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17.06.2020  06:00   

65 лет назад в воздух впервые поднялся «фирменный знак» ХАЗа

17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.


wikipedia.org

Ту-104 (Туполев-104) — первый советский пассажирский самолёт на реактивной тяге. В период с 1956 до октября 1958 года был единственным эксплуатирующимся реактивным пассажирским авиалайнером в мире.

ХАЗ стал одним из пионеров развития реактивной пассажирской авиации.

5 ноября в воздух поднялся первый серийный самолёт, построенный на Харьковском авиазаводе.

Реактивные пассажирские самолеты серии Ту были одним из фирменных знаков Харьковского авиационного завода.

С 1955 по 1983 годы завод выпускал реактивные самолеты Ту-104,Ту-124, Ту-134. Всего завод выпустил 1054 машины.


* * *

В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.

Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Также Генеральная Ассамблея ОНН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель.

От экосистем засушливых районов зависят порядка двух миллиардов человек, причем 90% из них проживают в развивающихся странах. В мире к категории засушливых земель относятся более 30% от общей площади земель. Приблизительно 30% засушливых земель подверглось деградации, и они особенно уязвимы перед опустыниванием. Если взять мир в целом, то ежегодно в результате деградации земель – главным образом эрозии почвы, – вызванной нерациональными методами землепользования и изменением климата, утрачивается 20000 50000 квадратных километров земель.

Последствиями опустынивания и засухи являются отсутствие продовольственной безопасности, голод и нищета.

Голод преобладает в развивающихся странах, расположенных в засушливых районах мира, где мало воды и земля очень уязвима к природным и человеческим разрушениям. Подавляющее большинство жителей таких стран выживает за счет местных продуктов. Африка к югу от Сахары добилась определенного прогресса в деле искоренения голода, однако уровень недоедания остается там самым высоким в мире.

Также в этот день...

В 1579 году английский пират Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением («Новый альбион»).

1818 – родился Шарль Гуно, французский композитор.

1882 – родился Игорь Стравинский, русский композитор.

1885 – в Нью-Йорк прибыл дар французского народа Соединенным Штатам – статуя Свободы.

1911 – родился Виктор Некрасов, русский писатель.

1935 – создана американская кинокомпания «Парамаунт пикчерз».

1939 – во Франции в последний раз применена гильотина (казнят убийцу Эжена Вейдмана).

1939 – родился Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.

1940 – на жителей села Мещеры Горьковской области снизошла «шаровая» благодать: на крестьян посыпался дождь из серебряных монет XVI–XVII веков.

1950 – чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую операцию по пересадке почки человеку.

1961 – Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.

1963 – родился Грег Киннер, американский актер («Лучше не бывает», «Вам письмо», «Маленькая мисс Счастье», «Мы были солдатами»).

1969 – на подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла «О! Калькутта!» – первой постановки, в которой на сцене играли обнаженные актеры.

1970 – Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid».

1972 – американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед, положил конец карьере Ричарда Никсона.

1984 – скончалась Ивановна Шульженко, известная певица, Народная артистка СССР.

1985 – появилась кабельная телесеть «Discovery».

1990 – в Киеве создан Союз «Чернобыль».

2008 – организация Mozilla Foundation устроила так называемый Download Day 2008 (День Загрузка 2008) с целью установить новый рекорд Гинесса для программы, которая была загружена наибольшее количество раз через Интернет в течение суток. В качестве программы выступал браузер Mozilla Firefox 3

Именины отмечают: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Софья.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, традиции
 
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