06.06.2020 15:26

6 июня

В первую субботу июня отмечается «плавающий» праздник – Международный день очистки водоемов.



По сути Международный день очистки водоемов – субботник, который ежегодно проводится под эгидой Профессиональной ассоциации подводных инструкторов во многих странах мира с 1995 года. На территории Украины акция проходит с 2003 года.



За границей мероприятие проводится в начале осени, а в Украине из-за более суровых климатических условий – в первую субботу июня.



В этот день клубы подводного плавания организуют выезд на местные водоёмы, где и производится чистка прибрежной полосы и дна силами аквалангистов а также групп «береговой поддержки».



Участие в Дне очистки водоёмов является добровольным. Во время проведения мероприятия обычно проводятся соревнования между командами по различным категориям.