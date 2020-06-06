Главная В этот день День в истории 6 июня
06.06.2020  15:26   

6 июня

В первую субботу июня отмечается «плавающий» праздник – Международный день очистки водоемов.

По сути Международный день очистки водоемов – субботник, который ежегодно проводится под эгидой Профессиональной ассоциации подводных инструкторов во многих странах мира с 1995 года. На территории Украины акция проходит с 2003 года.

За границей мероприятие проводится в начале осени, а в Украине из-за более суровых климатических условий – в первую субботу июня.

В этот день клубы подводного плавания организуют выезд на местные водоёмы, где и производится чистка прибрежной полосы и дна силами аквалангистов а также групп «береговой поддержки».

Участие в Дне очистки водоёмов является добровольным. Во время проведения мероприятия обычно проводятся соревнования между командами по различным категориям.

 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 