08.04.2020 06:00

7 апреля – Благовещение: приметы, традиции и запреты праздника

Сегодня православная церковь Украины отмечает один из самых больших праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.



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Этот праздник означает возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

Празднование Благовещения установлено церковью в IV веке после того, как Рождество Христово выделилось в отдельный праздник. Дату Благовещения установили, отсчитав 9 месяцев от Рождества.



Наши предки считали: в день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она родит Спасителя, весна окончательно побеждает зиму. Согласно поверьям, на Благовещение Бог благословляет землю, растения и «всякое дыхание», а значит, после праздника можно приступать к полевым работам.



Для этого светлого и радостного дня существовали определенные молитвы. Считалось, что в самый радостный для каждого христианина праздник даже в аду не наказывали грешников.

В этот день всем постящимся разрешается употреблять в пищу рыбные блюда.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом.

В день благой вести принято творить хорошие и милосердные дела – посещать детские дома и приюты, заключенных в тюрьмах. Великим делом станет также посещение тяжелобольных в хосписах.



Существуют самые разнообразные и интересные приметы, связанные с этим днем. Нельзя было в тот день, на который выпал благовещенский праздник, ни сеять, ни начинать каких-то новых дел.

Если накануне или в день праздника купить новую одежду, то ни в коем случае нельзя её примерять в этот день, иначе она быстро испортится и порвется.



Чтобы год был спокойным и удачным, здоровье не подводило, семья была рядом, нужно обязательно съесть просфору. Крошки этого церковного хлеба даже смешивали с семенами для получения лучшего урожая.

Если жена в этот день назовет своего мужа сорок раз «любимый», то семью ожидает любовь и мир на долгие годы.

Желание, которое будет загадано на Благовещение, в ближайшее время исполнится, верили наши предки.



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Всемирный день здоровья ведет свой отсчет с 1948 года. Однако два года, до 1950-го, мероприятие проводилось не 7 апреля, как сегодня, а 22 июля. Изначально дата – 22.06. – была определена в честь утверждения Устава организации здравоохранения. Затем она была изменена на 7.04. – день создания ВОЗ.

Официальный свой отсчет День здоровья ведет с 1948 года. Однако два года, до 1950-го, мероприятие проводилось не 7 апреля, как сегодня, а 22 июля. Изначально дата – 22.06. – была определена в честь утверждения Устава организации здравоохранения. Затем она была изменена на 7.04. – день создания ВОЗ.... Подробнее: https://2019-god.com/den-zdorovya-v-2019-godu

ВОЗ посвящает каждый ежегодный Всемирный день здоровья каким-либо темам и проводит различные пропагандистские мероприятия, как в этот день, так и длительное время после 7 апреля. В частности, им уделяют внимание Генеральный секретарь ООН и Генеральный директор ВОЗ в своих ежегодных посланиях, посвященных этому дню.

К концу прошлого года ВОЗ приняла решение объявить 2020-й международным годом работников сестринских и акушерских служб, но начался этот год с тревожных сообщений из Китая, и поэтому пока нельзя сказать, какой конкретной теме будут посвящаться мероприятия, которые состоятся в течение текущего года.

Официальный свой отсчет День здоровья ведет с 1948 года. Однако два года, до 1950-го, мероприятие проводилось не 7 апреля, как сегодня, а 22 июля. Изначально дата – 22.06. – была определена в честь утверждения Устава организации здравоохранения. Затем она была изменена на 7.04. – день создания ВОЗ.... Подробнее: https://2019-god.com/den-zdorovya-v-2019-godu

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Сегодня отмечается знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата – День рождения Рунета (RuNet). 7 апреля 1994 года был зарегистрирован организацией InterNIC национальный российский домен .ru. А Всемирная Сеть сегодня отмечает уже третий ДР за год и, кстати, тоже почти юбилей: 45 лет назад, 7 апреля 1969 года, опубликован RFC 1.



Также в этот день...



В 1348 году в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.



1795 – во Франции принят закон, который ввел метрическую систему мер и определил единицы длины – метр и массы – килограмм. В дальнейшем на метрическую систему мер перешли практически все страны мира.



1803 – в «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» впервые в России употреблено словосочетание «железная дорога». До этого использовался термин «чугунная дорога».



1827 – английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички. Причем, изобрел он их случайно еще в 1826 году.



1927 – американский ученый Г. Айвс продемонстрировал первый в мире видеотелефон. Правда, изображение принималось только одной стороной.



1939 – родился Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель четырех «Оскаров» («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня»).



1954 – родился Джеки Чан (настоящее имя Конг Сунг Чан), гонконгский и американский актер, режиссер и продюсер, постановщик трюков («Доспехи бога», «Разборки в Бронксе», «Удар молнии»).



1959 – родился Чингиз Абдуллаев, писатель, автор остросюжетных произведений, доктор юридических наук.



1962 – родился Михаил Круг, российский певец.



1964 – родился Рассел Кроу, новозеландский актер. За исполнение главной роли в фильме «Гладиатор» получил «Оскар» в 2001 году.



1964 – IBM объявляет о рождении легендарной System/360. Мэйнфреймы этого типа долго лидировали на рынке и составляли основу компьютерного парка большинства стран мира. В СССР известны как системы с маркой ЕС ЭВМ.



1975 – в Париже прошел последний концерт Deep Purple с участием Ричи Блэкмора. Ричи пытались найти замену в лице Томми Болина, ничего хорошего из этого не вышло, был выпущен всего один посредственный альбом Come Taste the Band.



1983 – родился Евгений Кошевой, участник «Студии «Квартал-95».



1989 – в Норвежском море затонула советская атомная подводная лодка «Комсомолец». Из 67 членов команды выжило меньше половины.



1994 – начало геноцида в Руанде (убийство премьер-министра и бельгийцев из охраны, за 100 дней погибли 937 тысяч человек). Отмечается как Международный день памяти о геноциде в Руанде.



Именины отмечают: Савва, Тихон, Юстин.