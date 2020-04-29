29.04.2020 06:00

Как в Харькове деревья в будущем парке Горького сажали (ФОТО)

29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.



// Facebook

Первый в Российской империи праздник древонасаждения проведен в Харькове 16 апреля (по старому стилю) 1898 года по инициативе Южно-Русского общества акклиматизации, пишет группа «Харків: люди, події, дати».



Цель праздника древонасаждения, как считали харьковские устроители, состояла во «внушении подрастающему поколению любви к природе, к древонасаждению и вселении в нем сознания важности охранения общественных и частных садов и парков».



Газета «Южный край» оповещала своих читателей, что если в указанный четверг праздник состоится, то на пожарных каланчах вывесят красные флаги, если нет — белые. Затем, описав примерную программу торжества, вежливо предупредила: «В парке для гостей, к сожалению, не могут быть предложены места для сидения».



В десять часов 16 апреля во дворе уездного училища собрались все ученики 28 училищ и выстроились в порядке; причем девочки были поставлены в ряды по правой стороне, а мальчишки — по левой. Впереди каждого выстроенного ряда учащихся красиво развивались знамена. На колеснице, покрытой зеленой материей с красным бордюром и с балюстрами из золоченых столбиков, соединенных гирляндами искусственных цветов, помещалось на высоком пьедестале, обтянутом красной материей, Главное школьное дерево. На уступах пьедестала сидело 4 мальчика и 4 девочки в русских и украинских костюмах, и с венками на головах, а по углам колесницы были поставлены четыре маленьких деревца. Впереди колесницы развевалось два флага с надписями: «Бог труд любит», «Учение свет», а между ними красовался высоко поднятый щит в венках с надписью «Боже царя храни»... По бокам колесницы шли по 8 девочек и 8 мальчиков с белыми флагами, на которых были нарисованы древесные ветви и изображены различные, соответствующие торжеству изречения.



Вся процессия, при музыке военных оркестров, торжественно направлялась в городской парк. Громадная толпа публики, собравшаяся еще с 9 часов на Сумской улице, сопровождала эту процессию . Работа началась в 12 часов, когда все пришли к месту посадок (сейчас это парк культуры им. Горького). Перед началом был исполнен гимн «Боже царя храни», сопровождавшийся долгим многотысячным «ура», гимном в честь Праздника древонасаждения, специально сочиненным на этот случай, а также зачитаны приветственные телеграммы. Вот куплет из этого гимна:

Малютку дерева сажая

Поем деревьям мы привет,

Пусть тень широкую бросая,

Они живут на много лет.



На месте посадки заранее были подготовлены деревца и лопаты. Самой посадкой руководили ученики Харьковского земельного училища и Ново-Глуховского лесного училища. Три тысячи ребят, участвовавших в празднике, посадили 5 тысяч саженцев дуба, ясеня обыкновенного и клена остролистного (101 ряд по 50 деревьев в каждом).



В 2 часа посадка была закончена и все учащиеся при звуках музыки направились на место, предназначенное для игр около ипподрома скакового Общества. Здесь для них был устроен обильный завтрак. Еще с утра было привезено 27 подвод разных закусок для учащихся. Закуска состояла из колбасы, сыру и хлеба. Бутерброды были настолько велики, что ученики, закусив хорошо, еще оставляли у себя часть их... Завтрак прошел в полном порядке, несмотря на то, что надо было удовлетворить около 3000 человек.



После завтрака были устроены, под руководством преподавателя Харьковского гимнастического Общества г. Вильгальма детские игры, «отличавшиеся особенной оживленностью и резвостью». Во время посадки деревьев и в преддверии игр не переставали попеременно играть два оркестра музыки: Пензенского полка и оркестр учеников Александровского приюта.



«Видя все это, нельзя не признать, что школьный праздник древонасаждения 16 апреля создан людьми несомненно доброжелательными и сердечными, а сердце — великая сила!», — заключила свой репортаж одна из городских газет .



