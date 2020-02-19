19.02.2020 06:00

День кита: события 19 февраля

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.



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Экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.

Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.



История охоты на китов насчитывает двести с лишним лет. Объектом особой страсти охотников была амбра – особое вещество, которое образуется у кашалотов в кишечнике. Его использовали парфюмеры, чтобы придать ароматам стойкость, и стоило оно баснословных денег. Куски амбры продавались на вес золота, а учитывая, что вес их достигал дюжины килограммов, популяция китов оказалась под угрозой. Однако теперь охота на китов и торговля китовым мясом – вне закона. По всему миру.



Также в этот день...



В 1473 году родился Николай Коперник, великий польский астроном. Известен как создатель гелиоцентрической системы мира.



1855 – директор Парижской обсерватории Урбен Леверье, астроном-теоретик, потрясший весь мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы Нептуна, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Первая в истории науки синоптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, положила начало всемирной службе погоды.



1878 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонограф. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи.



1899 – родился Юрий Олеша, русский советский писатель-прозаик, поэт, драматург (автор антибуржуйской саги для детей «Три толстяка»).



1906 – Уильям Келлог основал фирму Battle Creek Toasted Cornflake Company, которая продавала «завтрак-крупу», первоначально разработанную как здоровая пища для психиатрических пациентов. Теперь хлопья Келлога популярны во всем мире.



1945 – родился Юрий Антонов, певец и композитор, народный артист России.



1952 – родился Рю Мураками, японский писатель, сценарист, режиссер.



1956 – родился Олег Митяев, бард.



1964 – на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми «Шербурские зонтики» с Катрин Денев в главной роли.



1967 – родился Бенисио Дель Торо, голливудский актер пуэрториканского происхождения («Большой куш», «Город грехов», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «То, что мы потеряли»).



1981 – родился Витас (настоящее имя – Виталий Грачев), певец, составивший жестокую конкуренцию автомобильной сигнализации. По другим данным родился 19 февраля 1979 года.



1992 – Верховная Рада Украины утвердила трезубец как малый герб Украины.



2000 – на Великой Китайской стене 3200 человек отпраздновали Миллениум, соорудив самого большого китайского танцующего дракона длиной 3048 метров.



2002 – с конвейера сошел первый украинский вертолет «Ангел». Украина стала 6-й страной в мире, которая самостоятельно производит вертолеты.



2003 – в Киеве прошла премьера фильма «Мамай», который стал первой полнометражной работой режиссера Олеся Санина.



2003 – группа «Massive Attack» выпустил «100th window» – свой 4-й альбом.



2004 – кубинская курица снесла самое тяжелое яйцо в мире – весом в 148 грамм.



2010 – римско-католическая церковь причислила к лику святых монахиню Марию Маккиллоп, это первая канонизированая в католической церкви австралийка.



Именины отмечают: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.