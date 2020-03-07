07.03.2020 09:00

Кислые девки: обычаи, приметы, запреты 7 марта

В высокосный год 7 марта отмечали Поликарпов день, который также назывался Кислые девки.



//mtdata.ru

Кислыми девками день прозвали потому, что девушки, не успевшие выйти замуж до этой поры, знали, что теперь придется ждать до самого лета, и в связи с этим сильно тосковали.



В Поликарпов день «кислые девки» тосковали по замужней жизни и прятали свои наряды и приданное в сундуки до лучших времен. Однако весь день девушки грусти не предавались. В этот день совершалось множество обрядов на привлечение женихов. Спозаранку девушки заводили опару на пироги, которую ставили в теплую печь, и как только опара начинала подниматься (киснуть), брали наперсток, который использовали при шитье приданного, трижды черпали им «кислое тесто», приговаривая слова заговора на любовь определенного парня. Еще девушки незаметно от всех вметали сор с улицы через порог избы и заметали его в передний угол со словами: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров, наезжайте ко мне женихи со чужих дворов».



Из поставленного кислого теста девушки пекли пироги, которые брали с собой на посиделки с другими «кислыми девками». Считалось хорошей приметой отведать такого пирога, приготовленного чужими руками, это обещало близкое замужество. После посиделок проводился еще один обряд, для него девушки выходили за околицу селения, набирали в подол сарафана снег и «пололи» его (перебирали и выбрасывали обратно в поле) с приговором: «Полю, полю просо на девичью косу, где мой женишок, там, собачка, взвой, подай свой голосок». Считалось, что если после этих слов девушка слышала собачий лай, то в девках ей осталось быть недолго.



В этот день крестьяне определяли, долго ли еще лежать снегу. На поверхность сугроба укладывали соломинку, и если она проваливалась сквозь снег, то через месяц земля должна была открыться полностью. В этот день наблюдали за сороками. Если птица лезла под стреху избы, то это обещало приближение ненастья и вьюги. Стрекот сороки у дома предвещал новости или приход гостей, если птица скакала по крыше дома, в котором был больной человек, то это обещало его быстрое выздоровление.

Также в этот день...



В 321 году по указу римского императора Константина воскресенье было объявлено выходным днем.



1573 – Иван Фёдоров основал во Львове первую типографию.



1657 – французский король Людовик XIV запрещает продажу спиртного индейцам Америки.



1757 – в Петербурге учреждена первая в Российской империи акционерная компания.



1824 – 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим. Лист начал сочинять музыку в восемь лет, а с девяти он уже выступал с концертами на родине, в Вене и Германии.



1875 – родился Морис Равель, французский композитор («Болеро», «Дафнис и Хлоя», «Цыганка, «Игра воды»).



1876 – американский изобретатель Александр Белл получил патент на изобретенный им телефон.



1878 – родился Борис Кустодиев, русский живописец и график («Купчиха за чаем», «Шаляпин», «Ярмарка», «Русская Венера», «Московский трактир»).



1908 – мэр Цинциннати, Марк Брейт, выступая перед городским советом, заявил, что «женщины физически не способны управлять автомобилем».



1924 – родился Кобо Абэ (настоящее имя Абэ Кимифуса), японский писатель («Женщина в песках»).



1932 – родился Владимир Дахно (ум. 2006), советский и украинский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист, создатель серии мультфильмов про казаков.



1933 – в Атлантик-Сити Чарльзом Дарроу была изобретена игра «Монополия».



1941 – родился Андрей Миронов (ум. 1987), выдающийся советский актёр театра и кино, театральный режиссёр-постановщик, сценарист, эстрадный певец, народный артист РСФСР.



1954 – дебютанты мирового первенства – хоккеисты сборной СССР – разгромили канадцев со счетом 7:2 и стали чемпионами мира.



1958 – родился Александр Скляр, российский рок-музыкант.



1960 – родился Иван Лендл, американский теннисист чешского происхождения. Восемь раз выигрывал турниры Большого Шлема, из них по три раза в США и во Франции.



1960 – в СССР сформирована первая группа космонавтов.



1971 – родилась Рейчел Вайс, британская актриса («Мумия», «Преданный садовник», «Фонтан»).



1971 – родился Мэттью Вон, британский режиссер («Звездная пыль», «Люди Икс: Первый класс», «Слоеный торт», «Пипец»).



1973 – с конвеера Харьковского велозавода сошел 15-миллионный велосипед.



1976 – в Музее восковых фигур мадам Тюссо появился двойник Элтона Джона.



1981 – состоялся первый концерт группы «Зоопарк» на открытии Ленинградского рок-клуба.



1987 – впервые на Центральном Телевидении появилась передача «До и после полуночи» Владимира Молчанова. Гостем первой передачи был Андрей Миронов.



1989 – в СССР закончился показ первого бразильского сериала «Рабыня Изаура».



1992 – состоялся премьерный показ аниме-сериала «Сейлор Мун».



1997 – журнал «Nature» сообщил, что ученые из Рослинского института в Эдинбурге (Шотландия) воспроизвели ягненка без участия половых клеток барана. На свет появилась клонированная овца Долли.



2003 – в Киеве подписан «Протокол о создании Группы высокого уровня» (ГВУ).



Именины отмечают: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.