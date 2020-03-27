27.03.2020 06:00

День театра, или 27 марта в истории

Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».



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Ежегодно 27 марта отмечается интернациональный профессиональный праздник всех работников театра.

Дата празднования была утверждена в 1961 году делегатами IX конгресса Международного иститута театра (МИТ) при ЮНЕСКО, которые и выступали инициаторами ежегодного проведения данного мероприятия.

Слово «театр» произошло от древнегреческого слова «театрон», что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра – комедия и трагедия, – символами которых стали символические театральные маски, узнаваемый символ. Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии – истории бога Осириса.



День театра – это настоящий профессиональный праздник многочисленных работников театра: от актеров, продюсеров, режиссеров-постановщиков и театральных критиков, до светотехников, монтировщиков, звукорежиссеров, билетеров и даже гардеробщиков. Ибо, как еще 23 января 1933 года, в своем письме к цеху гардеробщиков МХАТ, писал великий русский театральный режиссер и преподаватель актерского мастерства Константин Сергеевич Станиславский: «…спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей…». Эта цитата, со временем трансформировалась в крылатую фразу: «Театр начинается с вешалки», которая подразумевает следующее: в театральном цехе нет второстепенных ролей и профессий.



Также в этот день...



В 1330 году воздвигнут Ипатьевский монастырь (г. Кострома). Он знаменит тем, что в нем был благословлен на царство Михаил Федорович – первый царь из династии Романовых.



1512 – испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.



1793 – Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав России.



1845 – родился Вильгельм Конрад Рентген, немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии 1901 года в области физики. Тот самый, благодаря которому мы сейчас облучаем грудную клетку.



1854 – Англия и Франция объявили войну России, что дало начало Крымской войне.



1855 – в США запатентован керосин.



1860 – житель Нью-Йорка Майкл Л. Бирн запантетовал штопор.



1871 – родился Генрих Манн, немецкий писатель («Учитель Гнус», «Верноподданный»).



1878 – русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рейками» (первый в мире гусеничный трактор).



1881 – родился Аркадий Аверченко, русский писатель-сатирик («Дюжина ножей в спину революции», «Веселые устрицы», «Шутка мецената»).



1893 – начала работу первая в мире телефонная компания «Александр Белл».



1893 – швейцарская часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип.



1914 – в госпитале Брюсселя произошло первое в мире переливание крови.



1914 – Игорь Сикорский на своем самолете С-6А установил мировой рекорд скорости с 4 пассажирами – 106 км/час.



1927 – родился Мстислав Ростропович, виолончелист, дирижер, народный артист СССР.



1928 – в Голландии выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.



1942 – родился Майкл Йорк, британский актер, известный прежде всего по своим ролям в фильмах «Ромео и Джульетта», «Кабаре» и «Убийство в Восточном экспрессе».



1943 – Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.



1948 – родился Алексей Жарков, актер («Мой друг Иван Лапшин», «Криминальный талант», «Узник замка Иф»).



1963 – родился Квентин Тарантино, актер, сценарист, режиссер и продюсер («Криминальное чтиво», «От заката до рассвета»).



1966 – пес по кличке Пиклз и его хозяин Дэвид Корбетт стали героями дня в Великобритании, найдя на лужайке одного из Лондонских парков украденную неделю назад «Золотую богиню» – статуэтку богини победы Ники, что вручалась лучшей футбольной команде мира.



1968 – погиб Юрий Гагарин, первый космонавт Земли. Вместе с ним погиб и летчик-испытатель Владимир Серегин. Обстоятельства смерти Гагарина до сих пор доподлинно не известны. По официальной версии, самолет УТИ МиГ-15 с Гагариным и его инструктором, Героем Советского Союза полковником Владимиром Серегиным разбился 27 марта 1968 года в 10:30 утра в районе деревни Новоселово в 18 км от города Киржач Владимирской области. Это случилось в условиях плохой видимости – нижняя кромка облаков была в 300 м над землей. Самолет вошел в штопор, для того чтобы вывести его, пилотам не хватило нескольких секунд. На ветке нашли клочок летной куртки Гагарина, в кармане у него нашли фотографию Королева. Также был найден отпечаток стрелок часов Гагарина, они остановились ровно в 10:30.



1970 – родилась Мэрайя Кэри, американская певица.



1974 – родился Фагот (Олег Михайлюта), фронтмен харьковско-киевской группы «Танок на майдані Конго», телеведущий.



1974 – родился Дмитрий Емец, детско-подростковый писатель-фантаст (серии романов «Таня Гроттер», «Мефодий Буслаев», «ШНыр»).



1975 – родилась Стэйси Фергюсон, вокалистка Black Eyed Peas.



1987 – родилась Полина Гагарина, российская певица, автор песен и композитор, актриса, победительница «Фабрики звёзд-2».



1990 – в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.



1998 – в штате Индиана (США) замечено несколько групп НЛО.



2011 – интронизация нового Главы УГКЦ Святослава Шевчука в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.



2014 – Генеральная Ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями. За соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран-членов ООН из 194. Против проголосовали 11 стран, 58 стран воздержались, остальные не принимали участия в голосовании.



Именины отмечают: Бенедикт, Михаил, Ростислав.