15.04.2020 06:00

День культуры и экологии: события 15 апреля

«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».



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15 апреля отмечается Международный день культуры. Дата связана с подписанием 15 апреля 1935 года в Вашингтоне договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", получившего известность в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

С инициативой отмечать день подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году общественная организация Международная лига защиты культуры, учрежденная в 1996 году Международным центром Рерихов.



Подписание Пакта Рериха состоялось 15 апреля в 1935 году в Вашингтоне в Белом Доме представителями 21 государства американского континента. В поддержку Пакта выступили в свое время Франклин Рузвельт, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор, Герберт Уэлс, Альберт Эйнштейн.



В Пакте содержатся общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать. Положение о защите объектов носит безусловный характер и не ослабляется оговорками о военной необходимости.



В качестве отличительного знака на памятниках и учреждениях культуры, требующих особого уважения и защиты, было предложено Знамя Мира, представляющее собой три круга в окружности амарантового цвета на белом полотнище, означающие символ триединства всего сущего.



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Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества.



Также в этот день...



В 1452 году родился Леонардо Да Винчи, универсальный гений эпохи Возрождения – живописец, архитектор, ученый и изобретатель.



1738 – изобретен один из самых необходимых гаджетов за всю историю человечества – открывалка для бутылок.



1874 – в Париже в мастерской фотографа Надара была организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.



1886 – родился Николай Гумилев, русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник.



1891 – американский изобретатель Томас Эдисон провел общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.



1896 – в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрожденные со времен Античности.



1912 – в ночь с 14 на 15 апреля после столкновения с айсбергом затонул пароход «Титаник», крупнейший пассажирский лайнер мира на момент своей постройки. Погибло свыше 2 тысяч пассажиров. Спаслись 705 человек.



1924 – в США вышел первый атлас автомобильных дорог.



1930 – в Харькове на территории Университетского сада, примыкающего к площади Дзержинского, началась закладка Дома проектов (архитекторы С. Серафимов и Н. Зандберг-Серафимова), имевшего полезную площадь 50 тыс. кв. метров. Сейчас это главный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина.



1933 – родился Борис Стругацкий, советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик. Большую часть своих литературных произведений Борис Стругацкий создал в соавторстве со своим братом Аркадием.



1939 – родилась Клаудиа Кардинале, итальянская киноактриса («Рокко и его братья», «Однажды на Диком Западе», «8 1/2»)



1941 – родился Роман Балаян, кинорежиссер, сценарист и продюсер («Полеты во сне и наяву», «Леди Макбет Мценского уезда», «Две луны, три солнца», «Райские птицы»).



1949 – родилась Алла Пугачева, примадонна российской эстрады.



1951 – в Лондоне впервые был проведен конкурс «Мисс Мира». Благодаря этому событию Лондон получил славу столицы мировой красоты. Первый конкурс «Мисс Вселенная» проходил тоже в Лондоне. На звание «Мисс мира» в первом конкурсе претендовало 30 девушек. Они появились на сцене в купальниках «бикини», в то время еще не известных в Англии, чем произвели фурор.



1955 – в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс Рэй Крок открыл свой первый ресторан «Макдоналдс». Гамбургер обходился покупателям в 15 центов, картофель-фри в 10 центов. Сейчас рестораны сети оккупировали 119 стран мира.



1956 – в Москве пьесой Виктора Розова «Вечно живые» открыт театр «Современник».



1959 – родилась Эмма Томпсон, английская и американская актриса, сценарист, продюсер («Моя ужасная няня», «Реальная любовь», «Разум и чувства», «Гарри Поттер»).



1982 – родился Сет Роген, канадский актер и сценарист («Superперцы», «Немножко беременна», «40-летний девственник»).



1990 – родилась Эмма Уотсон, американская актриса, известная ролью Гермионы Гренджер в фэнтезийном киномыле о приключениях Гарри Поттера.



1993 – президент Туркменистана С.Ниязов объявил о переходе туркменского языка с кириллицы на латиницу.



1994 – Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.



1998 – на одном из заводов Intel изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Intel окончательно переходит с производства процессоров с архитектурой P5 под разъем Socket 7 на выпуск процессоров с архитектурой P6 для разъема Slot 1. Официально объявлен новый процессор для «массовых» пользователей – Celeron.



1999 – международная команда астрономов объявила об обнаружении больших планет у звезды Эпсилон созвездия Андромеды.



1999 – в автокатастрофе погиб известный модельер Никола Труссарди.



2000 – на Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста.



Именины отмечают: Георгий, Григорий, Ефим, Ульяна.