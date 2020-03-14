14.03.2020 09:00

День украинского добровольца: 14 марта в истории

Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.



From-ua.com

В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.

В рамках праздника в школах, воинских частях и культурных заведениях проходят тематические мероприятия.



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Ежегодно 14 марта отмечается день числа «Пи»: потому что в американском варианте написание 14 марта выглядит как 3.14.



Этот неофициальный праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который и подметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта – 3/14 – и время 1:59 совпадает с первыми разрядами числа π = 3.14159).



Кстати, 22 июля тоже является подобным праздником, ведь в нашей традиции эта дата выглядит как 22/7, а результат этой дроби – приблизительно и есть число Пи.



Специалисты считают, что это число было открыто вавилонскими магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако недостаточно точное исчисление значения Пи привело к краху всего проекта. Возможно, что эта математическая константа лежала в основе строительства легендарного Храма царя Соломона.



В этот день читают хвалебные речи в честь числа π, его роли в жизни человечества, рисуют антиутопические картины мира без π, пекут и едят пи-рог с изображением греческой буквы «пи» или с первыми цифрами самого числа, пьют напитки и играют в игры, начинающиеся на «пи», решают математические головоломки и загадки, водят хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом.



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14 марта во многих странах отмечается Международный день рек, ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В начале антиплотинного мирового движения, в 1998 году, в этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США.



Инициатива проведения «Международного дня действий против плотин» принадлежит экологической организации из Соединенных Штатов Америки, название которой переводится на русский язык как «Международная сеть рек». Американцы предложили отмечать «день действий против плотин» под девизом: «За реки, воду и жизнь!».



Активистам движения против плотин уже удалось добиться реальных результатов: в Соединенных Штатах были демонтированы две шестидесятиметровые плотины, а в Швеции принят закон, который запрещает строить плотины более пятнадцати метров в высоту.



Также в этот день...



В 1797 году американец Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна.



1804 – родился Иоганн Штраус-отец, австрийский композитор, скрипач, дирижер, создатель венского вальса.



1808 – Франц Иосиф Галль представил книгу «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности».



1854 – родился Пауль Эрлих, немецкий врач, иммунолог, бактериолог, химик, основоположник химиотерапии, нобелевский лауреат.



1879 – родился Альберт Эйнтштейн, физик. Наибольшую известность Эйнштейну принесла теория относительности, изложенная им впервые в 1905. В умах многих людей имя Эйнштейна также связано с атомной проблемой. Действительно, понимая, какой трагедией для человечества могло бы оказаться создание в фашистской Германии атомной бомбы, он в 1939 направил президенту США письмо, послужившее толчком для работ в этом направлении в Америке.



1900 – вслед за ведущими странами Европы, а также Японией и Россией, США узаконили «золотой стандарт».



1924 – в СССР был спущен на воду первый торпедный катер «Первенец», сконструированный Андреем Туполевым.



1933 – родился Майкл Кейн, британско-голливудский актер («Мисс Конгениальность», «Правила виноделов», «Тихий американец»).



1946 – Эрнест Хемингуэй после трех разводов женился на Мэри Уэлш, с которой не расставался до своей смерти. Он встретился с нею в 1944 году во Франции и уже на восьмой день знакомства предложил стать его женой. То, что он был женат, а она замужем, для него не было преградой.



1947 – родился Билли Кристал, голливудский актер («Когда Гарри встретил Салли», «Анализируй это»), кинорежиссер, конферансье, сценарист и продюсер.



1956 – американская компания Ampex продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон.



1958 – создана первая украинская ЭВМ «Киев».



1958 – учреждена премия Грэмми.



1962 – родился Игорь Кондратюк, украинский телеведущий и продюсер.



1986 – родился Джейми Белл, британский актер («Билли Эллиот», «Орел Девятого легиона», «Джейн Эйр», «На грани»).



1990 – внеочередной III Съезд народных депутатов СССР избрал президентом СССР М.С. Горбачёва, ставшего первым и последним президентом СССР.



1990 - в Стрые Львовской области впервые в советское время подняли украинский национальный (сине-желтый) флаг над административным зданием - горисполкомом.



1994 - выпущен релиз Linux 1.0.0.



2000 – американский «отец ужасов» Стивен Кинг стал первым в мире писателем, опубликовавшим свое произведение в Интернете (за день его прочли 2 миллиона человек).



2004 – в США в калифорнийской пустыне Мохаве прошла гонка автомобилей-роботов. Все сошли с дистанции.



2014 - бой на Рымарской в Харькове. Во время пророссийских выступлений произошла схватка между украинскими активистами и пророссийскими боевиками.



Именины отмечают: Антон, Антонина, Евдокия, Нестор.