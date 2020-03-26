26.03.2020 06:00

День Нацгвардии: события 26 марта

С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.



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Указ об отмечании праздника подписал Президент Украины Петр Порошенко в марте 2015 года, учитывая «значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка».

Этим же указом отменяется празднование 26 марта Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.



Национальная гвардия функционирует как военное формирование с правоохранительными функциями на базе Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины и предназначена для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечению террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.



Нужно отметить, что звание «национальной гвардии» внутренние войска Украины получили уже второй раз со времени существования государства.



Так, в ноябре 1991 года Национальная гвардия Украины была создана Законом Украины «О Национальной гвардии Украины». Подразделение, основанное на базе Внутренних войск УССР, было распущено Законом Украины «О расформировании Национальной гвардии Украины» от 11 января 2000 года.



29 января 2014 года активистами Евромайдана была создана «Национальная Гвардия», в состав которой вошли самооборона Майдана, казаки и «Правый сектор», один из отрядов которого – «Викинги» – первым принесли присягу. Гвардейцы поклялись «защищать украинскую нацию». В тот же день пресс-служба МВД сделала официальное заявление, в котором потребовала от участников прекратить противоправные действия, напомнив про уголовную ответственность за создание незаконных вооруженных формирований. В марте 2014 и. о. президента страны, спикер парламента Александр Турчинов предложил воссоздать Национальную гвардию. 13 марта 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Национальной гвардии Украины». Было отмечено, что базой для восстановления Национальной гвардии должны стать Внутренние войска МВД Украины.



В личный состав Национальной гвардии Украины входят военнослужащие и работники, которые служат по контракту и по призыву. Общая численность – 60 тысяч военнослужащих.



Военнослужащие Национальной гвардии Украины на период военной службы останавливают членство в политических партиях и профессиональных союзах. Существует Военный резерв Национальной гвардии Украины. Резервисты, которые проходят службу в Резерве Нацгвардии, получают соответствующие военные знания.



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Каждый год, 26 марта, во всем мире отмечается Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия. Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году придумала «Фиолетовый день» (Purple Day).

В этот день все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия». Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира. Уже в 2009 году к Фиолетовому дню присоединились 100 тысяч студентов, около 100 общественных объединений и свыше 100 известных политиков, а телевизионная башня в Торонто на один вечер окрасилась в фиолетовый цвет.



Почему фиолетовый? Лаванда – международный цвет эпилепсии. Также считается, что фиолетовый цвет благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу, фобии и страхи.



Также в этот день...



1826 – Шуберт дал свой единственный публичный концерт.



1837 – В Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.



1845 – в США запатентован медицинский пластырь.



1872 – В России выпущена первая почтовая карточка.



1908 – на Острове Принца Эдуарда (Канада) запрещены все автомобили.



1911 – родился Уильямс Теннеси, американский прозаик и драматург («Трамвай «Желание», «Стеклянный зверинец»).



1917 – Из ссылки в Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский.



1921 – была спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая затем на протяжении своей «жизни» не проиграла ни одной гонки. Ныне эта шхуна изображена на канадских десяти центах.



1933 – родился Тинто Брасс, итальянский кинорежиссер («Калигула», «Ключ», «Так поступают все женщины»).



1931 – родился Леонард Нимой, американский киноактер, фотохудожник, поэт; сын украинских еврейских эмигрантов из Изяслава. Известный прежде всего по роли Спока в фантастическом сериале «Звездный путь»/«Стар трек».



1937 – установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Папайю.



1938 – родился Алексей Петренко, советский и российский актер театра и кино («Жестокий романс», «В августе 44-го», «12», «Сибирский цирюльник»).



1941 – учреждение Сталинских премий (позже переименованных в Государственные).



1944 – родилась Дайана Росс, американская певица и актриса.



1948 – родился Стивен Тайлер (настоящая фамилия Талларико), солист группы «Aerosmith» и отец голливудской звезды Лив Тайлер.



1949 – родился Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист, автор романов «Контрабас», «Парфюмер», «История господина Зоммера».



1958 – осуществлен запуск американского искусственного спутника Земли «Эксплорер-3» с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.



1960 – учрежден новый футбольный турнир – Кубок обладателей Кубков европейских стран.



1971 – провозглашена Республика Бангладеш.



1973 – первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.



1982 – в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.



1985 – родилась Кейра Найтли, американско-английская актриса («Пираты Карибского моря»).



1989 – впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов.



1999 – зафиксировано появление вируса «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.



2003 – под поверхностью Марса обнаружено большое замерзшее море. По мнению ученых, около 5 млн лет назад этот регион площадью 800 на 900 км был затоплен, после чего вода замерзла, а лед покрыли отложения.



Именины отмечают: Александр, Кристина, Никифор, Терентий.