16.06.2020 06:00

Праздник тех, кто работает за рубежом: события 16 июня

16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.



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День учрежден по инициативе ООН и нацелен на признание существенного финансового вклада, который трудящиеся-мигранты вносят не только в благополучие своих оставшихся на родине семей, но и в процесс устойчивого развития стран их происхождения.

Впервые Международный день семейных денежных переводов был отмечен 16 июня 2015 года на открытии пятого Глобального форума по денежным переводам и развитию в Милане при участии более 400 государственных деятелей, представителей частного сектора и лидеров гражданского общества.



В 2016 году более восьмидесяти операторов денежных переводов поддержали проведение Международного дня семейных денежных переводов и обязались сделать все возможное, чтобы заработанные тяжелым трудом деньги, будь то доллары, евро, фунты, рубли, иены, динары или наиры, отправленные домой, имели максимальную отдачу.



В 2017 году проведение Дня поддержали 22 организации ООН в рамках Группы по проблемам глобальной миграции.



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Ежегодно 16 июня по инициативе Организации африканского единства отмечается Международный день африканского ребенка.



Впервые праздник отмечали в 1991 году, и с тех пор основной темой Дня стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.



Дата Международного дня африканского ребенка была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга — Соуэто — с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке.



Сотни юных африканцев были расстреляны силами правительственной охраны. В течение двух следующих недель более ста человек были убиты и более тысячи получили ранения. Официальные данные сообщают, что с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания в результате полицейских расстрелов погибли 575 человек и были арестованы около 6 тысяч человек.



В 2011 году на мероприятиях Дня было решено уделять особое внимание бедственному положению детей-беспризорников, число которых на континенте, по некоторым оценкам, составляет 30 миллионов.



Как известно, дети-беспризорники являются наиболее слабозащищенными детьми в мире, они многократно подвергаются насилию, эксплуатации, физическому и моральному унижениям. Плата за обучение — еще одна большая проблема для многих африканских детей. Несмотря на усилия и помощь благотворительных организаций, и сегодня существует непреодолимый барьер между законом и действительностью. Именно поэтому международные организации, начиная с Африканского Союза и ЮНИСЕФ, ежегодно выдвигают инициативы, устраивают дискуссии с целью приблизить жизнь миллионов африканских детей к человеческой.



Также в этот день...



1783 – день основания Севастополя. На западном берегу Южной бухты заложены первые каменные постройки города Ахтиар (Белый утес): дом для командующего Черноморской эскадрой Ф. Мекензи, часовня, кузница и деревянная пристань. Руководил строительством начальник штаба-эскадры флаг-капитан Д. Н. Сенявин, ставший потом знаменитым флотоводцем. В феврале следующего года городу-крепости будет присвоено новое имя – Севастополь.



1784 – в Голландии запрещена оранжевая одежда. Причина запрета вполне гламурная – была установлена королевская монополия на оранжевый цвет, он объявлен королевским. Сейчас оранжевый национальный цвет Голландии.



1816 – после вечера с рассказами о призраках, проведенного на берегу Женевского озера в компании Гордона Байрона и Перси Биши Шелли, 19-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который лег в основу ее романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».



1862 – в театре на Бродвее во время представления пьесы «Мазепа» (по Байрону) актриса Ада Менкен появляется полуголой, что приведет к неслыханному скандалу и чуть ли не к закрытию театра.



1903 – в США зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола».



1925 – в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».



1928 – родился Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.



1934 – создан Союз писателей Украины.



1950 – родился Митхун Чакраборти, индийский актер («Танцор диско» – и этим все сказано).



1954 – родился Сергей Курехин, известный композитор, джазмен, рок-пианист, художник и режиссер.



1957 – родилась Александра Маринина (настоящее имя Марина Анатольевна Алексеева), российская писательница в жанре детектива.



1963 – стартовал космический корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом, на борту.



1967 – В Монтерее (Калифорния) прошел знаменитый поп-фестиваль в присутствии 50 тысяч человек. Звездами фестиваля стали Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Отис Реддинг, группы «The Who», «The Mamas and The Papas», «Buffalo Springfield», «The Grateful Dead», «The Byrds» и «Jefferson Airplane». Все артисты выступали бесплатно. Кульминацией фестиваля стало выступление Джими Хендрикса, сжегшего в финале свою гитару.



1968 – родился Максим Покровский, лидер российской группы «Ногу свело!».



1971 – родился Тупак Шакур (ум. 1996), американский музыкант.



1982 – с главного сборочного конвейера ХТЗ сошел трактор с цифрой 2 000 000.



1998 – впервые в прямом эфире по Интернету показаны роды. 40-летняя американка из Флориды, которая согласилась на этот эксперимент, родила мальчика по имени Шон.



Именины отмечают: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.