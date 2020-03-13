13.03.2020 06:00

День сна, или 13 марта в истории

Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.



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Во Всемирный день сна активизируется социальная реклама, устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением, на здоровье человека и общество в целом. Сбалансированное питание, правильная организация режима дня, достаточное время для сна – необходимые условия для сохранения физического и психического здоровья на долгие годы.

В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Во время сна у нас наблюдается минимальный уровень мозговой активности и пониженные реакции.



Доказано, что длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%. Ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний.



Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям. В то же время нормальный сон – один из действенных способов профилактики сердечно-сосудистых и многих других заболеваний, ожирения. Специалисты утверждают, что недосыпание не только снижает работоспособность, но и приводит к нервным расстройствам. Сон помогает мозгу избавиться от всего лишнего, «счищая» с нейронных соединений ненужные белки.



Для того чтобы высыпаться, достаточно следовать нескольким простым правилам. Старайтесь не накапливать периоды «недосыпа». Не стоит принимать перед сном алкоголь и кофеиносодержащие продукты – они негативно влияют на нервную систему. Известно, что вредит качеству сна и то, если вы ложитесь спать голодным или, наоборот, плотно поев. После ужина и до сна должно пройти около 4-х часов. Однако, спать много - не менее вредно, чем недосыпать.



По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Некоторые специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не меньше 10 часов в сутки. Полноценный сон может снизить у них проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности и улучшить поведение.

Также в этот день...



В 1781 году английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы – Уран. Правда, первоначально он принял ее за комету. Когда выяснилось, что это неизвестная ранее планета, он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома. Сам Гершель назвал планету в честь своего высокого покровителя короля Георга III «Звездой Георга», короткое время она носила имя первооткрывателя, пока немецкий астроном Иоганн Боде не придумал для нее название Уран.

1844 – родился Виктор Субботин (ум. 1898), украинский врач-гигиенист. Создал санитарную организацию Киева, автор трудов по физиологии, гигиены труда, коммунальной гигиены, эпидемиологии и тому подобное.



1885 – родился Ольгерд-Ипполит Бочковский (ум. 1939), украинский социолог, политолог и этнолог, однин из ведущих европейских специалистов по теории нации и национальных отношений первой половины ХХ века.



1887 – Честер Гринвуд из штата Мэн запатентовал наушники.



1888 – родился Антон Макаренко, советский писатель («Педагогическая поэма», «Флаги на башнях») и педагог. Осуществил беспримерный в педагогической практике опыт массового перевоспитания детей-правонарушителей в трудовой колонии.



1894 – в парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза.



1910 – в Харькове родилась первая в мире женщина-дрессировщик львов Ирина Бугримова. За свою цирковую жизнь Бугримова выдрессировала 80 львов. Первый – Цезарь – стал другом на долгие годы. С искусством знаменитой укротительницы были знакомы зрители всего мира. Ее львы выполняли невероятные по тому времени номера: ходили по канату, вместе с укротительницей качалась на качелях под куполом цирка. В Харькове именем Бугримовой названа площадь перед новым цирком.



1911 – родился Рон (Лафайет Рональд) Хаббард, американец, круг увлечений и деятельности которого был необыкновенно широк; известен прежде всего как писатель-фантаст и основатель дианетики и сайентологии.



1913 – родился Сергей Михалков, русский советский поэт, баснописец и драматург. Автор (совместно с Эль-Регистаном) текста Государственного гимна СССР. Создатель благородного образа советского милиционера в лице Дяди Степы.



1917 – в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» (теперь «Известия»).



1930 – американский астроном Клод Томбо открыл девятую планету Солнечной системы, в мае того же года получившую название Плутон. По другим сведениям планета была открыта 18 марта.



1930 – закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. И Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.



1939 – родился Нейл Седака, американский певец и песенник, автор популярной песни One Way Ticket.

1941 – родился Григорий Штоня, украинский литературовед, кинодраматург. Автор сценариев художественных фильмов «Казненные рассветы», «Черная рада» (2000; по произведению Пантелеймона Кулиша).



1942 – родился Скэтмен Джон (Джон Пол Ларкин), американский джазовый музыкант и поэт. Он создал уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скэт и хаус.



1944 – родился Игорь Эмильевич Кио, колдун и чародей, а попросту – иллюзионист, почетный академик Национальной академии циркового искусства РФ.



1947 – правительство Великобритании запретило проведение спортивных мероприятий среди рабочей недели с целью повышения производительности труда.



1951 – родилась Ирина Алферова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России («Д’Артаньян и три мушкетера», «Ночные забавы», «Капкан»).



1961 – 79-летнему Пабло Пикассо в его гениальное ребро вселился бес, и художник женился на 37-летней модели Жаклин Рок.

1961 – в Киеве произошла Куреневская трагедия – техногенная катастрофа, когда селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам. Эпицентром трагедии стали Кирилловская улица (в то время ул. Фрунзе) и трамвайное депо им. Красина, которое было уничтожено вместе с большинством работников (погибло почти 50 человек).



1960 – родился Юрий Андрухович, украинский писатель, переводчик. Известен как соучредитель литературной группы «Бу-ба-бу» («Бурлеск-Балаган-Буффонада») и популяризатор современной украинской литературы в Европе.



1963 – родился Вадим Демчог, российский актер, он же венеролог Иван Натанович Купитман из «Интернов».



1970 – глава КГБ Ю. Андропов отдает приказ уничтожить останки Гитлера и Геббельса, тайно захороненные в военном городке Магдебурга.



1974 – в Париже открывается аэропорт имени Шарля де Голля.



1979 – вступает в действие Европейская валютная система. 1 января 1999 года ЭКЮ (Европейская валютная единица) было заменено на евро по курсу 1:1.



1983 – ирландская группа U2 впервые возглавляет английский хит-парад со своим альбомом War.

1989 – года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW). Изобретателем Интернета считается английский ученый Тим Бернерс-Ли. Он и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN), передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный «Информационный менеджмент: некоторые предложения», в котором были заложены основные принципы WWW.



1995 – датский кинорежиссер, обладатель многих престижных призов, Ларс фон Триер и его единомышленник Томас Винтерберг составили сенсационный манифест «Обет целомудрия».



1995 – в Калининградской области России в Куршском заливе (Балтийское море) произошел отрыв льдины, которая, дрейфуя в сторону Литвы, отошла от берега на десятки километров. Оторванными от земли оказались более 500 рыбаков (рекорд для такого вида происшествий). В спасении принимали участие три вертолета и пять лодок местных жителей. Погибли не менее 80 человек, сотни были обморожены и ранены.



1997 – Украина и НАСА подписали договор о полете в космос украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк.



2004 – Лучано Паваротти простился со зрителями. Он в последний раз вышел на сцену «Metropolitan Opera» в роли Марио Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Перед спектаклем он официально объявил о том, что покидает оперную сцену. В «Metropolitan» был аншлаг – несмотря на то, что временами голос Паваротти звучал слабее, чем обычно, зал проводил его 11-минутной овацией.



2013 – избран 266-й Папа Римский Франциск I.



Именины отмечают: Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай.