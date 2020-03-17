17.03.2020 06:00

День святого Патрика: события 17 марта

Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.



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По преданию, Патрик принес на языческий остров христианство и изгнал всех змей. Также с именем этого святого связано множество легенд, например, что он с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. «Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах», – это фраза святого уже стала хрестоматийной. Именно поэтому зеленые одежды в День святого Патрика – это символ Святой Троицы.



День святого Патрика отмечается не столько как религиозный праздник, сколько как праздник Ирландии и ирландской культуры вообще. В этот день обычно проводятся парады, на улицах устраиваются театрализованные представления и танцы, играет ирландская фолк-музыка, люди посещают пабы.



Этот праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. Считается, что каждый человек в этот день может стать почетным ирландцем – если только захочет.



Еще одна забава Дня Святого Патрика – ловля лепреконов (гномообразных башмачников, владеющих тайнами местонахождения кладов). Так что сегодня для хозяев обувных мастерских объявляется штормовое предупреждение: лучше не высовывайтесь, иначе есть риск быть принятым за лепрекона и подвергнуться пыткам собственным инвентарем.



В то же время ирландские религиозные деятели критикуют сложившиеся светские традиции праздника и выступают за то, чтобы День святого Патрика был в первую очередь христианским праздником. В старину в этот день все питейные заведения Ирландии закрывались, а люди отмечали день святого молитвой в церкви.



Также в этот день...



В 1816 году из английского порта Ньюхейвен вышел пароход «Элиза», который стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш.



1834 – родился Готтлиб Даймлер, немецкий инженер, создатель первого мотоцикла.



1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт.



1845 – изобретены самые первые резиновые ленточки (резинки для денег).



1856 – родился Михаил Врубель, русский художник. Его талант был многогранен. Работая по 17 часов в день, иногда всю ночь напролет, он создавал новые творения живописи, графики, скульптуры, монументальные композиции, театральные декорации, изобретал принципы оформления жилых интерьеров.



1861 – обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.



1872 – по постановлению Думы от 17 марта 1872 года под постройку зданий для Харьковского Технологического института (ХПИ) приобретен земельный участок. «Покупку эту нужно признать чрезвычайно счастливой: участок находится на окраине города, в самой здоровой нагорной части его и заключает в себе несколько десятин. На нем прекрасно разместился целый, так сказать, учебный городок и несмотря на это в распоряжении института имеется теперь, кроме парка, еще целое обширное поле для сельскохозяйственных опытов».



1899 – опубликована ставшая классической неаполитанская песня «O Sole Mio!».



1932 – Финляндия заказала 875 тысяч бутылок спиртного в знак смягчения «сухого закона». «Сухой закон» вступил в силу 1 июня 1919 года. Использование алкоголя допускалось только в лечебных, научных и технических целях.



1938 – родился Рудольф Нуриев, большой артист большого балета.



1940 – в Москве испытан первый танк Т-34.



1941 – в Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея.



1950 – искусственным путем получен новый радиоактивный химический элемент – Калифорний.



1951 – родился Курт Рассел, американский актер («Большой переполох в маленьком Китае», «Танго и Кэш», «Звездные врата», «Побег из Лос-Анджелеса», «Ванильное небо», «3000 миль до Грэйсленда», «Доказательство смерти»).



1957 – родился Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино («Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Зал ожидания», «Перекресток», «Подари мне лунный свет», «Темная ночь»).



1960 – в Японии впервые в продажу поступили цветные фломастеры.



1969 – Голда Мейр вступила в должность премьер-министра Израиля, став первой женщиной в истории этой страны, занимавшей высокую должность. Также Голда Мейр побила возрастной рекорд. Премьером она стала в возрасте 70 лет.



1992 – министерство Украины регистрирует «Украинское Реестровое Казачество».



1992 – в космос запустили первый космический экипаж под маркой СНГ, а не СССР.



1995 – Верховная Рада Украины упразднила должность президента Крыма.



1995 – впервые в эфир вышел Художественный канал Территория А на телеканале ICTV.



1999 – из Международного Олимпийского Комитета исключены 6 его членов, обвиненных во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиад.



2000 – в Уганде около тысячи членов религиозной секты «Заповеди Божьи» сожгли себя в своей церкви.



Именины отмечают: Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Данила (Даниил), Констанция, Павел, Ульяна, Яков.