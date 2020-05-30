30.05.2020 09:00

День печатника: события 30 мая

Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.



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Этот день является профессиональным праздником работников, так или иначе связанных с книгопечатанием, согласно Указу Президента № 563/99 от 25 мая 1999 года.

Первой украинской типографией можно считать краковскую типографию Швайпольта Фиоля, в которой в 1491 году появились первые книги, напечатанные кириллицей. Типография Фиоля издавала книги для Украины и смежных стран, она начала издание книг на кириллице в той форме, которую продолжили типографии в Украине.



Первую типографию в Украине учредил во Львове Иван Федоров-Федорович. Она действовала на протяжении 1573-1575 годов, а первой изданной на украинских землях книгой стал «Апостол» (в 1574 году), который исторически положил начало развитию книгопечатания в Украине.



Настоящим шедевром печатного искусства стала Острожская Библия, завершенная в 1581 году. Острог стал также первым в Украине центром издания тогдашней публицистики, которую более поздние исследователи назвали «полемической литературой».



Одной из ячеек книгопечатания в Украине была Печерская Лавра. Основанная в 1616 году Киевская лаврская типография работала три столетия.



Кроме типографий кириллического шрифта, в Украине работали и латинско-польские: первой была действовавшая в 1592—1602 годах небольшая типография во Львове.



Всего в Украине в 1574-1648 годах действовали 25 типографий. Главными центрами издательской деятельности были большие торговые города — Киев, Львов, Острог. Здесь имелись не только кадры ремесленников, книжников, редакторов, но и возможности более широкого сбыта. При больших типографиях были свои книжные магазины. Продажей книг занимались также работники типографий, купцы и лавочники, которые распространяли книги вместе с другими товарами.



Был у Украины и негативный опыт разрушения книгоиздания, начиная с 1720 года, когда Петр І запретил своим указом книгоиздание на украинском языке. Украинское книгоиздание временами чуть теплилось, но не умирало. Даже в сложный период между Первой и Второй мировыми войнами в Галичине существовало около 50 украинских издательств.



В настоящее время в сфере издательской деятельности в Украине действует порядка 6000 предприятий, где работает более 45 тысяч человек (от продавцов в книжных магазинах и киосках до руководителей крупных издательских центов и медиамагнатов) и последняя суббота мая – праздник для каждого из них.

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30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Учрежден Всемирной организацией здравоохранения для привлечения внимания общественности к решению важных проблем, связанных с аллергизацией населения.



По данным эпидемиологических исследований, в настоящее время более 40% населения имеют признаки аллергии. Речь уже может идти о неинфекционной пандемии: каждый третий человек болен аллергическим ринитом и почти каждый десятый — бронхиальной астмой.



Также в этот день...



30 мая в далеком 1431 году в Руане была сожжена национальная героиня Франции Жанна д’Арк. Католическая церковь празднует этот день как День святой Жанны д’Арк. Мы хоть и не католики, и не святые, но выпить все-таки можем. Особо смелым после изрядной доли горячительного предлагается попрыгать через костер. Для поднятия тонуса, так сказать.



1593 – если верить некоторым источникам, под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло. Есть версия, что на самом деле Марло избежал смерти и недоброжелателей и продолжил писать стихи, но уже под именем Вильям Шекспир.



1631 – во Франции вышла газета под названием «La Gazette». Ее издателем стал дворянин Т.Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 16 веке за рукописный листок новостей. Вот так с легкой руки Ренодо слово «газета» и вошло в обиход, оставшись во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания.



1853 – родился Винсент Ван Гог, голландский живописец, рисовальщик, офортист и литограф, один из крупнейших представителей постимпрессионизма.



1896 – первая автоавария в Нью-Йорке. Автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста сломана нога.



1896 – в Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа.



1912 – родился Лев Ошанин, поэт-песенник, автор популярных патриотических песен («Пока я дышать умею», «Дети разных народов», «Ничего не вижу», «Эх, дороги»), лауреат Государственной премии СССР.



1934 – родился Алексей Леонов, космонавт, первым вышедший в открытый космос.



1937 – родился Александр Демьяненко, киноактер. Шурик, он и в Африке Шурик.



1953 – в журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК – двойную спираль.



1979 – в Лондоне состоялся самый массовый детский утренник – в нем приняли участие 160 тысяч детей.



1992 – в Киеве создана музыкальная группа «Грин Грей».



Именины отмечают: Адриан, Афанасий, Евдокия, Евфросиния, Степан.