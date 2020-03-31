31.03.2020 06:00

День бэкапа: события 31 марта

Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.



// Facebook

Резервное копирование – это создание копии данных на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля (вот такие «шуточки») – существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия – сбой в работе системы или потеря информации.



Также в этот день...



В 1596 году родился Рене Декарт, французский философ, математик, физик.



1732 – родился Франц Йозеф Гайдн, австрийский композитор, представитель венской классической школы музыки. Плодовитость его потрясает: за 77 лет своей жизни он написал 104 симфонии, 83 квартета, 52 сонаты и оратории, 14 месс.



1872 – родился Сергей Дягилев, российский балетмейстер. Благодаря организованным им Русским сезонам русское искусство в начале ХХ века стало чрезвычайно популярно за рубежом.



1882 – родился Корней Чуковский (Николай Корнейчуков), один из лучших отечественных детских писателей. Созданные его фантазией Доктор Айболит, очаровательный злодей Бармалей, Мойдодыр, Бибигон обожаемый каждым ребенком стран ех-СССР. Чуковский умело избегал унылого морализаторства, его книги парадоксальны, необычны, но невероятное и фантастическое в них кажется вполне реальным. А самый реалистический образ – Тараканище (подозрительно похожий на Сталина).



1889 – состоялось официальное открытие Эйфелевой башни, которая ныне является одним из символов Парижа.



1896 – Уиткомб Джадсен из Чикаго изобрел новую застежку, названную «молнией».



1900 – в американской общенациональной газете Saturday Evening Post появилась первая реклама автомобилей. Одна филадельфийская компания поместила его под девизом «Автомобили, которые приносят удовлетворение».



1923 – В Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов.



1938 – родился Александр Збруев, актер театра и кино. Снимался в фильмах «Батальоны просят огня», «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Успех», «Ты у меня одна».



1943 – родился Кристофер Уокен, американский актер («Взрыв из прошлого», «Сонная лощина», «Поймай меня, если сможешь», «Пророчество»).



1948 – родился Владимир Винокур, артист эстрады, пародист.



1954 – родилась Лайма Вайкуле, эстрадная певица.



1963 – родился Гарик Кричевский, автор-исполнитель шансона.



1966 – с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Молния», которая вывела на траекторию полета к Луне советскую автоматическую межпланетную станцию Луна-10.



1967 – после решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации была переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюссель.



1967 – Джими Хендрикс впервые сжег свою гитару во время концерта. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, обезумели. Несмотря на полученный ожог руки, Джими впоследствии пришлось заканчивать многие концерты таким же образом.



1971 – родился Эван Макгрегор, американский актер шотландского происхождения («Звездные войны», «Мулен Руж», «Ангелы и демоны»).



1972 – родилась Алена Бабенко, российская актриса («Водитель для Веры», «Инди», «На море»).



1973 – в хит-параде журнала Billboard впервые появился альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd и оставался там в течение 14 лет.



1993 – во время съемок эпизода фильма «Ворон» случайно погиб американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли.



1994 – СНГ получает в ООН статус наблюдателя.



1997 – в возрасте шестнадцать с половиной лет швейцарка Мартина Хингис становится самой юной теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA.



1999 – выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов – «Матрица».



2005 – группой астрономов во главе с профессором Майклом Брауном была открыта карликовая планета Макемаке.



2017 – на аэродроме Святошин в Киеве совершил первый полёт самолёт Ан-132D, разрабатываемый АНТК «Антонов».



Именины отмечают: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.