24.03.2020 06:00

День борьбы с туберкулезом: события 24 марта

Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.



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День направлен на повышение уровня осведомленности общества о туберкулезе – болезни, поддающейся профилактике.

История праздника связана с датой 24 марта 1882 года. В этот день талантливый немецкий ученый Роберт Кох заявил об открытии им бациллы, вызывающей туберкулез, что сделало реальным обнаружение и лечение этого заболевания. Мировое сообщество решило отметить этот факт, и спустя пару десятилетий Роберт Кох получил нобелевскую премию по медицине.



Несмотря на исследования Коха, болезнь победить так и не удалось, поэтому в 1993 году Всемирная Организация Здравоохранения официально признала болезнь бедствием. Согласно страшной статистики ежегодно от напасти умирает полтора миллиона человек, причем, основная часть жертв населяет страны третьего мира.



День борьбы с туберкулезом должен не просто напугать, заставить человека в страхе прибегать в медицинские учреждения и проходить регулярные обследования, но и знать, что болезнь излечима, а значит опускать руки не стоит.



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В 2010 году ООН учредила Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. День в календаре был выбран в честь Оскара Арнульфо Ромеро-и-Гальдамеса – архиепископа Сан-Сальвадора. Монсеньер Ромеро выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток. За свои взгляды архиепископ подвергался нападкам со стороны приверженцев радикальных течений и, в конце концов, был убит. Это случилось 24 марта 1980 года.



Также в этот день...



В 1782 году родился Орест Кипренский, знаменитый русский художник-портретист, представитель романтизма.



1802 – английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.



1822 – англичанин Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину.



1890 – американский врач Джон Рок изобрел противозачаточные пилюли.



1891 – родился Сергей Вавилов, советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР.



1894 – родился Гарри Гудини, знаменитый американский иллюзионист.



1896 – А. С. Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую в мире передачу радиосигнала.



1898 – продан первый американский автомобиль. Модель «Уинтон» за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.



1900 – родился Иван Козловский, великий русский певец-тенор.



1906 – родилась эстрадная певица Клавдия Ивановна Шульженко.



1911 – родился Джозеф Барбера, американский аниматор, художник мультипликации, создатель историй про Тома и Джерри.



1935 – В Харькове состоялось торжественное открытие памятника Т.Г. Шевченко. «К двум часам дня к памятнику, у которого выстроились в почетном карауле шеренги красноармейцев, подошли многочисленные колонны из всех районов индустриального Харькова. <...> Под звуки «Интернационала» и орудийные залпы салюта с памятника спадает покрывало. Объединенный хор в 300 человек исполняет шевченковский «Заповіт».



1947 – родилась Светлана Тома, советская молдавская актриса («Табор уходит в небо»).



1972 – родилась Виктория Толстоганова, российская актриса («На безымянной высоте», «Грозовые ворота», «Антикиллер»).



1972 – состоялась премьера фильма «Крестный отец» – одного из лучших шедевров мирового кинематографа.



1973 – родился Джим Парсонс, американский актер, известный по роли молодого доктора наук Шелдона Купера в комедийном сериале «Теория большого взрыва».



1975 – официальным символом Канады признан бобер.



1985 – финская лыжница Сиско Кайнулайсен установила мировой рекорд для женщин, пройдя за сутки на лыжах 330 км.



1988 – в Шотландии построен самый длинный замок из песка – длиной 8 км 325 м.



2001 – выход первого релиза Mac OS X (Гепард).



2003 – взвешена дальняя черная дыра.



Именины отмечают: Алексей, Василий, Георгий, Ефим, Иван, Сабина.