именины отмечают: Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.