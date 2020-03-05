В этот день родился математический гений, связавший свою судьбу с Харьковом

140 лет назад родился один из выдающихся математиков ХХ века Сергей Бернштейн.
В Харькове в этот день откроют мемориальную доску Сергею Бернштейну на ломе по улице Багалия, 13 – там математические свеьтило жид с 1917 по 1933 годы.
Сергей Натанович Бернштейн родился 5 марта 1880 года в Одессе.
Высшее образование и ученую степень доктора математических наук получил в Париже. В 1908 году поселился в Харькове, где работал профессором математики в Харьковских высших женских курсах и в Харьковском университете.
В 1928-1931 годах был директором организованного им Харьковского научно-исследовательского математического института.
Бернштейн стал одним из первых советских академиков. Его имя привлекало в Харьков многих известных математиков. В 1917—1933 годах преподавал в Харьковском университете.
Научные работы ученого относятся к трем направлениям математики: к теории интегрирования дифференциальных уравнений, к учению о приближенном выражении функций при помощи многочленов и к теории вероятностей.
Академик АН УССР, Почетный доктор Парижского и Алжирского университетов, действительный член Парижской и Болгарской академий наук.
Умер Сергей Бернштейн 26 октября 1968 года в Москве.
Также в этот день...
В 1827 году на свет появился Леонид Глебов, баснописец, украинский последователь Эзопа.
1861 – в Прощеное воскресенье зачитан по всем российским церквам манифест Александра II об освобождении крестьян.
1872 – Джордж Вестингауз патентует тройной пневматический железнодорожный тормоз.
1910 – родился Андо Момофуки, изобретатель лапши быстрого приготовления. И хотя у нас этот продукт приобрел китайско-вьетнамские корни, в Японии, на родине изобретателя, его признали самым выдающимся японским достижением ХХ века.
1919 – родился Алексей Фатьянов, русский советский поэт, автор многих популярных песен («Соловьи», «На солнечной поляночке», «Тишина за Рогожской заставою»). Им были написаны песни для художественных фильмов «Дом в котором я живу», «Свадьба с приданым», «Весна на Заречной улице».
1924 – создана корпорация IBM.
1928 – родился Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор романов «100 лет одиночества», «Осень патриарха» и др.
1936 – родился Владимир Маслаченко, футболист, вратарь московского «Спартака» и сборной СССР, спортивный телекомментатор.
1946 – в Фултоне (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой сказал: «От Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес». И началась «холодная война».
1958 – в Харькове родился Владимир Бессонов, футболист, полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР.
1961 – родилась Елена Яковлева, актриса, прошедшая нелегкий творческий путь от «Интердевочки» до подполковника милиции майора Каменской.
1970 – вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он обязал ядерные державы (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай) не передавать кому бы то ни было ядерное оружие и контроль над ним, не помогать государству, не обладающему ядерным оружием, в его производстве или приобретении.
1974 – родилась Ева Мендес, голливудская актриса.
1979 – космический аппарат «Вояджер-1» достиг планеты Юпитер.
1983 – В США устанавливается рекорд цены на свинью – боров продается за 56 тысяч долларов.
1989 – на телеканале «Disney Channel» состоялась премьера мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
1995 — заработал веб-сервис IRC, который действует и по сей день.
2000 – английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.
2003 – на Марсе найдено замерзшее озеро.
Именины отмечают: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Корней, Лев, Ольга, Павел, Тимофей.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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