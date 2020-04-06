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06.04.2020  09:00   

6 апреля – день спортивных праздников

6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.


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Решение отмечать этот праздник Генеральная Ассамблея ООН приняла 23 августа 2013 года. По замыслу учредителей, Международный день спорта станет удачным дополнением Международному Олимпийскому дню, отмечаемому ежегодно 23 июня. В День спорта миллионы людей во всем мире также будут принимать участие в спортивных состязаниях, начиная с 10-километровых забегов и марафонов и включая групповые спортивные игры, велосипедные гонки и образовательные мероприятия.

Расходы же на все мероприятия должны покрываться за счет добровольных взносов.

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К Международному дню спорта в 2015 году приурочили еще один спортивный праздник – Всемирный день настольного тенниса.

Настольный теннис (известный также как «пинг-понг») появился более века назад, а сегодня он является олимпийским видом спорта (с 1988 года). Это спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда противник не сможет отбить, или не правильно отобьёт, мяч.

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Еще один спортивный повод: в 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры (они продолжались с 6 по 15 апреля). Первым олимпийским чемпионом стал американский легкоатлет Джеймс Конноли. Он установил рекорд в тройном прыжке – 13.71 м.

История Олимпийских Игр ведет свое начало с 776 года до нашей эры, когда раз в четыре года в Древней Греции в Олимпии устраивались популярные общегреческие празднества и состязания в честь Бога Зевса. В это время объявлялся «священный мир», когда не велись военные действия и дороги в Олимпию были безопасны.

Также в этот день...

В 248 году в правление римского императора Филиппа Араба, сына арабского вождя из города Трахонитида, было пышно отмечено 1000-летие Рима. Наверное, не было в истории более кроваво отпразднованного юбилея. Только в Колизее за три дня было убито 60 львов, 40 лошадей, 32 слона, 30 леопардов, 20 ослов, 10 тигров, 10 гиен, 10 жирафов, 10 зебр, 6 бегемотов и один носорог. Но самое главное – римский юбилей стал последним днем жизни для двух тысяч гладиаторов. Историкам не вполне ясно, почему празднование назначили именно на этот день и год. Ведь согласно самому авторитетному древнеримскому историку Марку Теренцию Варрону, дата основания Вечного города легендарным Ромулом – 21 апреля 753 года до нашей эры. Этой же даты придерживаются и в современной Италии. Так, в 1997 году поздравляли Рим с 2750-м «днем рождения».

1580 – произошло самое мощное из всех землетрясений, имевших место в малосейсмичном районе Па-де-Кале. В Британии дрожание земли разрушило некоторые лондонские церкви, включая старый Собор Святого Павла. В Дувре цунами унесло около 120 жизней.

1654 – спустя три месяца после провозглашения Переяславской радой объединения Украины с Россией, царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому. В этой грамоте впервые в качестве титула русского монарха были использованы слова «всея Великия и Малыя России самодержец».

1748 – обнаружены руины Помпей (Италия).

1812 – родился Александр Герцен, российский общественный деятель и писатель-публицист, разбудивший декабристов.

1836 – родился Николай Склифосовский, российская фея хирургии с волшебным скальпелем вместо палочки. А еще он внедрил в России принципы септики и антисептики.

1874 – родился Гарри Гудини, американский фокусник.

1906 – американцы Джон Стюарт Блэктон и Альберт Э. Смит сделали серию первых анимационных фильмов «Комические фазы смешных лиц». Отмечается в США как Animated Cartoon Birthday.

1933 – родился Станислав Любшин, советский российский актер («Щит и меч», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза»).

1938 – учёный-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.

1956 – родился Игорь Саруханов, певец и композитор, автор песен («Дорогие мои старики», а также песни-загадки «Скрип колеса»/»Скрипка, леса...»/«Скрипка-лиса»).

1970 – родилась Ирина Билык, украинская певица.

1971 – родился Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International».

1975 – родился Фоззи (Александр Сидоренко), участник группы «Танок на майдані Конго».

1975 – родился Денис Клявер, участник дуэта «Чай вдвоем».

1985 – американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.

2016 – консультативный референдум в Нидерландах не одобрил ратификацию Соглашения о евроассоциации с Украиной.

Именины отмечают: Андрей, Артем, Захар, Петр, Степан, Яков.

Тэги:  праздник, день в истории, примета, именинники
 
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