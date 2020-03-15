15.03.2020 09:00

День коммунальщика: события 15 марта

Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.



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Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без стабильной круглосуточной работы этих многофункциональных служб. Работники отрасли неутомимо заботятся, чтобы в наших жилищах всегда была вода, газ, тепло и светло, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.

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Ежегодно в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году отмечается День защиты прав потребителей.



В выступлении президента были сформулированы четыре основных права потребителя:

право на безопасность,

право на информацию,

право на выбор и

право быть услышанным.



Позднее к ним добавились еще четыре:

право на возмещение ущерба,

право на потребительское образование,

право на удовлетворение базовых потребностей,

право на здоровую окружающую среду.



Впервые День отмечался 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей.



И с тех пор проводится ежегодно, причём мероприятия Дня каждый год посвящены определённой теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.



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Международный день защиты бельков отмечается ежегодно 15 марта во многих странах мира, он был установлен по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW.



Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего прекрасного меха. Именно спрос на этот мех, чаще всего продиктованный модными веяниями, а не насущной необходимостью, толкает человека на уничтожение этих зверьков в огромном количестве. Еще несколько лет назад его можно было легально продать в Европе, России, Китае и многих других странах.



Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях. Одиннадцать месяцев тюлениха вынашивает детеныша, а весной взрослые самки и самцы на несколько недель поднимаются на лед из моря, чтобы там появилось их потомство – очаровательные и беззащитные бельки.



Около двух недель после рождения, пока самка кормит молоком, мех белька остается белоснежным. Именно из-за этого меха ежегодно десятки тысяч бельков и гибнут, причем их убийство происходит весьма жестоко: их забивают насмерть железными дубинами. По жестокости, варварству и количеству убийств, данному промыслу нет равных. А к концу 20 века коммерческая охота на детенышей гренландского тюленя поставила этот вид животных на грань исчезновения.



Одним из первых выступил против истребления бельков Международный фонд защиты животных IFAW, который и привлек к данной проблеме широкое общественное внимание. К защитникам присоединялись все новые и новые люди, которые не могли равнодушно относиться к варварскому и бессмысленному промыслу.



Ежегодно в марте по всему миру организовывались тысячные демонстрации и пикеты. Благодаря этой активной деятельности, власти многих стран мира были вынуждены принимать экономические меры, делавшие промысел бельков невыгодным.



А начиная с 1986 года, импорт и продажа меха бельков в США, Мексике и странах Европы была вообще полностью запрещена. Сегодня в странах Евросоюза даже считается признаком дурного тона появление в общественных местах в верхней одежде из меха бельков.



Также в этот день...



В 1493 году два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.



1684 – в Пекине освящена первая русская церковь.



1813 – родился Джон Сноу, английский врач, который первым использовал эфир как анестезирующее вещество, а не просто, чтобы забалдеть.



1822 – Александр I утвердил решение Государственного совета «Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение». Через три года император скончался, а Сибирь на долгие годы стала местом ссылки и содержания заключенных всех званий. Когда в царствование последнего императора данное решение временно отменили, продиктовано это будет не заботой о ссыльных, а озабоченностью состояния Сибири, которая не достойна того, чтобы ее просторы заселяли каторжники и политические преступники.



1854 – родился Эмиль фон Беринг, немецкий микробиолог и иммунолог. Предложил противостолбнячную и противодифтерийную антитоксичные сыворотки, разработал способ активной иммунизации против дифтерии. Первый Нобелевский лауреат в области физиологии и медицины (1901).



1886 – родился Владимир Фаворский, русский художник, гравер, теоретик искусства, выдающийся мастер искусства книги, создатель русской ксилографии.



1892 – американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.



1892 – бизнесмен Джон Холдинг, владелец пивоварни и отеля, основал в своем родном городе клуб «Ливерпуль».



1906 – была зарегистрирована компания «Роллс-Ройс».



1918 – вышел первый (и единственный) номер «Газеты футуристов», одним из редакторов которой был В. В. Маяковский.



1924 – родился Юрий Бондарев, писатель, сценарист киноэпопеи «Освобождение» («Батальоны просят огня», «Тишина», «Горячий снег», «Берег», «Выбор»).



1927 – началось строительство ДнепроГЭСа.



1932 – родился Ежи Гофман, польский режиссер и сценарист.



1933 – Гитлер провозгласил Германию Третьим рейхом; он запретил левые газеты и кошерную пищу. Новая империя, по его оптимистическому мнению, была наследницей Священной Римской империи германской нации и кайзеровской Германии и должна была просуществовать тысячу лет.



1937 – родился Валентин Распутин, русский писатель («Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с Матерой»).



1938 – в Саудовской Аравии обнаружили первую нефть.

1939 – сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – «Ще не вмерла Украина».



1943 – родился Дэвид Кроненберг, канадско-американский кинорежиссер («Муха», «Мертвая зона»), сценарист, продюсер и актер.



1962 – родился Теренс Тренти д’Арби, американский поп-певец.



1968 – родилась Сабрина, итальянская поп-певица.



1969 – в СССР на экраны выходит фильм режиссера Ивана Лукинского «Деревенский детектив», в котором роль участкового Федора Анискина играет Михаил Жаров.



1973 – французский актер Луи де Фюнес удостаивается звания Рыцарь почетного легиона.



1975 – родилась Ева Лонгория, американская актриса, модель и ресторатор, наиболее известна ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки».



1978 – Галина Вишневская и Мстислав Ростропович – звезды советского музыкального искусства – в Париже ждали срока продления своих паспортов. И только из телевизионных новостей узнали, что они лишены советского гражданства.



1979 – родился Евгений Цыганов, российский актер («Русалка», «Питер FM», «Дети Арбата», «Прогулка», «Неадекватные люди», «Забытый»).



1985 – зарегистрирован первый домен в зоне .com (symbolics.com).



1997 – американцу из Брейдентона (шт. Флорида) возвращают забытый им в телефонной будке бумажник, приложив записку с извинениями, что нашедший сделал это только спустя 30 лет.



2004 – Евросоюз одобрил выводы комиссии о нарушении корпорацией Microsoft антимонопольного законодательства.



2005 – в Иерусалиме был открыт новый Музей истории холокоста Яд Вашем.



Именины отмечают: Арсений, Богдан, Савва, Федот.