21.02.2020 06:00

День родного языка: события 21 февраля

Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.



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Международный день родного языка отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2000 года. Цель праздника – привлечь внимание к поддержке языкового и культурного разнообразия. ЮНЕСКО трактует понятие язык не только как средство для общения, но также как культурное наследие и выражение культурной идентичности.

В целом в мире говорят приблизительно на шести тысячах разных языков, утверждают исследователи ЮНЕСКО, но половине всех языков грозит исчезновение.



По данным ЮНЕСКО, в Украине насчитывается 15 языков, которые могут исчезнуть. Среди них – караимский, крымско-татарский, урумский, русинский. Вместе с исчезновением языка, замечают исследователи, теряется и культурное достояние: забываются поэтические произведения, легенды, поговорки и шутки.



Среди причин исчезновения языков эксперты ЮНЕСКО называют войны, депортации, миграцию, а также языковое смешивание. Кроме того, современные технологии способствуют усиленному доминированию отдельных больших языков, например, английского.



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Многие города мира – особенно те, которые являются центрами туризма, – отмечают Всемирный день экскурсовода. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.



Еще в середине прошлого века экскурсоводом мог почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах 20 века требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку.



В настоящее время экскурсоводов готовят вузы, имеющие специализацию «Туризм». В роли гидов выступают образованные люди, нередко даже имеющие научную степень. Еще два непременных условия – знание основ психологии и правильная речь.



Также в этот день...



В 1613 году состоялось избрание Земским собором на царство Михаила Федоровича Романова, основателя династии Романовых.



1784 – согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.



1804 – британский инженер Ричард Тревитик демонстрирует первый паровой двигатель для работы на рельсах.



1811 – Гемфри Дэви сообщает о свойствах открытого им газа – хлора.



1842 – американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.



1858 – в Бостоне Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.



1878 – в Нью-Хейвене выпущена первая в мире телефонная книга, включавшая 50 имен.



1927 – родился Юбер Де Живанши, французский кутюрье.



1931 – в продаже появилось антипохмельное средство Alka Seltzer.



1938 – родился Петр Толочко, украинский историк, вице-президент Академии Наук Украины (1993-98).



1942 – родилась Вера Алентова, актриса, чьим слезам не верила Москва.



1944 – появилась первая еженедельная телепрограмма.



1946 – родился Алан Рикмен (ум. 2016), британский актер («Крепкий орешек», «Разум и чувства», «Гарри Поттер»).



1947 – Эдвин Лэнд впервые демонстрирует созданную им фотокамеру Polaroid, которая через минуту выдает черно-белый фотоснимок.



1953 – Дж. Уотсон и Ф. Крик предлагают структурную модель ДНК (т.н. двойную спираль наследственности).



1956 – презентация первого в мире видеофильма.



1957 – родился Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ».



1963 – родился Уильям Болдуин, американская актер («Обратная тяга», «Коматозники», «Кальмар и кит», «Рожденный четвертого июля»), младший брат Алека Болдуина.



1979 – родилась Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.



1987 – родилась Эллен Пейдж, канадская актриса («Начало», «Американское преступление», «Джуно», «Леденец», «Люди Икс: Последняя битва»).



1993 – в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях – 6 м 15 см.



1995 – американец Стив Фоссет первым в мире в одиночку на воздушном шаре пересек Тихий океан.



1998 – песня Селин Дион «My Heart Will Go On» возглавила чарт. Песня вошла в саундтрек к фильму «Титаник» и стала самым большим хитом Дион, сделав ее суперзвездой.



2006 – телескопом «Хаббл» в созвездии Волопаса зарегистрирован объект SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.



2008 – США сбили собственный спутник-шпион; последний раз космическое вооружение использовалось этой страной в 1985 году.



2010 – умер Владимир Мотыль, режиссер театра и кино, сценарист («Женя, Женечка и «катюша», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья»).



2014 – сотник самообороны Майдана Владимир Парасюк на сцене Майдана Независимости объявил ультиматум о вооруженном штурм в случае, если Янукович не уйдет в отставку с поста президента до 10:00 утра следующего дня, субботы 22 февраля.



Именины отмечают: Аким, Александр, Андрей, Захар, Зиновий, Кирилл, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.