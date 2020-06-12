12.06.2020 06:00

День брокеров и дилеров: события 12 июня

Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.



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Этот профессиональный праздник был введен за значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, роль фондового рынка в процессе привлечения инвестиций в экономику Украины, улучшение инвестиционного климата.

В этот день участники рынка ценных бумаг принимают поздравления от партнеров, а также собираются в торжественной обстановке для празднования профессиональной даты и чествования лучших представителей своей отрасли.



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Всемирный день борьбы с детским трудом установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.



По последним данным, число работающих детей в мире составляет 215 миллионов, причем 115 миллионов из них работают в опасных условиях. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более - играть, часто они не получают должного питания и ухода.



Также в этот день...



В 1815 году, благодаря интригам банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о поражении Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения. Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций и страшно разбогател, сделав свою фамилией именем нарицательным.



1849 – американец Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.



1897 – Карлом Элзенером, владельцем компании по производству хирургического оборудования, запатентован знаменитый швейцарский армейский нож.

1903 – родился Петр Зинченко (1903-1969), известный харьковский ученый-психолог, представитель харьковской школы психологии.



1920 – официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

1931 – в селе Первое Советское Харьковской области родилась Евгения Мирошниченко – известная украинская певица, герой Украины, почетный гражданин Харькова.

1950 – родился Вячеслав Полунин, эстрадный артист, клоун-мим, народный артист России.



1961 – мэр города Мобил (Алабама, США) обратился с уникальной просьбой к мужчинам – отрастить бороды к параду в честь предстоящего 250-летия города.



1965 – в Англии объявили о награждении членов группы «Битлз» орденами Британской империи «за выдающиеся заслуги в области культуры» и «вклад в экспорт национальной продукции». Вручение наград прошло в октябре того же года.



1963 – в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли.



1967 – запустили космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.



1978 – родилась Алиса Гребенщикова, российская актриса и дочь легендарного БГ.

1978 – Харьков отмечал уникальный юбилей: была выпущена 30-миллионная электробритва «Харьков». Харьковские электробритвы пользовались большой популярностью в СССР в 60-80 годы. Выпускалось несколько десятков различных моделей.



1991 – на референдуме жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу первоначального названия – Санкт-Петербург.



Именины отмечают: Исаак, Кристина, Наталия, Роман.