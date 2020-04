04.04.2020 09:00

Как системная ошибка 404 стала праздником веб-мастеров

Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).



Впервые термин «веб-мастер» ввел в обращение «праотец» Интернета Тим Бернерс-Ли в документе «Руководство по стилю гипертекста в онлайне» в 1992 году. В начале 1990-х, когда «общедоступный» Интернет еще только начинал развиваться, функционал первых веб-мастеров был очень разнообразным: он включал в себя обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера (ответственного за смысловое наполнение сайта), сотрудника технической поддержки сайта. С развитием Интернета и появлением более крупных сайтов технологии их разработки усовершенствовались, что привело к выделению специализаций веб-мастеров в разные профессии.

Кстати, оказывается, что в отличие от русского языка, где не существует женской формы названия этой профессии, в английском языке веб-мастеров женского пола иногда называют «веб-мистресс» (англ. webmistress), однако широкого распространения эта форма не получила.



4 апреля католический мир отмечает день святого Исидора, которого в 2003 году Папа Иоанн Павел II официально назвал покровителем пользователей компьютеров и Интернета.



Католический святой Исидор (ок. 560 – 4 апреля 636), епископ Севильский, получил известность не только благодаря своему благочестию, но и благодаря любви к наукам. Он является автором 20-томного труда «Этимология» (по существу, первой в мире энциклопедии), первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов. Святого Исидора считают одним из последних древних христианских философов, а также последним из отцов великой Латинской Церкви. Некоторые историки называют святого Исидора самым образованным человеком своего времени, оказавшим значительное влияние на обучение в средние века. Католическая церковь избрала его покровителем Интернета, основываясь, прежде всего, на том, что Всемирная сеть - это огромная сокровищница практического и теоретического человеческого знания.



Кстати, покровителями Интернета от лица Православной церкви неофициально назначен квартет из четырех великомучениц – Вера, Надежда, Любовь и София.



Ежегодно 4 апреля, начиная с 2003 года, отмечается необычный праздник – Всемирный день крысы, созданный для привлечения внимания к этому неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных крыс по всему миру.



Идея учреждения этого Дня принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев, декоративных крыс, а потом эту идею подхватили крысоводы и из других стран. Дата же 4 апреля была выбрана в связи с тем, что это день начала работы ratlist – самого старого интернет ресурса, посвященного декоративным крысам.



Также в этот день...



В 1500 году португальский мореплаватель Педру Кабрал открыл Бразилию, приняв ее за остров.



1581 – бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие. Королева Елизавета I прибыла на борт его судна «Пеликан» и после обеда посвятила его в рыцари.



1785 – английский изобретатель Эдмунт Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.



1818 – родился Майн Рид, английский писатель. Тот самый, у которого всадник получился без головы.



1821 – родился Линус Йель, американский изобретатель цилиндрического дверного замка.



1838 – императором Николаем I был подписан Указ об образовании Ялтинского уезда Таврической губернии и присвоении статуса города местечку Ялта.



1896 – после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.



1932 – американский ученый Глен Кинг впервые выделяет витамин C. Из чего именно он его выделяет – из апельсинов, лимонов, мандаринов, грейпфрутов или, быть может, откопал его где-то в грушах – история умалчивает. Однако вскоре весь мир будет гудеть о том, что эта третья буква латинского алфавита крайне необходима в организме любого человека.



1932 – родился Андрей Тарковский, советский режиссер («Зеркало», «Солярис», «Сталкер», «Андрей Рублев»).



1934 – отражающая обвязка «Кошачий глаз» впервые используется на дорогах около Брэдфорда, Йоркшир, Великобритания.



1938 – родился Илья Резник, российский поэт-песенник («Маэстро», «Старинные часы», «Скрипач на крыше», «Яблони в цвету»).



1949 – в Вашингтоне США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор – на свет появилось НАТО. В 1952 году к договору присоединились Греция и Турция, в 1955 году – ФРГ, в 1982 – Испания. В 1999 году членами НАТО стали Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония.



1952 – родился Гэри Мур (умер в 2011), ирландский гитарист, вокалист, композитор, продюсер, аранжировщик, лидер группы «Skid Row».



1960 – родился Хьюго Уивинг, американский актер австралийского происхождения – тот самый агент Смит в «Матрице» и предводитель эльфов Элронд во «Властелине колец».



1964 – песенный Тор-100 американского журнала Billboard впервые (и больше такого не повторялось) возглавили пять песен, исполнителем которых был один и тот же коллектив. Разумеется, «Битлз». Вот названия этих песен: Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand и Please Please Me.



1965 – родился Роберт Дауни-младший, голливудский актер.



1967 – родился Дмитрий Нагиев, актер, шоумен.



1973 – в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра. Башни-близнецы простояли немногим более 28-ти лет.



1979 – родился Хит Леджер, австралийский актер («Темный рыцарь», «Патриот», «Четыре пера», «История рыцаря», «Кэнди»). Киноактер умер в начале 2008 года от случайной передозировки прописанных врачом лекарств, в том числе болеутоляющих, снотворных и антидепрессантов.



1994 – основана компания Netscape Communications (называвшаяся в то время «Mosaic Communications Corporation»).



Именины отмечают: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.