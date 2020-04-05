Ежегодно в первое воскресенье апреля отмечается День геолога.
Праздник был учрежден в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г. А инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А.Л. Яншиным.Поводом для обращения послужило открытие в 1966 г. первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Традиционно праздник отмечают работники всех добывающих и геологических организаций стран бывшего Советского Союза. Кроме того, день геолога считается также профессиональным праздником геофизиков, взрывников, маркшейдеров, проходчиков шахт и всех тех, кто, так или иначе, занят поиском и разработкой полезных ископаемых.
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Весь день в Харькове будет облачным, без существенных осадков.
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