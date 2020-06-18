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18.06.2020  06:00   

День устойчивой гастрономии: праздники 18 июня

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.


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Гастрономия — это наука, которая изучает связь между культурой и пищей и находится на стыке социальных наук и искусства.

Согласно резолюции, принятой Генеральной ассамблеей ООН, гастрономия — важный элемент культурного самовыражения, который тесно связан с природным и культурным разнообразием мира.

Также в этот день...

В 1583 году состоялось первое документально подтвержденное страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.

1812 – родился Иван Гончаров, русский писатель («Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история»).

1815 – английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо.

1822 – в Лондоне выставлена первая статуя обнаженного человека. Установленную в Гайд-парке фигуру Ахилла вскоре пришлось украсить бронзовым фиговым листочком из уважения к чувствам шокированных граждан, совершавших в парке моцион.

1877 – родился Джеймс Монтгомери Флэгг, американский художник, нарисовавший во время первой мировой войны знаменитый плакат с дядей Сэмом «I Want You».

1889 – американец Ричардсон запатентовал детскую коляску. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности.

1932 – на первой Женевской международной конференции национальных баскетбольных ассоциаций было принято решение о создании Международной Федерации FIBA.

1935 – родился Юрий Соломин, актер театра и кино (фильмы «Адъютант его превосходительства», «Дерсу Узала», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить»).

1937 – экипаж самолета «АНТ–25» (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - США, успешно завершив его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер.

1939 – на могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен бронзовый памятник.

1942 – родился сэр Джеймс Пол МакКартни, британский рок–музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер, один из основателей группы The Beatles.

1952 – родилась Изабелла Росселлини, итальянская киноактриса.

1959 – родился Сергей Степанченко, русский актёр театра и кино, народный артист России(фильмы «Ближний круг», «Чокнутые», «Солдат Иван Чонкин»).

1964 – в Вашингтоне открыли памятник Тарасу Шевченко.

1976 – родился Максим Галкин, артист эстрады, пародист, телеведущий, певец.

1991 – Верховная Рада УССР издала постановление о праздновании Дня Независимости Украины 24 августа.

1996 – Украину приняли в состав Конференции по разоружению.

2009 – запущен Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.

Именины отмечают: Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, традиции
 
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