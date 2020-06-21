День медика: события 21 июня

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека - при рождении младенца - непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие.
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Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. Праздник появился в США, а вслед за Америкой День отца стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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