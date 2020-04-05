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05.04.2020  18:00   

5 апрел

Ежегодно в первое воскресенье апреля отмечается День геолога.

Праздник был учрежден в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г. А инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А.Л. Яншиным.Поводом для обращения послужило открытие в 1966 г. первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Традиционно праздник отмечают работники всех добывающих и геологических организаций стран бывшего Советского Союза. Кроме того, день геолога считается также профессиональным праздником геофизиков, взрывников, маркшейдеров, проходчиков шахт и всех тех, кто, так или иначе, занят поиском и разработкой полезных ископаемых.


 

 
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