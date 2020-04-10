10.04.2020 06:00

Как в Харькове появились первые маршруточники: события 10 апреля

Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.



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Так, 10 апреля 1909 года газета «Южный край» писала: «Со вчерашнего дня с Театральной площади, в часы движения публики на скачки, начал курсировать автомобиль фабрики «Siat» на 28 мест. Рейс в оба конца совершается в течение 25 минут. Публика с охотой занимала в нем места, предпочитая его всякому другому способу передвижения».



Новый вид транспорта вызвал такой фурор, что в следующий скаковой день предположено было пустить уже два автомобиля.

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10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр.



Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сёстры.



В этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьёй дома, даря тепло и радость друг другу и родителям, для которых нет ничего приятнее, чем близкие и добрые отношения между их детьми!



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Ежегодно 10 апреля отмечается День движения сопротивления. Он посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.



Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов. Самыми распространенными были: антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и на предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных для армий антифашистской коалиции, партизанская война.



Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.



В некоторых странах (Югославия, Польша, Чехословакия, Франция, Бельгия, Италия, Греция, Албания, Вьетнам, Филиппины) движение сопротивления переросло в национально–освободительную войну против фашистских захватчиков. В Югославии и Албании национально-освободительная война против оккупантов слилась с гражданской войной против внутренней реакции, выступавшей против освободительной борьбы своих народов. В Нидерландах, Дании, Норвегии ведущими формами движения были забастовочное движение и антифашистские демонстрации. В Германии основным методом стала законспирированная деятельность подпольных антифашистских групп по вовлечению населения в борьбу против фашизма, распространение агитационных материалов, оказание помощи угнанным в Германию иностранным рабочим и военнопленным и т.п.



В каждой отдельной стране движение сопротивления было глубоко национальным по своему характеру, но, в то же время, это было интернациональное движение, т.к. имело общую для всех борющихся народов цель – разгром сил фашизма, освобождение от захватчиков территорий оккупированных стран. Действия участников движения в разных странах существенно способствовали победе антигитлеровской коалиции и приблизили окончание войны.



К слову, в Украине День партизанской славы отмечается ежегодно 22 сентября.



Также в этот день...



В 1633 году зажелтел туман на Альбионе: бананы, ранее не виданные в Англии, начали продаваться в лондонском магазине.



1710 – в Англии вступил в силу «Статут королевы Анны» – первый в истории закон об авторском праве. Согласно этому документу сочинитель получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет.



1755 – родился Самюэль Ганеманн, немецкий врач, основатель гомеопатии и похмельного принципа «клин клином вышибает». Наблюдая действие лекарств на организм здорового человека, Ганеман пришел к выводу, что лекарственные вещества вызывают в организме такие же явления, как и болезни, против которых они действуют. Исходя из этого, он выдвинул основной принцип гомеопатии – подобное лечится подобным.



1833 – впервые началось производство спичек.



1847 – родился Джозеф Пулитцер, американский журналист, основатель журналистской Пулитцеровской премии.



1849 – американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Это изобретение появилось благодаря чувству долга. Решив отдать приятелю взятые взаймы 15 долларов, Хант, который был горазд на выдумку, соорудил из медной проволоки первую булавку, на которую получил патент и сразу же продал права на него за 400 долларов. Однако в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь во всём мире эту булавку называют «английской».



1864 – во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр «Руська бесіда».



1912 – в свой первый и последний рейс вышел «Титаник». В неравной битве с айсбергом выжило около 700 из 2200 пассажиров. Зато с тех пор об этом величайшем морском сражении слагаются легенды и снимаются красивые фильмы.



1917 – родился Роберт Бернс Вудвордт, американский химик, синтезировавший хинин, холестерин, кортизон, стрихнин, витамин B12 и расшифровавший строение пенициллина и стрептомицина. В 1965 удостоен Нобелевской премии по химии за выдающийся вклад в искусство органического синтеза, благодаря которому, например, американцы ныне – одна из самых толстых наций.



1932 – родился Омар Шариф, англо-американский киноактер, известный по фильмам: «Падение Римской империи», «Золото Маккены», «Хэлло, Долли», «Смешная девчонка» и др. В первых кинолентах партнершей Омара Шарифа была знаменитая египетская актриса Фатен Хамама, ради брака с которой, продолжавшегося до 1971, он принял ислам. Всего актер снялся приблизительно в 70 кинофильмах.



1937 – родилась Белла Ахмадуллина, одна из десяти (или даже двенадцати) гордостей Татарстана, поэтесса.



1937 – родился Николай Андреевич Касьян, врач-остеопат, академик НАНУ, заслуженный врач Украины.



1951 – родился Стивен Сигал, американский мастер айкидо, актер, режиссер, сценарист и продюсер.



1982 – родилась Надежда Грановская-Мейхер, певица и телеведущая.



1988 – родился Хэйли Джоэл Осмент, американский киноактёр («Форрест Гамп», «Шестое чувство», «Искусственный разум»).



1992 – в Запорожье открыт первый фестиваль искусств «Козацькому роду нема переводу».



1995 – Украина и Китай подписали договор о военном сотрудничестве.



2003 – компании Air France и British Airways заявили, что прекратят эксплуатацию сверхзвукового самолёта «Конкорд» с начала ноября 2003 года.



2010 – в авиакатастрофе под Смоленском погибли Лех Качиньский, (р. 1949), президент Республики Польша, его жена Мария и большое количество представителей польской администрации, всего 88 пассажиров и 8 членов экипажа.



Именины отмечают: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.