22.03.2020 09:00

22 марта в истории: сегодня начинается настоящая весна

По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.



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Именно с этого дня начинается настоящая весна, поэтому матери выпекают из теста печенье в форме жаворонков или голубей и раздают его своим детям, чтобы они вызывали птиц из теплых краев.

Особо почитаемое в этот день число сорок, а птица сорока считается именинницей.

Девушки должны приготовить для своих возлюбленных сорок вареников (только постных), ученики приносят в школу сорок бубликов для своего учителя.

Если в этот день тепло, то столько дней удержится хорошая погода, а холодно – быть сорока морозам.

У молодежи в этот день были свои забавы и игры. Они собирались на танцы. Сначала девушки исполняли обряд замыкания зимы и размыкания весны. Они разрывали сорок веревочек или разламывали сорок палочек. Это действие, по мнению наших предков, разрывало путы злых духов, сковывающих землю зимой, и способствовало наступлению весны. Затем начинались массовые гулянья.

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22 марта свой профессиональный праздник отмечают таксисты всего мира. Именно 22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» – от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков – таксистами.

Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который мы считаем традиционным для этих машин, появился с легкой руки Джона Хертца (John Hertz), основателя компании Hertz Corporation.



Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, и позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании. А желтый станет классическим цветом такси для всего мира.



Еще одним узнаваемым символом такси стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, первый шашечный узор появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.



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Сегодня – Всемирный день водных ресурсов. Основные его цели – способствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы снабжения населения питьевой водой; информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом, напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.



Также в этот день...



В 1312 году, согласно европейским историческим хроникам, Папа Римский Климент V распустил легендарный католический орден тамплиеров. Собственность рыцарей и монахов ордена перешла к другим церковным орденам или была конфискована государством.



1599 – родился Антонис Ван Дейк, фламандский художник, мастер парадного портрета.



1654 – в Москву прибывает посольство Богдана Хмельницкого для определения статуса запорожских казаков в составе России.



1675 – король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета. До этого времени и еще много лет после в качестве нулевого меридиана выбиралась долгота порта отбытия или столицы соответствующего государства. Лишь в конце прошлого века международное сообщество пришло к согласию считать нулевым Гринвичский меридиан.



1841 – в США патентуется производство крахмала.



1842 – родился Николай Лысенко, украинский композитор, фольклорист, основоположник украинской национальной композиторской школы. Автор популярных опер: «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», «Энеида».



1874 – рождена игра аристократов – большой теннис: на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен Айленде прошел первый матч.



1882 – Конгресс США запретил многоженство.



1888 – в Лондоне была образована Английская футбольная лига.



1904 – в лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» впервые в мире публикуется цветная фотография.



1915 – родился Георгий Жженов, российский советский актер («Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Врзвращение резидента», «Экипаж»).



1923 – родился Марсель Марсо, знаменитый французский мим, выступавший под именем Бип.



1935 – Персия стала официально называться Ираном.



1945 – образована Лига арабских государств. В ее состав первоначально вошли Египет, Сирия, Трансиордания (ныне Иордания), Саудовская Аравия, Йемен, Ливан и Ирак.



1948 – родился Эндрю Ллойд Уэббер, английский композитор, автор культовой рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» и мюзикла «Кошки».



1949 – родилась Фанни Ардан, французская киноактриса («8 женщин», «Каллас навсегда», «Соседка»).



1950 – родился Горан Брегович, югославский музыкант, композитор, ставший всемирно знаменитым музыкой к фильмам своего друга Эмира Кустурицы «Время цыган», «Мечта Аризоны». Теперь уже имя Бреговича используют как рекламный бренд.



1951 – постановлением Совета министров СССР была создана Центральная студия телевидения, что позволило осуществлять ежедневное телевещание в Москве и Ленинграде. Через пять лет началось вещание по 2-й программе, а в конце 50-х советское телевидение станет общесоюзным.



1958 – родился Валерий Сюткин, певец, бывший солист группы «Браво» («Стиляги из Москвы», «Дорога в облака»).



1961 – родился Александр Цекало, бывший бард, бывший участник кабаре-дуэта «Академия», ведущий телепрограмм, актер, а ныне успешный продюсер.



1963 – в Англии вышел первый альбом «Битлз» Please Please Me.



1976 – родилась Риз Уизерспун, американская актриса. Мало того, что 100%-ная блондинка «в законе», так еще и «оскароносица» («Переступить черту»).



1985 – принята знаменитая Венская конвенция об охране озонового слоя нашей планеты. Сейчас все чаще говорят, что он то увеличивается, то уменьшается независимо от хозяйственной деятельности человека.



1989 – самолет Ан-225 «Мрия» совершил полет с грузом 156,3 тонны, в котором было одновременно побито 110 мировых авиационных рекордов. Такое достижение – рекорд само по себе. В общей сложности данный самолет – обладатель около 250 мировых рекордов.

1993 – «Intel» представил свой первый оригинальный процессор Pentium.



Именины отмечают: Александр, Афанасий, Валерий, Илья, Иван, Ираклий, Кирилл, Николай, Тарас.