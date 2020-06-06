В первую субботу июня отмечается «плавающий» праздник – Международный день очистки водоемов.
По сути Международный день очистки водоемов – субботник, который ежегодно проводится под эгидой Профессиональной ассоциации подводных инструкторов во многих странах мира с 1995 года. На территории Украины акция проходит с 2003 года.
За границей мероприятие проводится в начале осени, а в Украине из-за более суровых климатических условий – в первую субботу июня.
В этот день клубы подводного плавания организуют выезд на местные водоёмы, где и производится чистка прибрежной полосы и дна силами аквалангистов а также групп «береговой поддержки».
Участие в Дне очистки водоёмов является добровольным. Во время проведения мероприятия обычно проводятся соревнования между командами по различным категориям.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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