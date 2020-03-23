23.03.2020 06:00

23 марта – день тех, кто предсказывает погоду

Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.



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В 1950 году именно в этот день вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации (ВМО), в которой было провозглашено образование Организации. Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру». А сам праздник отмечается с 1961 года.

Интересные факты:



1. Метеорология как наука возникла после изобретения в XVII веке термометра Галилео Галилеем и барометра Отто фон Герике.



2. Метеорология получила свое название по той причине, что в начале XX века все природные явления, будь то радуга, дождь или туман, шторм или снег, называли метеоритами.



3. Представить страшно, что в 17 веке за неправильное предсказание погодных условий грозила смертная казнь, по закону!



На сегодняшний день практически нет такой отрасли, которая не испытывала бы влияния гидрометеорологических условий и не нуждалась в точных прогнозах. Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы метеорологов позволяют уменьшить экономические потери примерно на 40%.



Изменение климата касается нас всех. Оно затрагивает практически все социально-экономические отрасли: от сельского хозяйства до туризма, от инфраструктуры до здравоохранения. Оно сказывается на стратегических ресурсах, таких как вода, продовольствие и энергия. Оно замедляет и даже ставит под угрозу устойчивое развитие – и, конечно, не только в развивающихся странах. Цена бездействия высока, и она будет продолжать расти, если мы не примем незамедлительных и решительных мер.



Также в этот день...



В 1826 году родился Людвиг Минкус австрийский композитор («Дон Кихот», «Баядерка»), скрипач и дирижер.



1839 – появилось выражение «о’кей». Эта фраза была впервые употреблена в популярной американской газете «Boston Morning Post» и в буквальном смысле означала «Все в порядке». Интересен тот факт, что таким образом изданием были допущены сразу две орфографические ошибки. Действительно, «Все в порядке» звучит по-английски как «ол коррект», но пишется-то – «All Correct». Таким образом, правильным было бы образовать английскую аббревиатуру «А.С.», соответственно, в русской транскрипции «эй си».



1841 – в Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье. Годом ранее подобное заведение было создано американцем Александром Уолкоттом в Нью-Йорке.



1876 – пионер русской электротехники Павел Яблочков получил в Париже патент № 112024 на изобретение «электрической свечи» (ее сразу стали называть «свечой Яблочкова», а усовершенствованную на ее основе систему – «русским светом»). Первые лампочки горели всего 1.5 часа, но пользовались очень большим успехом.



1891 – состоялся футбольный матч между сборными Севера и Юга Англии. Именно в этой игре впервые была использована сетка на футбольных воротах.



1893 – родился Седрик Гиббонс, американский художник, один из 36 учредителей Американской академии киноискусств, придумавший ее высшую награду – приз «Оскар» – и сам удостоенный ею 11 раз.



1900 – археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта – дворца Минотавра.



1910 – родился Акиро Куросава, японский кинорежиссер, сценарист, продюсер («Семь самураев», «Дерсу Узала»).



1926 – родился Арчил Гомиашвили, русский и грузинский советский актер (Остап Бендер в фильме «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая).



1931 – родился Виктор Корчной, советский шахматист, гроссмейстер, 4-кратный чемпион СССР, дважды в матчах с Анатолием Карповым оспаривавший мировую корону.



1956 – провозглашена первая исламская республика – Пакистан.



1968 – родился Деймон Албарн, английский рок-музыкант, фронтмен группы Blur, участник проектов Gorillaz и The Good, The Bad & The Queen.



1970 – родился Богдан Лыба, украинский музыкант, композитор, звукорежиссер. Стоял у истоков групп «Скрябин» и «Фортэ».



1976 – родилась Мишель Монахэн, американская актриса («Превосходство Борна», «Поцелуй навылет», «Мистер и миссис Смит», «На крючке»).



1976 – родилась Кери Рассел, американская актриса («Август Раш», «Официантка»).



1994 – в Брюсселе подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом



1997 – в Майами в ходе хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересажено семь органов – рекордное количество для одной операции



2001 – произошло затопление орбитальной станции «Мир» в южной части Тихого океана, рядом с островами Фиджи. За время существования станции на ней проведено 23 000 научных опытов (рекордный показатель), ее посетили 104 космонавта и астронавта из 12 стран мира.



2004 – Яндекс внес изменения в алгоритмы ранжирования сайтов, в результате произошли изменения в определении, так называемого, Индекса Цитирования. В следствие этого, у ряда сайтов ИЦ резко увеличился.



2011 – избран новый предстоятель УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук



2013 – в результате циклона с Балкан рекордный снегопад в Киеве практически парализовал движение транспорта на улицах. Выпало более 50 см снега. В городе объявлено чрезвычайное положение



Именины отмечают: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Кондрат, Леонид, Ника, Никифор, Павел, Федора.