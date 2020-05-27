27.05.2020 06:00

Сегодня – день борьбы с рассеянным склерозом

Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.



//medprosvita.com.ua

Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом или Всемирный день рассеянного склероза.



Это заболевание центральной нервной системы, поражающее одновременно несколько участков головного и вместе с тем спинного мозга. Недуг еще называют «болезнью Хамелеона».

О данном заболевании известно довольно давно – оно было описано еще в 19 веке. Однако из-за клинических проявлений, ряд из которых характерен и для других заболеваний, рассеянный склероз зачастую трудно диагностируется. А поскольку заболевание является аутоиммунным, то спрогнозировать его появление практически невозможно. К факторам риска врачи относят стресс, курение, проживание на территории с малой естественной освещенностью (которая связана со снижением синтеза витамина D). Видимо поэтому есть разница в распространенности заболевания по странам: в северных странах оно встречается намного чаще, чем в странах Африки.



Возраст украинцев, которым все чаще и чаще диагностируют такое заболевание, колеблется от 20 до 40 лет, а его лечение в среднем стоит порядка 8 тысяч гривен за месяц.



Всего в нашей стране зарегистрировано примерно 20 000 пациентов с диагнозом рассеянный склероз. В чем его коварство?

– Как правило, поздняя диагностика.

– Неизлечимость недуга, а лишь его коррекция и остановка прогрессирования. Правда, для того, чтобы качество жизни пациента не ухудшалось, очень важно все-таки диагностировать рассеянный склероз вовремя.



Кстати, врачи говорят, что этим недугом болеют образованные интеллигентные люди — менеджеры, многие офисные работники. Основной метод диагностики – магнитно-резонансная томография, которая помогает обнаружить очаги заболевания.



Также в этот день...



В 1878 году появилась на свет Айседора Дункан, американская балерина, одна из основоположниц танца модерн.



1895 – английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.



1930 – американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту. В сентябре компания 3M выпустила ее в продажу под названием «cкотч» (scotch). Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске.



1937 – в Сан-Франциско торжественно открылся мост над проливом Золотые ворота – один из красивейших в мире. Мост длиной 1280 метров с шестью рядами движения и двумя пешеходными дорожками подвешен на двух главных канатах толщиной 93 см, закрепленных на стальных опорах высотой 227 м. Мост используют и многочисленные самоубийцы.



1960 – мир вступил во «время колокольчиков»: на свет появился поэт и музыкант Александр Башлачев.



1967 – родилась Мария Шукшина, российская актриса, телеведущая. Старшая дочь актера, режиссера и сценариста Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.



1970 – родился Джозеф Файнс, английский киноактер («Влюбленный Шекспир», «Враг у ворот»), младший из братьев.



1971 – родился Пол Беттани, английский киноактер («Код да Винчи», «Игры разума», «Хозяин морей: на краю земли»).



1978 – Владимир Высоцкий выступает в Харьковском театре музыкальной комедии. После этого состоятся еще два харьковских концерта: во Дворце студентов и Дворце спорта.



1985 – жители английской деревушки Гуд-Истер за 7 часов сплели гирлянду из цветов длиной 2120 метров.



1988 – американцем Дейлом Нельсоном в Пенсильвании был установлен рекорд: за 24 часа он сделал 301 прыжок с парашютом.



1991 – в Книгу рекордов Гиннесса попали два американских затейника: Джеймс Деди метнул виноградину на 99.82 м, а Пол Джей Тавилла сумел поймать ее ртом.



1994 – День рожденья питерской рок-группы «Сплин». Когда к уже существовавшему иконотриптиху (хотя на тот момент Васильев еще не был музыкальной иконой) Васильева, Морозова (Морриса) и Николая Ростовского прикрепились еще два музыканта – Николай Лысов и Стас Березовский, отпали всякие сомнения в том, что новая группа будет! И будет несказанно популярна на земле своих соотечественников. Плюс – далеко за ее пределами. До официального названия «Сплин» коллектив именовался иначе – «Митра». Однако после вечеринки в честь записи альбома «Пыльная быль», которая случилась 27 мая, гитарист Березовский и барабанщик Лысов вошли в состав «Сплина».



2000 – с самого утра в Италии были остановлены компьютеры всех информационных агентств. Таким образом началась 24-часовая забастовка всех сотрудников средств массовой информации. Журналисты требовали возобновления общенационального трудового соглашения. Короче, повышения зарплаты хотели.



2000 – преподаватель Хартфордширского университета (Великобритания) Ричард Вайзмен организовал в Лондоне погоню за призраком обезглавленной британской королевы Екатерины. В погоне принимали участие несколько сот человек. По данным Вайзмена, призрак Екатерины, казненной собственным мужем королем Генрихом VIII (основателем англиканской Церкви), особенно активно перемещается в лондонском дворце Хэмптон и его окрестностях. Версию Вайзмена полностью подтверждал в интервью «Guardian» пресс-секретарь королевского дворца, которая заявила, что существование и… гм… жизнедеятельность призрака подтверждаются многими прямыми и косвенными признаками. Для локализации призрака королевы использовались специальные приборы термического наблюдения.



2009 – на базе Национального авиационного университета создан Институт Аэронавигации.



2015 – прокуратуры Швейцарии и США арестовали 7 высших должностных лиц ФИФА и всего 14 человек — по обвинению в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег



Именины отмечают: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.