13.06.2020 15:25

13 июня

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С 2005 года в одну из суббот июня отмечается День вязания на публике.



Все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте города – в парке, в сквере, в кафе – и предаются своему любимому занятию.



Впервые Всемирный день вязания на публике прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, любительница вязания Даниэль Лендес. Со временем публичным вязанием увлеклись не только француженки, но и жительницы других стран (праздник проводится, например, в США, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии), а у акции появилась своя эмблема, на которой изображены две вязальные спицы на фоне карты Европы.



Кстати, во многих местах акция приобрела благотворительный характер. Нередко рукодельницы передают все вещи, связанные в этот день, в фонды для малоимущих граждан либо выставляют их на ярмарках, а все собранные средства направляют, опять же, на помощь нуждающимся. Особо активные вязальщицы пытаются «обвязать» весь мир: отправляют вязаные изделия в далекие страны и даже на другие континенты.



Кроме того, в рамках Всемирного дня вязания на публике устраиваются выставки вязаных изделий, показы моды, мастер-классы для желающих научиться этому непростому, но увлекательному занятию.



На сегодняшний день, по сведениям разных источников, Всемирный день вязания проходит более чем в 350 городах планеты.

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