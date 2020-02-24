24.02.2020 06:00

Масленица: события 24 февраля

С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.



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Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства.



Масленица была воспринята христианской церковью фактически как религиозный праздник и получила название Сырной, или Сыропустной недели, но это не изменило ее внутренней сути.



По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, что соответствует второй половине февраля – началу марта. Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.



Отмечать масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров. Ну и конечно, печь блины, ведь блин – символ солнца.



Правда, в Украине на Сырной неделе ели не столько блины, сколько вареники и другие молочные блюда. Так, на Слобожанщине обязательно готовили кашу и оладьи, в Центральной Украине – гречневые блинчики и вареники с творогом и сметаной, а на Волыни и Галичине делали еще и бануш (кукурузная каша, приготовленная на сметане), а также галушки с брынзой и грибной юшкой. Во всех регионах не отказывали себе в разнообразных рыбных блюдах.



Кстати, издревле Масленица считалась женским праздником. В народе так и говорили — «бабський тиждень». В течение всей недели мужчины должны были во всем слушаться женщин, выполнять их просьбы и капризы. И даже «покупать» у них право отмечать Масленицу. Кстати, в 2019 году на эту неделю пришлось еще и 8 Марта. Так что мужчинам не отвертеться…

Но вернемся к первому дню Масленицы. В понедельник замужние женщины устраивали своеобразную встречу праздника: для этого они собирались на посиделки в корчме и… «справляли колодку». В большинстве регионов Украины для обряда брали обычное деревянное поленце. Иногда колодку заменял завернутый в полотно пряник. Деревяшку же заматывали в рушник и украшали лентами. В понедельник утром подруги отмечали рождение колодки: выкладывали ее на стол и пели «новорожденной» песни, конечно же, выпивая и закусывая. Но на этом праздник не заканчивался. Каждый день Масленой недели женщины встречались в корчме и отмечали очередное событие из «жизни» колодки: крестины, свадьбу, похороны… Словом, всякий раз находили повод поднять чарочку… Мужчины же, желающие принять участие в этом празднике, должны были принести молодицам подарки и купить горячительные напитки.

Также в этот день...



В 1313 родился Джованни Боккаччо, итальянский писатель, автор первого «эротического» романа «Декамерон».



1446 – в бельгийском городе Брюгге была проведена первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для бедняков. После в Бельгии проводились всевозможные лотереи, благодаря которым были построены часовни, богадельни, водные каналы и портовые сооружения.



1582 – папа римский Григорий XIII издал буллу о переходе на новый, астрономически более верный календарь. Этот календарь стали именовать «григорианским» в отличие от прежнего, «юлианского», введенного еще в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем.



1719 – в Петербурге учреждена Кунсткамера – первый русский музей.



1744 – родился Федор Ушаков, выдающийся русский флотоводец, адмирал.



1786 – родился Вильгельм Гримм, сказочник. Именно Вильгельм занимался литературной обработкой собранных братьями сказок и преданий, самые известные из которых «Кот в сапогах», «Бременские музыканты».



1839 – Уильям Отис получает патент на паровой экскаватор.



1852 – Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».



1906 – родился Александр Роу, русский кинорежиссер, автор фильмов-сказок («Василиса Прекрасная», «Морозко», «Королевство кривых зеркал», «Финист – Ясный сокол»).



1917 – родилась Татьяна Яблонская, украинская художница, Народный художник СССР, Герой Украины.



1932 – родился Мишель Легран, композитор, джазовый пианист и дирижер, создатель киномюзикла «Шербургские зонтики».



1932 – родилась Майя Кристалинская, советская эстрадная певица.



1938 – в Арлингтоне (штат Нью-Джерси, США) появилась в продаже зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.



1942 – начинает работу радиостанция «Голос Америки».



1947 – родилась Елена Соловей, советская актриса («Раба любви»).



1955 – родился Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор американской корпорации Apple Inc.



1959 – родился Владимир Горянский, украинский актер и телеведущий.



1961 – торжественное открытие аэропорта Орли в Париже.



1966 – родился Билли Зейн, американский актер («Титаник», «Клеопатра», «Снайпер», «Мертвый омут»).



1972 – авария на советской атомной субмарине К-19. К-19 – атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. За многочисленные аварии лодка имела на флоте прозвище «Хиросима».



1973 – на Центральном телевидении впервые вышла телепередача «Очевидное-невероятное».



1979 – на торгах в Техасе установлен мировой рекорд цены, уплаченной за свинью – 42500 долларов.



1986 – выпущен 250-тысячный автомобиль «Запорожец».



1988 – оперный гений Лучиано Паваротти исполнял партию Неморино в опере Доницетти «Любовный напиток» в берлинском театре «Немецкая опера». После исполнения его 165 раз вызывали на сцену и аплодировали в течение 1 часа 7 минут.



1991 – война в Персидском заливе: многонациональные войска, во главе с НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте.



2011 – киевское «Динамо» у себя дома, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского победило «Бешикташ» со счетом 4:0, тем самым пройдя в 1/8 финала Лига Европы УЕФА.



Именины отмечают: Влас, Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Матвей, Порфирий.