20.04.2020 07:59

20 апреля - единственный выходной понедельник

20 апреля в мире и Украине отмечают немного праздников. Также этот день вошел в историю благодаря знаменательным событиям.



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20 апреля - Акулинин день - Пришло время вспомнить про русалок. В этот день нельзя было из окна выглядывать – беду накличешь.

А вот, на улицу 20 апреля все выходили с радостью и наблюдали за природными явлениями, пытаясь предсказать погоду на ближайшие месяцы и дни. Проводили большое количество обрядов, посвященных русалкам. Существовали и приметы.

В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки и выходят на поверхность водоемов.

Народные приметы

Сильный и долго не прекращающийся дождь сулили плохой урожай калины и яровых

Если на небесах в Акулинин день много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов

Утренний мороз, который проходит с рассветом – примета к тому, что будет много гречихи и хлеба

Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.

20 апреля – в этот день православные отмечают преподобного Георгия исповедника; преподобного Даниила Переяславского; Византийской иконы Божией Матери

МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНУЮТ

День китайского языка — установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма.

День девушек в Исландии — Первый день месяца Харпа (Harpa) согласно древнему исландскому календарю — это Первый день лета. Если предыдущие два месяца посвящались супругу и супруге, соответственно, то встреча первого летнего месяца всецело принадлежит незамужним девушкам.

Именины в этот день празднуют Георгий, Даниил, Егор, Юрий

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

121 - родился Марк Аврелий Антонин , римский император и философ

570 - по одной из версий, родился Мухаммед , мусульманский пророк

1494 - родился Иоганн Агрикола , немецкий проповедник, лидер Реформации, сподвижник Мартина Лютера

1653 - Оливер Кромвель распустил Долгий парламент Англии

1656 - в России появляются медные деньги (вместо серебряных)

1770 - английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия)

1808 - родился Наполеон III Бонапарт , французский император (1852-1870), первый президент Французской республики (1848-1852).

Племянник Наполеона I

1809 - поражение австрийских войск в бою с армией Наполеона у Абенсберге

1841 - публикация первого в истории литературы детективного рассказа Эдгара Алана По "Убийство на улице Морг"

1888 - рекордный град в пгт. Мурадабад (Индия) убил 246 человек

1865 — Впервые объявлено о появлении безопасных спичек.

1889 - родился Адольф Гитлер , основоположник идеологии национал-социализма, фюрер Национал-социалистической партии Германии, рейхсканцлер нацистской Германии (1933-1945 гг.), Диктатор, глава Третьего рейха.

Верховный главнокомандующий Германии во II мировой войне - главный нацистский преступник

1902 — Супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.

1935 — Стараниями журналиста Уоррена Хилла, ведущего шоу «Your Lucky Strike Hit Parade», на американском радио появился первый в мире хит-парад.

1940 — В США продемонстрирован первый электронный микроскоп.

1968 — в датском городке Таструп группа «Deep Purple» впервые выступила с концертом.

1998 — Фирма Intel анонсировала процессор Pentuim II Xeon.

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ

1745 — Филипп Пинель (умер в 1826), французский врач, основоположник научной психиатрии во Франции.

1808 — Наполеон III, французский император в 1852—1870 годов

1840 — Одилон Редон, французский живописец, график, декоратор, один из родоначальников символизма.

1850 — Жан-Франсуа Рафаэлли, французский живописец, гравер, иллюстратор, бытописатель Парижа.

1889 — Адольф Гитлер (умер в 1945), глава Третьего рейха (1933—1945).

1949 — Джессика Лэнг, американская киноактриса, обладательница двух «Оскаров», сыграла главне роли в фильмах «Кинг-Конг», «Молодость по страховке», «Американская история ужасов».

1958 — Вячеслав Фетисов, советский и российский хоккеист, обладатель всех высших титулов мирового хоккея.

1980 — Баста, российский рэп-исполнитель, актер.

1985 — Брент Сибрук, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2010), обладатель Кубка Стэнли.