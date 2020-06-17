17.06.2020 06:00

65 лет назад в воздух впервые поднялся «фирменный знак» ХАЗа

17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.



wikipedia.org

Ту-104 (Туполев-104) — первый советский пассажирский самолёт на реактивной тяге. В период с 1956 до октября 1958 года был единственным эксплуатирующимся реактивным пассажирским авиалайнером в мире.

ХАЗ стал одним из пионеров развития реактивной пассажирской авиации.



5 ноября в воздух поднялся первый серийный самолёт, построенный на Харьковском авиазаводе.



Реактивные пассажирские самолеты серии Ту были одним из фирменных знаков Харьковского авиационного завода.



С 1955 по 1983 годы завод выпускал реактивные самолеты Ту-104,Ту-124, Ту-134. Всего завод выпустил 1054 машины.





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В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.



Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.



Также Генеральная Ассамблея ОНН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель.



От экосистем засушливых районов зависят порядка двух миллиардов человек, причем 90% из них проживают в развивающихся странах. В мире к категории засушливых земель относятся более 30% от общей площади земель. Приблизительно 30% засушливых земель подверглось деградации, и они особенно уязвимы перед опустыниванием. Если взять мир в целом, то ежегодно в результате деградации земель – главным образом эрозии почвы, – вызванной нерациональными методами землепользования и изменением климата, утрачивается 20000 50000 квадратных километров земель.



Последствиями опустынивания и засухи являются отсутствие продовольственной безопасности, голод и нищета.



Голод преобладает в развивающихся странах, расположенных в засушливых районах мира, где мало воды и земля очень уязвима к природным и человеческим разрушениям. Подавляющее большинство жителей таких стран выживает за счет местных продуктов. Африка к югу от Сахары добилась определенного прогресса в деле искоренения голода, однако уровень недоедания остается там самым высоким в мире.



Также в этот день...



В 1579 году английский пират Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением («Новый альбион»).



1818 – родился Шарль Гуно, французский композитор.



1882 – родился Игорь Стравинский, русский композитор.



1885 – в Нью-Йорк прибыл дар французского народа Соединенным Штатам – статуя Свободы.



1911 – родился Виктор Некрасов, русский писатель.



1935 – создана американская кинокомпания «Парамаунт пикчерз».



1939 – во Франции в последний раз применена гильотина (казнят убийцу Эжена Вейдмана).



1939 – родился Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.



1940 – на жителей села Мещеры Горьковской области снизошла «шаровая» благодать: на крестьян посыпался дождь из серебряных монет XVI–XVII веков.



1950 – чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую операцию по пересадке почки человеку.



1961 – Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.



1963 – родился Грег Киннер, американский актер («Лучше не бывает», «Вам письмо», «Маленькая мисс Счастье», «Мы были солдатами»).



1969 – на подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла «О! Калькутта!» – первой постановки, в которой на сцене играли обнаженные актеры.



1970 – Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid».



1972 – американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед, положил конец карьере Ричарда Никсона.



1984 – скончалась Ивановна Шульженко, известная певица, Народная артистка СССР.



1985 – появилась кабельная телесеть «Discovery».



1990 – в Киеве создан Союз «Чернобыль».



2008 – организация Mozilla Foundation устроила так называемый Download Day 2008 (День Загрузка 2008) с целью установить новый рекорд Гинесса для программы, которая была загружена наибольшее количество раз через Интернет в течение суток. В качестве программы выступал браузер Mozilla Firefox 3



Именины отмечают: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Софья.