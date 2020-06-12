День брокеров и дилеров: события 12 июня

Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
Этот профессиональный праздник был введен за значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, роль фондового рынка в процессе привлечения инвестиций в экономику Украины, улучшение инвестиционного климата.
В этот день участники рынка ценных бумаг принимают поздравления от партнеров, а также собираются в торжественной обстановке для празднования профессиональной даты и чествования лучших представителей своей отрасли.
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Всемирный день борьбы с детским трудом установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.
По последним данным, число работающих детей в мире составляет 215 миллионов, причем 115 миллионов из них работают в опасных условиях. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более - играть, часто они не получают должного питания и ухода.
Также в этот день...
В 1815 году, благодаря интригам банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о поражении Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения. Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций и страшно разбогател, сделав свою фамилией именем нарицательным.
1849 – американец Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.
1897 – Карлом Элзенером, владельцем компании по производству хирургического оборудования, запатентован знаменитый швейцарский армейский нож.
1903 – родился Петр Зинченко (1903-1969), известный харьковский ученый-психолог, представитель харьковской школы психологии.
1920 – официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).
1931 – в селе Первое Советское Харьковской области родилась Евгения Мирошниченко – известная украинская певица, герой Украины, почетный гражданин Харькова.
1950 – родился Вячеслав Полунин, эстрадный артист, клоун-мим, народный артист России.
1961 – мэр города Мобил (Алабама, США) обратился с уникальной просьбой к мужчинам – отрастить бороды к параду в честь предстоящего 250-летия города.
1965 – в Англии объявили о награждении членов группы «Битлз» орденами Британской империи «за выдающиеся заслуги в области культуры» и «вклад в экспорт национальной продукции». Вручение наград прошло в октябре того же года.
1963 – в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли.
1967 – запустили космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.
1978 – родилась Алиса Гребенщикова, российская актриса и дочь легендарного БГ.
1978 – Харьков отмечал уникальный юбилей: была выпущена 30-миллионная электробритва «Харьков». Харьковские электробритвы пользовались большой популярностью в СССР в 60-80 годы. Выпускалось несколько десятков различных моделей.
1991 – на референдуме жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу первоначального названия – Санкт-Петербург.
Именины отмечают: Исаак, Кристина, Наталия, Роман.
Если вы хотите провести день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и ответственные дела.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
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