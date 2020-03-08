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08.03.2020  09:00   

Женский день: события 8 марта

По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.


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Знаковым событием для появления Международного женского дня стал «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка. 8 марта 1857 года работницы прошли маршем по улицам Манхэттена, протестуя против низких заработков и плохих условий труда. «Марш пустых кастрюль» выдвигал требования текстильщиц о повышении зарплат, улучшении условий труда и равных прав для женщин.

Позже именно 8 марта было выбрано для установления специального дня солидарности трудящихся женщин всего мира в борьбе против угнетения, неравенства, за свои права.

Впервые Международный женский день отмечался в ряде стран Европы в 1911 году. С каждым годом число стран, в которых на том или ином уровне отмечалась эта дата, росло, и в 1970-е годы 8 марта было провозглашено ООН как Международный женский день.

А с 1966 года Международный женский день стал официальный выходным днем.

* * *

Ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира отмечается Международный день планетариев.

Этот праздник имеет европейские «корни», впервые он был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

Как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым – в 1925 году в Йене на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль «Планетарий».

Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские «храмы астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России.

Следует отметить, что дата празднования выпадает на второе воскресенье марта, близкое ко дню весеннего равноденствия. И к своему профессиональному празднику многие планетарии стараются приурочить премьеры новых программ, организовать встречи с интересными людьми и разнообразные конкурсы и викторины.

Также в этот день...

В 1804 году родился Аван Кларк, основатель династии американских оптиков-шлифовальщиков и известной фирмы, изготовляющей объективы и телескопы. При испытании одного из них открыл спутник Сириуса.

1857 – родился Руджеро Леонкавалло, итальянский композитор («Паяцы», «Богема»).

1887 – Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.

1906 – родился Александр Роу, кинорежиссер, народный артист РСФСР, автор множества фильмов-сказок («По щучьему велению», «Василиса Прекрасная», «Кощей Бесмертный», «Марья-искусница», «Морозко»).

1910 – француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом.

1922 – родился Евгений Матвеев, актер, режиссер, сценарист («Любовь земная», «Емельян Пугачев», «Любить по-русски»).

1924 – в Нью-Йорке основана компания Pan American Airways.

1932 – родился Борис Владимиров, актер эстрады, Авдотья Никитична из знаменитого советского дуэта Никитичны и Маврикиевны.

1941 – родился Андрей Миронов, актер театра и кино, народный артист РСФСР («Три плюс два», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев»).

1946 – Собор Украинской грекокатолической церкви во Львове принял решение о ликвидации унии с Ватиканом и об объединении с Русской православной церковью.

1952 – врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестёр и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга.

1957 – родилась Синтия Ротрок, американская киноактриса и спортсменка, мастер боевых единоборств, неоднократная чемпионка мира по каратэ.

1970 – родился Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, актер, певец и муж Наташи Королевой.

1974 – родилась Ольга Понизова, российская актриса («Все будет хорошо», «На углу, у Патриарших-2», «Две судьбы», «Я все решу сама»).

1983 – родилась Ксения Бородина, телеведущая.

1987 – ирландская группа U2 выпускает свой самый знаменитый альбом The Joshua Tree.

1988 – семья Овечкиных из Иркутска захватывает самолёт и пытается бежать из СССР, штурм самолёта приводит к человеческим жертвам.

1993 – Андрей Данилко впервые выступил в роли проводницы Верки Сердючки.

1993 – на MTV состоялся дебют мультипликационных героев Бивиса и Баттхеда.

Именины отмечают: Александр, Григорий, Демьян, Иван, Иларион.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, традиции
 
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