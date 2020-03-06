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06.03.2020  06:00   

День зубного врача: события 6 марта

День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.


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Выбору даты праздника – 6 марта – послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом, зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.

Первый стоматологический бор представлял собой увесистую бормашину с ножным приводом, изготовленным из колеса прялки. Однако это не помешало Гринвуду изготовить для Вашингтона четыре съемных зубных протеза. И только спустя век с лишним, в 1907 году, появилась электрическая бормашина.

Как известно, 9 февраля отмечается Международный день стоматолога, который традиционно совпадает с днем памяти святой Аполлонии. Существует легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей – и зубная боль утихнет.

Также в этот день...

В 1475 году появился на свет Микеланджело Буонарроти, великий итальянский скульптор, художник, архитектор, «создатель Ватикана».

1619 – родился Сирано де Бержерак, французский прозаик и драматург, мыслитель-вольнодумец.

1665 – в Лондоне вышел первый в мире журнал. Он назывался «Философские труды Королевского общества».

1815 – родился Петр Ершов, поэт, в возрасте 19 лет написавший знаменитую сказку в стихах «Конек-горбунок».

1853 – в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата».

1899 – немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин. Хоффман открыл лечебные свойства ацетилсалициловой кислоты, пытаясь найти лекарство для своего отца, страдавшего ревматизмом. А обнаружил один из самых действенных опохмелоидов. Особый респект тем, кто сможет наутро выговорить «ацетилсалициловая кислота» – официальное название этого необходимейшего лекарства.

1909 – родился Станистав Ежи Лец, знаменитый польский сатирик, прославившийся благодаря своим метким афоризмам

1913 – в газете Сан-Франциско впервые в печати было упомянуто слово «джаз». Уже позже, в 1917 году, американский журнал Literary Digest авторитетно разъяснял, что «джаз – это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться».

1913 – в ходе празднования 300-летия дома Романовых в Петербурге в давке погибают сотни людей, после чего Николай II получит прозвище «Кровавый».

1918 – Центральная Рада провозгласила административную реформу Украины, поделив ее на 32 земли.

1919 – принимается первая Конституция Украины.

1924 – в Ватикане установили первый радиоприемник.

1926 – родился Анджей Вайда, польский кинорежиссер и сценарист.

1929 – родился Фазиль Искандер, российский писатель и сценарист, лауреат Государственной премии СССР («Кролики и удавы», «Созвездие Козлотура», «Горные тропы»).

1930 – первая замороженная пища поступила в продажу в Спрингфилде, Массачусетс, США. Позднее в этом городке «поселятся» Симпсоны.

1934 – в Одессе родился кумир интеллектуальной публики писатель-юморист Михаил Жванецкий.

1937 – родилась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза.

1946 – родился Дэвид Гилмор, британский гитарист, вокалист, участник рок-группы Pink Floyd.

1947 – родился Михаил Звездинский, автор и исполнитель русского шансона.

1964 – чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял имя Мухаммед Али.

1965 – родилась Джанет Джексон, певица из звездного клана Джексонов.

1969 – родилась Татьяна Буланова, поп-певица.

1972 – родился Шакил О`Нил, американский баскетболист, актер, продюсер и рэп-певец.

1985 – родился Виталий Козловский, украинский певец «из народа», победивший в шоу «Караоке на майдане» и «Шанс».

1991 – учрежден Национальный Олимпийский Комитет Украины.

1997 – королева Великобритании Елизавета II доказала всем, что и монархи идут в ногу со временем, открывая первый официальный королевский сайт.

2003 – Верховная Рада приняла Закон о государственном гимне Украины.

Именины отмечают: Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор, Филарет, Филипп.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, традиции
 
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