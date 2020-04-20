20 апреля - единственный выходной понедельник

20 апреля в мире и Украине отмечают немного праздников. Также этот день вошел в историю благодаря знаменательным событиям.
20 апреля - Акулинин день - Пришло время вспомнить про русалок. В этот день нельзя было из окна выглядывать – беду накличешь.
А вот, на улицу 20 апреля все выходили с радостью и наблюдали за природными явлениями, пытаясь предсказать погоду на ближайшие месяцы и дни. Проводили большое количество обрядов, посвященных русалкам. Существовали и приметы.
Народные приметы
20 апреля – в этот день православные отмечают преподобного Георгия исповедника; преподобного Даниила Переяславского; Византийской иконы Божией Матери
День китайского языка — установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма.
Именины в этот день празднуют Георгий, Даниил, Егор, Юрий
121 - родился Марк Аврелий Антонин , римский император и философ
570 - по одной из версий, родился Мухаммед , мусульманский пророк
1494 - родился Иоганн Агрикола , немецкий проповедник, лидер Реформации, сподвижник Мартина Лютера
1653 - Оливер Кромвель распустил Долгий парламент Англии
1656 - в России появляются медные деньги (вместо серебряных)
1770 - английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия)
1808 - родился Наполеон III Бонапарт , французский император (1852-1870), первый президент Французской республики (1848-1852).
Племянник Наполеона I
1809 - поражение австрийских войск в бою с армией Наполеона у Абенсберге
1841 - публикация первого в истории литературы детективного рассказа Эдгара Алана По "Убийство на улице Морг"
1888 - рекордный град в пгт. Мурадабад (Индия) убил 246 человек
1865 — Впервые объявлено о появлении безопасных спичек.
1889 - родился Адольф Гитлер , основоположник идеологии национал-социализма, фюрер Национал-социалистической партии Германии, рейхсканцлер нацистской Германии (1933-1945 гг.), Диктатор, глава Третьего рейха.
Верховный главнокомандующий Германии во II мировой войне - главный нацистский преступник
1902 — Супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.
1935 — Стараниями журналиста Уоррена Хилла, ведущего шоу «Your Lucky Strike Hit Parade», на американском радио появился первый в мире хит-парад.
1940 — В США продемонстрирован первый электронный микроскоп.
1968 — в датском городке Таструп группа «Deep Purple» впервые выступила с концертом.
1998 — Фирма Intel анонсировала процессор Pentuim II Xeon.
1745 — Филипп Пинель (умер в 1826), французский врач, основоположник научной психиатрии во Франции.
1808 — Наполеон III, французский император в 1852—1870 годов
1840 — Одилон Редон, французский живописец, график, декоратор, один из родоначальников символизма.
1850 — Жан-Франсуа Рафаэлли, французский живописец, гравер, иллюстратор, бытописатель Парижа.
1889 — Адольф Гитлер (умер в 1945), глава Третьего рейха (1933—1945).
1949 — Джессика Лэнг, американская киноактриса, обладательница двух «Оскаров», сыграла главне роли в фильмах «Кинг-Конг», «Молодость по страховке», «Американская история ужасов».
1958 — Вячеслав Фетисов, советский и российский хоккеист, обладатель всех высших титулов мирового хоккея.
1980 — Баста, российский рэп-исполнитель, актер.
1985 — Брент Сибрук, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2010), обладатель Кубка Стэнли.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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