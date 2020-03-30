30.03.2020 06:00

Ладодение: события 30 марта

В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.



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Перед тем, как зазывать, «закликать» весну, к Ладе обращались за разрешением: «Благослови, мати Ладо, весну закликати!».

На Ладодение наши предки-славяне радовались весне, пришедшей на смену долгой и холодной зиме. Природа пробуждалась, оживало не только всё вокруг, но и в сердце просыпалась способность любить. Так что праздновался как бы приход двойного тепла – природного и душевного.



Ладодение было языческим праздником, и его празднование сопровождалось красивыми ритуалами и обрядами. Был обряд «ладувание», когда девушки бросали перстни и цветы. На Ладодение разводили высокие костры, которые считались очистительными, а пепел от них целебным. Юноши и девушки водили хороводы, пели песни, воспевающие любовь и богиню Ладу. Женщины забирались на крыши домов и другие возвышения и призывали весну. Молодожёны же преподносили в дар Ладе живые цветы, ягоды, мёд.



Считалось, что сама Лада поддерживает огонь в молодых семьях, следит за тем, чтобы не угасло пламя любви. Если что-то случалось не так, то стоило Ладе подбросить в очаг веточку-другую, как начавшие угасать чувства разгорались с новой силой.



Лада олицетворяла гармонию, ладность Души и Тела. Она покровительствовала всему прекрасному и изящному. Ей всегда были присущи только светлые черты. Даже на ненависть она отвечала любовью. Известно, что на алтаре богини Лады – сакральном месте – освящали родильные рубахи и другие родовые обереги воинов, идущих на войну.



Некоторые учёные считают, что традиция печь жаворонков пошла с тех древних времён. Только тогда выпекали хлеб в виде журавлей. Этих птичек не столько ели, сколько использовали в виде оберегов в течение года. Размещали их как можно выше над дверью.



От праздника Лады пришла к нам и традиция дарить женщинам цветы. В языческие времена Ладе в виде жертвоприношения преподносились венки из цветов и просто цветы. А любимым деревом богини Лады считалась берёза.

Также в этот день...



В 1282 году из-за французского солдата, оскорбившего на фестивале в Палермо местную девушку, сицилианцы вырезают 2 тысячи французов, начиная всеобщее восстание в Сицилии.



1613 – совершил свой бессмертный подвиг Иван Сусанин. Сусанин был вотчинным старостой села Домнина Костромского края. Спасая родоначальника династии Романовых Михаила Федоровича, он завел поляков в болотистый лес и погиб «мученической смертью». Долгое время единственным документом, свидетельствовавшим о героическом поступке Сусанина, была жалованная грамота 1619 года царя Михаила Феодоровича Богдашке Сабинину, зятю Сусанина, в которой говорилось, что его тестя «изыскали польские и литовские люди и пытали великими немерными пытками, а пытали, где в те поры великий государь, царь и великий князь Михаил Феодорович ... ведая про нас ... и терпя немерные пытки ... про нас не сказал ... и за то польскими и литовскими людьми был замучен до смерти». Только в конце прошлого века удалось доказать, что это не легенда и Сусанин – не случайная жертва разбойников.



1746 – родился Франциско Хосе де Гойя, выдающийся испанский художник.



1796 – будущий «король математики» Карл Фридрих Гаусс, тогда учащийся первого курса Геттингенского университета, решил задачу, перед которой математическая наука пасовала более двух с лишним тысяч лет. Он догадался, как построить правильный 17-угольник, используя, кстати, только циркуль и линейку.



1840 – Открыта «Земля Вилкса», впоследствии оказавшаяся шестым материком Земли – Антарктидой.



1853 – родился Винсент Ван Гог, голландский художник («Подсолнухи», «Человек с отрезанным ухом», «Открытое кафе»).



1858 – американец Хаймен Липмен запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.



1867 – подписан договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки.



1894 – родился Сергей Ильюшин, русский авиаконструктор, создатель самолетов Ил.



1895 – в больнице Южного Девона и Восточного Корнуолла (Великобритания) извлекли самый тяжелый предмет, когда-либо удаленный из желудка человека, – волосяной ком весом 2,35 кг. Он находился в животе 20-летней девушки, которая страдала навязчивым заглатыванием.



1896 – в вышедшем в Париже четвертом томе журнала «Revue Neurologique» была опубликована восьмистраничная статья «Наследственность и этиология неврозов». Статья была на французском, а ее автор – мало кому известный венский психиатр Зигмунд Фрейд. Так мир впервые узнал о психоанализе.



1922 – в Киеве Лесем Курбасом был создан театр-студия «Березиль». Ныне это Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Шевченко. Сейчас название «Березиль» носит малая сцена этого театра.



1937 – родился Уоррен Битти, американский актер («Бонни и Клайд») и секс-символ Голливуда. В своей биографический книге Битти утверждает, что соблазнил 13 тысяч женщин.



1945 – родился Андрей Толубеев, советский и российский актер театр и кино («Убить дракона», «Криминальный талант»).



1945 – родился Эрик Клэптон, английский рок-музыкант, композитор и актер.



1967 – на Пасху 35000 хиппи устроили «Flower Power Love-In and Be-In» в нью-йоркском Центральном парке.



1968 – родилась Селин Дион, канадская певица. Вознесенной выше некуда с помощью «Титаника», ей теперь только и остается, что пытаться как можно дольше оставаться на плаву.



1970 – на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Его тут же растащили на цитаты: «Восток – дело тонкое», «– Саид, ты как здесь оказался? – Стреляли...», «Махмуд, поджигай!», «Гюльчитай, покажи личико»... Кстати, это единственный фильм тех времен, купленный США для показа, как по-настоящему надо снимать вестерны.



1976 – началось музыкальное панк-движение: на первый концерт «The Sex Pistols» в лондонском клубе «100» собралась толпа из 50 человек! Вообще-то первая попытка была предпринята еще в ноябре 1975 году, но тогда спустя десять минут после начала выступления группы в пригородной школе бального танца их выступление было прервано банальным отключением аппаратуры руководителями школы.



1979 – родился Анатолий Тимощук, украинский футболист.



1987 – на лондонском аукционе картину Ван Гога «Подсолнухи» продали за 50 млн долларов.



1992 – фильм «Молчание ягнят» завоевал пять призов «Оскар».



1992 – суд города Портленд (США) вынес решение, обязывающее компанию «Philip Morris» выплатить 81 миллион долларов семье скончавшегося от рака легких курильщика, который 40 лет курил сигареты «Мальборо».



1994 – Pink Floyd выпускают альбом «The Division Bell».



1998 – британская компания Rolls-Royce была куплена немецким автогигантом BMW за $570 млн.



2014 – в Харькове впервые прозвучала песня о Путине.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Марина, Павел.