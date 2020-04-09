За незаменимый компьютерный девайс: события 9 апреля

В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
Энгелбарт был автором идеи и разработчиком концепции знакомой всем компьютерной мыши. За свое изобретение он получил премию в $10 тысяч, а весь гонорар внес в качестве первого вклада за скромный загородный домик.
В 1997 году вклад Дугласа Энгелбарта в развитие компьютерных технологий оценили выше: его наградили премией Лемельсона (500 тысяч долларов) за выдающийся вклад в компьютерные технологии, а чуть позже – престижной наградой Тюринга.
Также в этот день...
В 1336 году родился Тамерлан, один из известных мировых завоевателей, сыгравший заметную роль в истории Средней Азии и Кавказа.
1682 – Робер де ла Саль воздвиг крест и провозгласил дельту реки Миссисипи владением короля Франции Людовика XIV. В честь короля территория была названа Луизианой.
1699 – царь Петр I издает указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».
1799 – английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа.
1821 – родился Шарль-Пьер Бодлер, французский поэт.
1860 – французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую звукозапись, которая хранится в парижском архиве.
1866 – закон о гражданских правах предоставил всем жителям США, кроме индейцев, равные права.
1898 – родился Поль Робсон, американский негритянский певец-бас, актер, общественный деятель.
1926 – родился Всеволод Сафонов, киноактер («Белорусский вокзал», «Дежа вю»).
1926 – родился Эрнст Неизвестный, скульптор.
1926 – родился Хью Хефнер, основатель империи Playboy. То, то у него есть еще порох в пороховницах, Хеф доказал, женившись 31 декабря 2012 года на молодой модели Кристал Харрис.
1930 – в Нью-Йорке впервые продемонстрирован публике видеотелефон (видеофон). Связь, установленная между компаниями Bell Laboratories и AT&T, позволила собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга.
1933 – родился Жан-Поль Бельмондо, французский актер.
1933 – родился Жан Мария Волонте, итальянский актер.
1940 – вторжение нацистской Германии в Норвегию и Данию. Начало Датско-Норвежской операции во время второй мировой войны.
1962 – родился Игорь Подольчак, украинский художник и режиссер.
1963 – Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.
1966 – Ватиканом был официально отменен просуществовавший более четырех столетий так называемый Индекс запрещенных книг. В него включались неугодные Церкви произведения богословов, ученых и беллетристов.
1966 – родилась Синтия Никсон, американская актриса («Секс и город»).
1970 – Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы.
1974 – в Керчи спущен на воду первый советский супертанкер «Крым».
1979 – родилась Альбина Джанабаева, певица.
1990 – родилась Кристен Стюарт, американская актриса, она же Белла Свон из нашумевшей «Сумеречной саги».
1991 – принятие Верховным Советом Грузии Акта о восстановлении государственной независимости.
2003 – Европарламент одобрил вступление в Европейский союз 10 новых членов: Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении.
2005 – состоялась церемония бракосочетания наследного принца Великобритании, принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз.
2015 – Украина запретила нацистскую и коммунистическую символику.
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Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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