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21.06.2020  09:03   

День медика: события 21 июня

 

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.


Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека - при рождении младенца - непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие.

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Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. Праздник появился в США, а вслед за Америкой День отца стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны.

 
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