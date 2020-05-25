25.05.2020 06:43

25 мая - какой сегодня праздник и почему девушкам одевать красное

Профессиональный праздник филолога касается многих специалистов, включая преподавателей, литературоведов, корректоров, библиотекарей.



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Мир проводит Международный день пропавших детей и Всемирный день щитовидной железы.

Из забавных праздников стоит отметить День полотенца.

Иордания отмечает День независимости, а Перу – День клоуна. В США проходит День поминовения (Memorial Day).

По народному календарю, 25 мая – Епифанов день, Рябиновка.

25 мая – приметы

Есть такие приметы 25 мая на погоду:

на пруду распустились кувшинки – заморозков больше не жди;

на рассвете солнце в "красном кафтане" – опасались летних пожаров;

рябина пышно цветет – к урожаю льна;

много майских жуков – к засушливому лету;

синие облака вечером – к перемене погоды.

25 мая – что нельзя делать, а что нужно

На Епифана девушкам стоит носить одежду красного цвета – по примете, это сулит удачу и счастье в жизни.

По народным поверьям, 25 мая нельзя:

срезать кувшинки – только срывать, а то кошмары мучить будут;

злоупотреблять алкоголем, напиваться.

25 мая – праздник церковный

25 мая в православии почитают память Епифания Кипрского. При жизни он ревностно изобличал всякую ересь.

Святому Епифанию молятся о защите дома от пожаров.

Поста нет.

В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ

1781 — в Филадельфии учрежден банк Северной Америки.

1787 — в Филадельфии под председательством Джорджа Вашингтона собрался Конституционный Конвент, чтобы выработать Конституцию США.

1829 — в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.

1865 — в Одессе основан Новороссийский университет (ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова).

1895 — Оскар Уайльд осужден лондонским судом за «аморальное поведение» (связь с мужчиной) и приговорен к двум годам каторжных работ.

1926 - в Париже еврейским террористом Шаломом Шварцбардом в отместку за еврейские погромы на Украине убит лидер украинских националистов Симон Петлюра.

1955 — британские альпинисты Джордж Бэнд и Джо Браун совершили первое успешное восхождение на Канченджангу (8586 м).

1973 — в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств «Киевская весна».

1977 — в кинотеатрах начался показ фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов.

1979 — катастрофа DC-10 в Чикаго. Погибли 273 человека, из них двое — на земле. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории США (без учета терактов 11 сентября).

1983 — на экраны США вышел фильм «Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая».

1984 — катастрофа Ту-134 в Донецке, погибли от 4 до 7 человек

1989 - открыт I съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета СССР избран М. С. Горбачев.

.1996 — в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

2002 — катастрофа Boeing 747 над Тайваньским проливом, погибли 225 человек.

2009 — Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ

1802 — Иоганн Фридрих фон Брандт (умер в 1879), немецкий врач, зоолог и ботаник, автор более 300 научных трудов.

1810 — Пьер Эдмон Буассье (умер в 1885), швейцарский ботаник и путешественник, описавший ок. 3600 новых видов растений.

1860 — Джеймс Кеттелл (умер в 1944), американский психолог, представитель дифференциальной психологии.

1865 — Питер Зееман (умер в 1943), голландский физик, лауреат Нобелевской премии (1902).

1921 — Джек Стейнбергер, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1988).

1948 — Клаус Майне, вокалист немецкой рок-группы Scorpions.

1958 — Пол Уэллер, английский рок-музыкант, автор песен, в прошлом фронтмен группы The Jam.

1976 — Сандра Насич, вокалистка немецкой группы Guano Apes.