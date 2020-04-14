14.04.2020 06:00

30 лет назад родилась самая известная харьковская команда КВН

14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».



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Как все молодые и перспективные команды, студенты харьковского авиационного института попали в большой КВН на сочинском фестивале в 1992 году. В полуфинале того сезона ХАИ уступили сопернику совсем не много (0,2 балла) и отправились домой набраться сил и писать новые шутки.

Сезон 1993 года «Люди в белом» пропустили, но в 1994 г. дошли до финала и стали вице-чемпионами Клуба. Наверное, поклонники КВН уже тогда понимали, что эти ребята запомнятся на долгие годы.

В сезоне 1995 года харьковчане в полуфинале обыгрывают команду из Белорусского государственного университета и выходят в финал. В финале соперником Сборной ХАИ стала московская команда «Эскадрон гусар». Перед решающим конкурсом, команда из Москвы опережала харьковскую команду на 0,1 балла. В итоге, жюри не выставило оценок за последний конкурс, объявило ничью и обе команды стали чемпионами.

Спустя 5 лет, после рождения команды, «Люди в белом» покорили главную вершину КВН, а 1996 году харьковская команда все-таки превзошла «Эскадрон гусар». Сборная ХАИ с разрывом в 1,5 балла выиграла Летний кубок 1996 года, где ее соперником вновь были москвичи. Вскоре после этих побед Сборная ХАИ «Люди в белом» была признана лучшей командой КВНовского десятилетия.

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1863 – в Мариинском театре состоялась премьера первой украинской оперы «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского.



1894 – состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.



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1927 – в шведском Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль «Вольво».



1945 – родился Ричи Блэкмор, британский гитарист-виртуоз, участник групп Deep Purple, Rainbow.



1951 – родился Петр Мамонов, поэт, музыкант («Звуки МУ») и актер.



1956 – Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение – первый видеомагнитофон. Кстати, первая коммерческая видеокассета (с концертом Гарри Ньюмена) появилась в тот же день в Англии, но в 1980 году.



1961 – родился Роберт Карлайл, англо-американский актёр.



1973 – родился Эдриан Броуди, америкаснкий актер, звезда «Пианиста» и «Кинг Конга».



1977 – родилась Сара Мишель Геллар, американская актриса.



1983 – в Великобритании поступили в продажу первые радиотелефоны.



1986 – в Бангладеш выпал самый тяжелый град (до 1.02 кг каждая градина).



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Именины отмечают: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.