Фамилии организаторов первого в России и на Украине Дня леса: уездный предводитель дворянства В.Ф. фон-дер Лауниц, организовавший бесплатное угощение для детей на 27 возах, госпожа Пильстрем, разработавшаяпроект праздничной колесницы и оплатившая ее снаряжение, горожане Л.Ф. Дамров, И.С. Чернышов, А.Ф. Брант, директор Харьковского земельного училища А.А. Колесов, главный устроитель праздника — управляющий государственными имуществами В.М. Козлов. Несомненно, большая заслуга в успехе Дня древонасаждения принадлежала профессору Харьковского университета этнографу Н.Ф. Сумцову, сумевшему удачно придать празднеству элементы народных обрядов.

* * *

Международный день танца отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО, а дата 29 апреля была предложена артистом балета, педагогом и хореографом П. А. Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе хореографического искусства Жане-Жорже Новерре, вошедшем в историю как «отец современного балета».

Жан-Жорж Новерр (1727-1810) выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне. Он первым начал ставить цельные танцевальные спектакли, основанные на серьёзной тематике, имеющие законченный сюжет и разыгрываемые персонажами, наделёнными характерами.



Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.



Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новер обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.



Также в этот день...



В 1686 году родился Василий Татищев, историк, государственный деятель. Создал обобщающий труд по отечественной истории, написанный на основе многочисленных русских и иностранных источников, – «Историю Российскую с самых древнейших времен», составил первый русский энциклопедический словарь.



1875 – родился Рафаэль Сабатини, английский писатель, автор приключенческих романов («Одиссея капитана Блада»).



1897 – английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона.



1899 – родился Дюк Эллингтон, американский джазовый пианист, аранжировщик, композитор и дирижер. Был создателем самого необыкновенного и большого джазового оркестра в Америке.



1913 – рожденный в Швеции американский изобретатель Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию. Строго говоря, появилась новинка раньше. Еще в 1893-м необычную застежку показал на международной ярмарке в Чикаго Уиткомб Джадсон. Увы! Продать удалось всего 20 молний при том, что ярмарку посетили около 20 миллионов человек... По сути Сандбэку не нужно было ничего изобретать. Он просто придал модели Джадсона привычный для нас вид.



1919 – родился Жерар Ури, французский режиссер-комедиограф («Разиня», «Большая прогулка», «Укол зонтиком»).



1930 – родился Жан Рошфор, французский актер («Анжелика, маркиза ангелов», «Высокий блондин в черном ботинке»).



1931 – в СССР провели первую опытную телепередачу.



1933 – очередной финал Кубка Англии по футболу. «Эвертон» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Футболисты впервые вышли на поле с номерами на футболках, причем у игроков «Эвертона» номера с 1-го по 11-й, а у манкунианцев с 22-го (у вратаря) по 12-й.



1955 – родилась Лариса Удовиченко, российская актриса («Летучая мышь», «Место встречи изменить нельзя», «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс, до свиданья»).



1957 – родился Дэниэл Дэй-Льюис, ирландский киноактер. В 1990 удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Моя левая нога» и в 2008-м за фильм «Нефть».



1958 – родилась Мишель Пфайфер, американская актриса («Опасные связи», «Волк», «Замужем за мафией», «Бэтмен возвращается»).



1967 – на экраны вышел фильм «Неуловимые мстители» режиссера Эдмонда Кеосаяна, вскоре ставший культовым.



1968 – на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях.



1970 – родилась Ума Каруна Турман, американская киноактриса («Генри и Джун», «Криминальное чтиво», «Бэтмен и Робин», «Убить Билла»). Ее отец – профессор Колумбийского университета, изучающий буддистскую религию. Первым из представителей Запада его приняли в свои ряды тибетские монахи. Даже свою дочь он назвал в честь жены всевышнего бога Шивы – богини Умы Парвати



1970 – родился Андре Агасси, американский теннисист, олимпийский чемпион.



1992 – национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч. В Ужгороде она встретилась со сборной Венгрии. В своём дебютном матче украинцы проиграли венграм со счётом 1:3, забив единственный гол только на 90-й минуте.



Именины отмечают: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Ника.