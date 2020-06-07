07.06.2020 09:00

Троица 2020: что нельзя делать, а что можно

По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом.



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В этому году и православные, и католики будут отмечать День Святой Троицы в один день – 6 июня. Это один из двенадцати важнейших церковных праздников, который посвящен Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу.



Троица сопровождается множеством традиций и обрядов. В этот день действуют и определенные запреты, которых принято придерживаться.



Что нельзя делать на Троицу



– В этот день, как и в другие важные церковные праздники, нельзя шить, стирать, убирать и делать другую грязную работу в доме, а тех, кто нарушает запреты, ждет беда.



– В праздник Троицы запрещено ссориться, злиться или завидовать.



– В народе на праздник Троицы землю считали именинницей. А потому главные запреты дня касаются земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.



– В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят мифические существа – нимфы и русалки. И если их прогневить, они навредят людям. Поэтому существует запрет поодиночке не ходить в лес или в поле, чтобы мавки не защекотали до смерти.



– На Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.



– На День Святой Троицы нельзя назначать дату свадьбу, иначе молодую семью ждет несчастливая жизнь.



– Не принято в этот день также посещать кладбища.



Троица: что можно делать



– Пойти на воскресную праздничную службу и освятить букетик трав и цветов, который станет оберегом от бед и недугов на весь год. В церкви на Троицу проводится одна из самых красивых служб в году, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.



– Обязательно украсьте дом травами и цветами: мятой, чабрецом, васильками, ветками липы, дуба или березы.



– Подайте на стол праздничные блюда, а также хлеб и пироги. Троица – веселый праздник, когда принято ходит в гости и приглашать гостей к себе.



– На Троицу девушки гадают на суженого, носят в лес русалкам венки из полевых трав и цветов, чтобы они послали их хорошего жениха.



– В этот праздник принято свататься, это считается хорошей приметой и сулит молодым долгую и счастливую семейную жизнь.



Также в этот день...



В 1099 году во время первого крестового похода началась осада Иерусалима.



1340 – в Голландии основан город Роттердам.



1520 – у Кале встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I, которые устроили трехнедельный пир с 10 тысячами придворных (этот пир на 10 лет опустошил французскую казну) – т. н. «Поле золотой парчи». Англичане, наверное, пили напитки попроще...



1631 – в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана.



1775 – Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты.



1776 – все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.



1848 – появился на свет Поль Гоген, французский живописец, график, скульптор, керамист и пост-импрессионист.



1862 – утвержден Устав Харьковской бесплатной лечебницы. До этого в Харькове не было «лечебных заведений для пользования бедных». 12 января 1863 года больница начинает функционировать и сразу завоевывает популярность. В конце первого года ее существования в секретарском отчете констатируется: «...бедные больные толпами приходили в лечебницу, где находили бесплатный медицинский совет и лекарство...».



1868 – родился Шарль Ренни Макинтош, английский изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей), архитектор, дизайнер и иллюстратор.



1883 – освящен храм Христа Спасителя в Москве.



1889 – родился Игорь Сикорский, русский и американский авиаконструктор, родился в Украине, построил первую удачную модель вертолета в 1939 году.



1903 – Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония.



1909 – родилась Джессика Тэнди (ум. 1994), американская актриса, которая получила «Оскар» за роль в фильме «Шофер мисс Дейзи» в возрасте 81 года.



1929 – в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан. Ватикан – карликовое государство-анклав (самое маленькое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Своё название государство получило от названия холма Mons Vaticanus, с латинского vaticinia – «место гаданий». Статус Ватикана в международном праве – вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви.



1933 – родился Аркадий Арканов (настоящая фамилия Штейнбок), писатель-сатирик, врач, драматург, эссеист («Соло для дуэта», «Свадьба на всю Европу», «Банкет»).



1938 – родилась Татьяна Лаврова (ум. 2007), актриса («Девять дней одного года», «Бегство мистера Мак-Кинли»).



1940 – родился Том Джонс (настоящее имя Томас Джонс Вудуорд), английский эстрадный певец.



1952 – родился Лиам Нисон, английский актер («Список Шиндлера», «Роб Рой»).



1952 – родилась Дарья Донцова, писательница в жанре авантюрного детектива.



1957 – родился Владимир Симонов, актер («Криминальный талант», «Одиноким предоставляется общежитие»).



1960 – родилась Татьяна Друбич, актриса театра и кино (фильмы «Десять негритят», «Асса»).



1963 – состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунз» в программе «Thank Your Lucky Stars». Фирма грамзаписи Decca выпустила первый сингл «Роллинг Стоунз» «Come On».



1981 – родилась Анна Курникова, теннисистка, фотомодель.



1986 – родилась Наталья Ионова, российская поп-певица и актриса, более известная как Глюк'oza.



1991 – Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.



Именины отмечают: Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.