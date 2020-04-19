19.04.2020 09:00

Воскресение Христово: события 19 апреля

Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.



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Пасха – один из главных и любимых праздников христиан: победа жизни над смертью, света над тьмой.

За многие годы сформировались соответствующие церковно-обрядовые и народные обычаи и традиции. Так, к Пасхе пишут писанки - яйца, декорированные традиционными символами и окрашенные куриные вареные яйца, пекут кулич, а некоторые, следуя традициям, вышивают полотенца и салфетки, которыми впоследствии покрывают пасхальные корзинки.



В этот день каждый православный христианин должен приветствоваться с другим словами «Христос Воскрес!» и получать в ответ подтверждение этих слов «Воистину воскрес!»



В Светлое Христово Воскресенье особенно важно не грустить, не хмуриться и не ругаться с ближними. Бытует мнение, что на Пасху нельзя работать, однако церковь не запрещает в этот день работать тем, кто в силу обстоятельств находится на своем рабочем месте. Несмотря на то, что строгих ограничений на работу в Пасху нет, священнослужители рекомендуют отложить домашние дела на другой день.



Существует большое количество пасхальных забав. Наиболее известная нам сейчас – это игра в битки, когда дети, да и не только, выбирают пасхальные яйца и стучат ими одно об другое. Чье разобьется, тот и проиграл.



Вся следующая неделя по Пасхе называется Светлой и празднуется как один день.



Хорошие приметы на Пасху



В первую очередь, большинство примет на Пасху связанны с угощениями, которые многие хозяйки традиционно готовят к празднику каждый год. Хорошая примета – сберечь остатки от пасхального стола. Остатки еды закапывали в землю на полях, для того, чтобы уберечь урожай от весенних заморозков и градобоя. Также, для богатого урожая, освященной водой окрапливали рассаду.



Если хочешь быть красивой, в пасхальное утро, после того разговения, влей в таз воды, в нее окуни освященную крашенку, покатай по миске, а затем умойся этой водой и покатай крашенку по лицу – это принесет красоту, избавление от кожных болезней.



А если желаешь себе богатства, окуни в воду к яйцу золотые и серебряные украшения и монеты.



Если незамужняя девушка очень хочет замуж, ей во время праздничной заутрени нужно тихонько прошептать: «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!»

Также в этот день...



В 1487 году родился Михаэль Штифель, немецкий математик. Ввел в арифметику знаки действий, а также открыл правило образования биномиальных коэффициентов.



1563 – в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца: печаталась первая русская датированная книга – «Апостол».



1587 – в инциденте, известном как «опаливание бороды Короля Испании», английский навигатор Фрэнсис Дрейк потопил Испанский флот в гавани Кадис.



1865 – принятие «Временных правил по делам печати». По этому закону цензура сохранялась лишь для брошюр и небольших сочинений. Толстые книги (свыше 160 страниц для отечественных и свыше 320 страниц для переводных изданий) могли выходить в свет без цензуры. Издатели книг отвечали перед судом, если в книгах содержалось что-либо противозаконное. Журналы и газеты также могли выходить без особого разрешения властей. Если в них появлялось что-либо «вредное» или противозаконное, то изданию объявлялось предостережение. После третьего подобного предостережения издание запрещалось.



1900 – родился Александр Птушко, советский кинорежиссер («Золотой ключик», «Новый Гулливер», «Руслан и Людмила»).



1902 – родился Вениамин Каверин, русский советский писатель, ставший одним из любимых авторов многих поколений благодаря роману «Два капитана», трилогии «Открытая книга» и др.



1903 – родился Элиот Несс, спецагент министерства юстиции США, в 26 возглавивший группу из девяти человек, которая сумела посадить за тюремную решетку Аль Капоне.



1906 – Пьер Кюри, величайший французский физик, один из создателей учения о радиоактивности, погиб, попав под колеса экипажа. Из дневника Кюри: «Вчера совершенно случайно какая-то женщина (по виду настоящая цыганка) предсказала мне смерть от экипажа. Разумеется, этому я не мог поверить, мой разум не позволяет верить в такие нелепости».



1919 – американский авиатор Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок-свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта. Этот же пионер парашютизма знаменит еще одним поступком: именно он в 1931 году придумал дизайн «авиаторской» куртки-дубленки из овчины на молнии. В англоязычном мире она по сей день носит название «irvin» по имени своего создателя.



1928 – родился Алексис Корнер, английский блюзовый музыкант, открывший миру таких музыкантов как Мик Джаггер и Чарли Уоттс из «The Rolling Stones», Джинджер Бейкер и Джек Брюс из «Cream», Роберт Плант из «Led Zeppelin» и многих других.



1942 – родился Алан Прайс, вокалист и клавишник легендарной группы «Animals».



1961 – родилась Умка (Анна Герасимова), рок-бард, музыкант, поэт, литературовед, переводчик.



1965 – Гордоном Муром сформулирован так называемый «закон Мура», согласно которому количество транзисторов в кристалле микропроцессора удваивается каждые два года.



1968 – родилась Эшли Джадд, американская актриса («Флирт со зверем», «Липучка»).



1970 – со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», прозванный в народе «копейкой». Этот автомобиль оказался маленьким шедевром: ни до, ни после «копейки» сборщики так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. Прототипом «копейки» был «ФИАТ-124». «Копейка» вскоре стала настоящим народным автомобилем. На момент начала производства ВАЗ-2101 являлся самым комфортабельным в своем классе, одним из наиболее современных и надежных отечественных автомобилей, что сделало обладание им признаком достатка и благополучия.



1971 – запуск первой советской орбитальной станции «Салют».



1978 – родился Джеймс Франко, американский актер («127 часов», «Человек-паук», «Восстание планеты обезьян», «Храбрые перцем»).



1979 – Кейт Хадсон, американская актриса («Как отделаться от парня за 10 дней», «Войны невест», «Жених напрокат»), дочь актрисы Голди Хоун.



1981 – родился Хейден Кристенсен, американский актер (Люк Скайуокер в последних эпизодах «Звездный войн»).



1985 – родилась Мария Машкова, российская актриса («Мама, не горюй», «Не родись красивой»).



1987 – родилась Мария Шарапова, российская теннисистка.



1987 – родилась Оксана Акиньшина, российская актриса («Сестры», «Волкодав», «Стиляги», «Самоубийцы»).



1987 – семья Симпсонов впервые появляется в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».



1999 – в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии



2000 – в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.



2005 – конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счету папу римского. Им стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он стал первым за 600 лет папой, отрекшимся от престола.



Именины отмечают: Григорий, Еремей (Иеремия), Иван, Павел.