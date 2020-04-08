08.04.2020 06:00

Карты, подкова, кибитка: 8 апреля – день цыган

Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.



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Результатом конгресса стало признание себя цыганами мира единой нетерриториальной нацией и принятие национальных символов: флага и гимна, основанного на народной песне «Джелем, джелем». Для сохранения самобытности и культуры этого кочевого народа был создан Международный союз цыган. Вместо герба цыгане используют ряд узнаваемых символов: колесо кибитки, подкову, колоду карт. Такими символами обычно украшаются цыганские книги, газеты, журналы и сайты, один из этих символов обычно входит в логотипы мероприятий, посвященных цыганской культуре.

Первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича. Сегодня численность цыганского населения составляет примерно 8-10 миллионов человек. География расселения цыган включает страны как Северного, так и Южного полушарий: Албания, Румыния, Молдова, Хорватия, Аргентина, Белоруссия, Канада, Бразилия, Россия и другие страны.



Специалисты обозначают шесть основных ветвей цыган: три западных и три восточных. К западным относят Рома (самоназвание цыган), Синти и иберийских цыган; к восточной группе относят Люли, Лом и Дом. Кроме того, существуют малые цыганские группы. В Европе существует ряд этнографических групп, близких по образу жизни к цыганам, однако, иного происхождения – в частности, ирландские трэвеллерс, центральноевропейские ениши. Местные власти, как правило, рассматривают их как разновидность цыган, а не как отдельные этносы.



Также в этот день...



В 563 году до нашей эры родился Сиддхартха Гаутама, индийский принц, после перевоплощения получивший имя Будда (Просветленный) и ставший основателем новой религии. Гаутама скончался в возрасте 80 лет. Перед смертью Будда просил монахов запомнить два условия, гарантирующих сохранение его учения на многие века: 1) не ссориться из-за мелких и ничтожных предписаний дисциплины в общине, соблюдая наиболее существенные наставления; 2) ревностно стремиться к просветлению. Дерзайте!



1341 – на Капитолийском холме в Сенатском дворце был увенчан лавровым венком Франческо Петрарка. Сие действо было совершено в знак признания его лучшим поэтом и непревзойденным знатоком античной литературы.



1764 – родился Николай Резанов, дипломат, торговец, один из учредителей Российско-Американской компании, инициатор первой русской кругосветной экспедиции. Его история любви увековечена в рок-опере «Юнона» и «Авось».



1766 – в США запатентовали первую пожарную лестницу.



1853 – появился первый официально зарегистрированный шахматный клуб – Петербургское общество любителей шахматной игры. Цель общества было «распространение вкуса к этой благородной и поучительной игре» (из устава).



1892 – родилась Мэри Пикфорд, американская звезда немого кино.



1918 – декретом Совета Народных Комиссаров учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Этот день считается днем рождения военных комиссариатов.



1935 – родился Николай Рашеев, украинский режиссер («Бумбараш») и сценарист («Вертикаль»).



1938 – родился Кофи Аннан, ганский дипломат, генеральный секретарь ООН (с 1996 по 2006 гг.).



1947 – фиксируется самое большое пятно на Солнце (до 18 миллиардов квадратных километров).



1957 – в Москве пьесой В. Розова «Вечно живые» открыт театр «Современник».



1966 – родилась Робин Райт, американская актриса («Форрест Гамп», «Белый олеандр», «Санта-Барбара»), бывшая жена Шона Пенна.



1966 – родился Александр Ярмола, украинский музыкант, вокалист, автор текстов, основатель и лидер казак-рок-группы «Гайдамаки».



1968 – родилась Патриция Аркетт, американская актриса («Настоящая любовь», «Медиум»), первая жена Николаса Кейджа.



1970 – авария на советской атомной подводной лодке проекта 627А «Кит» К-8. Пожар, начавшийся на глубине 140 м в районе Бискайского залива в 300 милях от берегов Испании, приводит к гибели подводной лодки и 52 человек экипажа.



1974 – на экраны выходит комедия Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России».



1978 – родилась Евгения Власова, украинская певица.



1986 – Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка».



1990 – на американском канале ABC начался премьерный показ «линчевавшего» умы сериала «Твин Пикс».



1990 – над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.



1990 – создан благотворительный Международный фонд «Возрождение» (украинское отделение «Фонда Сороса»).



1992 – сербская община в Боснии провозглашает создание независимой республики.



1997 – серебряный доллар 1804 года продается в Нью-Йорке за рекордную сумму 1,815 млн долларов.



2001 – церковь выступила против «Формулы-1».



2003 – под Каиром обнаружено древнейшее захоронение.



2010 – свержение президента Киргизии Курманбека Бакиева, более 70 погибших.



Именины отмечают: Алла, Анна, Василий, Гаврила (Гавриил), Лариса.